Tiến sĩ Trần Quốc Lâm và hành trình kết nối du lịch Hà Tĩnh

Không chỉ đồng hành với du lịch Hà Tĩnh trên cương vị Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh, TS. Trần Quốc Lâm (SN 1975, quê ở xã Bích Hào, tỉnh Nghệ An) - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Song Ngư Sơn còn là người bền bỉ kết nối doanh nghiệp, nguồn lực và những giá trị bản địa để góp phần mở rộng không gian phát triển cho ngành du lịch.

Hành trình ấy được bồi đắp từ nhiều năm học tập và sinh sống tại Nga – nơi ông có cơ hội tiếp cận một môi trường văn hóa khác, trải nghiệm nhiều vùng đất và quan sát cách mỗi địa phương tạo dựng sức hút du lịch từ chính bản sắc, con người và những giá trị riêng.

TS. Trần Quốc Lâm được bầu giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2024-2029.

Trở về Việt Nam, ông chọn quê nhà Nghệ An để làm việc, tích lũy nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình quản lý tại Công ty Cổ phần Song Ngư Sơn. Từ cách làm bài bản, nhạy bén với thị trường du lịch biển và văn hóa, ông dần hình thành tư duy phát triển du lịch theo hướng gắn kết tài nguyên với thị trường và có thể vận dụng linh hoạt ở những địa phương lân cận.

Từ công việc, những chuyến đi và khát vọng lan tỏa cách làm du lịch thực chất, Hà Tĩnh trở thành vùng đất mà ông dành nhiều tâm huyết. Chính uy tín, kinh nghiệm cùng những đóng góp nổi bật đã giúp ông nhận được sự tin tưởng của cộng đồng doanh nghiệp, hội viên và tỉnh nhà khi đảm nhận vai trò Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Tĩnh.

Dấu ấn của ông với du lịch Hà Tĩnh gắn liền với việc phục dựng và phát triển không gian văn hóa Giang Đình cổ độ và nhiều hoạt động đầu tư kinh doanh du lịch, vui chơi giải trí, thương mại gồm chợ Giang Đình và quần thể du lịch sinh thái Xuân Thành tại xã Tiên Điền...

TS. Trần Quốc Lâm để lại nhiều dấu ấn trong hành trình kết nối doanh nghiệp để phát triển du lịch tại Hà Tĩnh.

"Điều tôi trăn trở nhất hiện nay là Hà Tĩnh có rất nhiều tài nguyên nhưng các sản phẩm du lịch lại chưa thật sự đồng bộ, nhiều điểm đến còn hoạt động khá riêng lẻ, thiếu sự liên kết giữa các điểm văn hoá tâm linh, biển, sinh thái và mua sắm. Bên cạnh đó, chất lượng dịch vụ và truyền thông vẫn chưa được nâng cao", TS. Trần Quốc Lâm tâm sự.

TS. Trần Quốc Lâm tại một chương trình kết nối các doanh nghiệp và người làm du lịch Hà Tĩnh.

Điều nhiều người nhắc đến khi nói về TS. Trần Quốc Lâm không chỉ là vốn hiểu biết, mà còn là cách ông đồng hành với những người làm du lịch. Ông không tạo khoảng cách của một người đứng ở vị trí kết nối, mà thường bắt đầu bằng việc lắng nghe, tìm hiểu và chia sẻ những câu chuyện rất đời thường trong công việc.

Ông Nguyễn Trung Đức – Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Tĩnh cho biết: “Sau nhiều năm đồng hành, tôi thấy TS. Trần Quốc Lâm luôn trăn trở làm sao để du lịch Hà Tĩnh phát triển. Đến với Hà Tĩnh trước hết trong vai trò là một nhà đầu tư, ông đã dành rất nhiều thời gian tham gia các hội chợ quảng bá du lịch, góp phần đưa thương hiệu và hình ảnh của Hà Tĩnh đến gần hơn với bạn bè trong nước và quốc tế”.

Trong bối cảnh du lịch Hà Tĩnh đang đặt ra yêu cầu tạo thêm những sản phẩm có chiều sâu, tăng tính liên kết và mở rộng thị trường, vai trò kết nối giữa doanh nghiệp, địa phương và các đối tác ngày càng trở nên quan trọng. Những giá trị sẵn có của địa phương chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi được kết nối thành những hành trình hấp dẫn để du khách không chỉ đến, mà còn muốn ở lại, trải nghiệm và quay trở lại.

Những năm gần đây, Hà Tĩnh từng bước khai thác hiệu quả các lợi thế sẵn có, xây dựng hình ảnh điểm đến thân thiện, an toàn và giàu bản sắc.

Sau nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực doanh nghiệp và du lịch, TS. Trần Quốc Lâm đã xây dựng được mạng lưới quan hệ với cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức nghề nghiệp và nhiều đối tác trong ngành. Đây cũng là nền tảng để ông tiếp tục mở rộng cơ hội hợp tác cho du lịch Hà Tĩnh.

Ông Nguyến Tiến Trình - Giám đốc Công ty CP Đầu tư Thương mại Dịch vụ và Du lịch Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh chia sẻ: "Điều tôi cảm nhận rõ nhất ở anh Lâm là sự nhiệt tình và gần gũi với anh em làm du lịch. Anh ấy gặp gỡ, lắng nghe doanh nghiệp, chia sẻ những kinh nghiệm từ thực tế và khi có cơ hội thì sẵn sàng giới thiệu, kết nối để cùng nhau phát triển. Tôi nghĩ chính sự nhiệt tình, trách nhiệm đó khiến anh Lâm nhận được sự tin tưởng của nhiều doanh nghiệp trong ngành."

Đặc biệt, việc ông được công nhận là Giáo sư danh dự của Trường Đại học Quốc tế Hoa Kỳ sẽ mở thêm những cơ hội giao lưu, hợp tác và kết nối nguồn lực mới. Điều đáng kỳ vọng hơn là những giá trị ấy sẽ tiếp tục được ông đưa trở lại với hoạt động phát triển du lịch quê hương.

TS. Phạm Thị Thanh Hà (vợ ông Lâm) đồng hành cùng chồng trong các hoạt động về du lịch tại Hà Tĩnh.

Đồng hành cùng ông trong nhiều hoạt động chuyên môn còn có người bạn đời – TS. Phạm Thị Thanh Hà, người có nhiều hiểu biết và chuyên môn về văn hóa, du lịch. Sự đồng hành về tri thức và tinh thần từ gia đình trở thành điểm tựa để ông tiếp tục đóng góp ý tưởng cho các hoạt động thực tiễn cũng như nhiều hội thảo về chiến lược phát triển du lịch Hà Tĩnh trong thời gian qua.

TS. Trần Quốc Lâm và vợ tham dự Diễn đàn Kinh doanh ASEAN - Nga cùng đoàn lãnh đạo cấp cao Việt Nam trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga năm 2026.

Phía trước, du lịch Hà Tĩnh vẫn còn nhiều dư địa để mở rộng thị trường, làm mới sản phẩm và tạo thêm những liên kết hiệu quả. Trong hành trình ấy, những kinh nghiệm đã tích lũy cùng mạng lưới quan hệ được gây dựng qua nhiều năm sẽ tiếp tục là nền tảng để TS. Trần Quốc Lâm đồng hành cùng ngành du lịch và cộng đồng doanh nghiệp, góp phần đánh thức tiềm năng và tạo thêm những giá trị mới cho du lịch Hà Tĩnh.