Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Kinh tế

Nông nghiệp

Thăm hỏi, động viên các hộ dân bị ảnh hưởng do dông lốc ở Kim Hoa

Văn Đức
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Chính quyền xã Kim Hoa (Hà Tĩnh) đã cắt cử các tổ công tác xuống kiểm tra, động viên, thăm hỏi các hộ gia đình bị ảnh hưởng dông lốc.

bqbht_br_dong-loc.jpg
bqbht_br_dong-loc-5204.jpg
bqbht_br_dong-loc-6314.jpg
Dông lốc làm hư hại nhà cửa, công trình phụ trợ và chuồng trại chăn nuôi của 22 hộ dân ở xã Kim Hoa.

Ông Trần Quỳnh - Chủ tịch UBND xã Kim Hoa cho biết: Do ảnh hưởng của không khí lạnh, vào đêm 4/10, trên địa bàn xã đã có dông lốc làm hư hại nhà ở, công trình phụ trợ và chuồng trại chăn nuôi của 22 hộ dân tại 7 thôn. Dông lốc cũng làm gãy, đổ một số cây xanh tại các thôn.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương chỉ đạo các lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục. Địa phương cũng cắt cử các tổ công tác xuống thôn nắm tình hình, thăm hỏi và động viên các hộ dân bị ảnh hưởng dông lốc.

bqbht_br_dong-loc-6195.jpg
Chính quyền địa phương thăm hỏi, động viên các hộ dân bị ảnh hưởng dông lốc.

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Thường trực phòng, chống thiên tai tỉnh, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 4/10 đến sáng 5/10 trên địa bàn tỉnh có mưa, mưa vừa và dông rải rác, cục bộ mưa rất to; lượng mưa đo được từ 7h ngày 4/10 đến 7h ngày 5/10 tại các trạm thủy văn dao động từ 20mm - 106mm.

Thời điểm 7h ngày 5/10, mực nước một số hồ chứa lớn như Ngàn Trươi 42,65/52m (432,5/775 triệu m3, đạt 55,8%); Kẻ Gỗ 25,7/32,5m (170,5/341 triệu m3, đạt 79%); Sông Rác 20,02/23,2m (77,58/124,5 triệu m3, đạt 86%); Hố Hô (65,91/70m, đạt 94%). Các hồ chứa vừa và nhỏ cơ bản đã đạt mực nước thiết kế.

Mực nước trên các sông chính lúc 7h ngày 5/10 đều dưới báo động 1.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, ngày 5/10 khu vực tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục có mưa, mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 20 - 40mm, cục bộ trên 80mm; từ đêm 6/10, mưa lớn giảm.

Để chủ động ứng phó với thiên tai, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đã có văn bản số 8159 ngày 2/10 gửi các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh chủ động ứng phó với không khí lạnh, lốc, sét, mưa đá, mưa lớn và gió mạnh trên biển.

Tin liên quan

Tags:

#Dông lốc ở Hà Tĩnh #Dông lốc #Mưa lớn ở Hà Tĩnh #Hà Tĩnh mưa lớn #Mưa lớn diện rộng #Ảnh hưởng dông lốc #Dông lốc ở Kim Hoa #Thiên tai ở Hà Tĩnh #Thiệt hại dông lốc

Chủ đề Mưa lũ ở Hà Tĩnh

Chủ đề Tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả mưa bão

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Cẩn trọng với giống cây ăn quả không rõ nguồn gốc

Cẩn trọng với giống cây ăn quả không rõ nguồn gốc

Người dân Hà Tĩnh khi mua giống cây ăn quả, nhất là qua mạng, cần tìm hiểu rõ nguồn gốc, kiểm tra giấy tờ liên quan và thống nhất với người bán về tình trạng cây, trách nhiệm khi cây không đúng thông tin đã cung cấp nhằm hạn chế rủi ro trong quá trình trồng và chăm sóc.
Hà Tĩnh "nâng chất" nông thôn mới từ bộ tiêu chí giai đoạn 2026 - 2030

Hà Tĩnh "nâng chất" nông thôn mới từ bộ tiêu chí giai đoạn 2026 - 2030

Việc cụ thể hóa bộ tiêu chí xã nông thôn mới (NTM), xã NTM hiện đại giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tạo cơ sở để các địa phương triển khai, đánh giá và tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng NTM theo hướng hiện đại, bền vững trong giai đoạn mới.
Bảo đảm nguồn cung thịt lợn cho thị trường dịp cuối năm

Bảo đảm nguồn cung thịt lợn cho thị trường dịp cuối năm

Thay vì tăng đàn ồ ạt, nhiều trang trại, doanh nghiệp và hộ chăn nuôi lợn trên địa bàn Hà Tĩnh đang lựa chọn tái đàn có tính toán, siết chặt an toàn sinh học và chủ động các điều kiện sản xuất, hướng tới bảo đảm nguồn cung thịt lợn cho thị trường những tháng cuối năm.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!