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Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh khảo sát chất lượng nước uống đóng chai

Nguyễn Tâm
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(Baohatinh.vn) - Các cơ sở sản xuất nước uống đóng chai tại Hà Tĩnh đã nêu một số khó khăn trong thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm, kiểm nghiệm, công bố sản phẩm, hồ sơ và kiểm soát chất lượng.

Triển khai khảo sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn từ ngày 1/1/2021 đến ngày 30/8/2026 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh”, chiều 5/10, Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức khảo sát chất lượng nước uống đóng chai trên địa bàn phường Thành Sen và xã Gia Hanh.

Tham gia buổi khảo sát có đồng chí Trần Đình Gia - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan.

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Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh khảo sát việc thực hiện chính sách, pháp luật ATTP tại một số cơ sở sản xuất nước uống đóng chai.

Tại cơ sở nước uống đóng chai của Công ty Cổ phần Đầu tư hợp tác Thương mại Yên Huy (xã Gia Hanh) và Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hiệp Phước (phường Thành Sen), Đoàn ĐBQH tỉnh tập trung khảo sát việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm trong toàn bộ quy trình sản xuất, từ kiểm soát nguồn nước đầu vào, lọc, khử khuẩn, chiết rót đến vệ sinh chai, bình, khu vực sản xuất và bảo quản sản phẩm.

Đoàn cũng tìm hiểu việc kiểm nghiệm, lưu mẫu, quản lý lô sản xuất, truy xuất nguồn gốc, điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực; đồng thời làm rõ công tác kiểm tra, hậu kiểm và những khó khăn, bất cập trong thực hiện các quy định hiện hành.

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Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh khảo sát về việc thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm tại cơ sở nước uống đóng chai của Công ty Cổ phần Đầu tư hợp tác Thương mại Yên Huy (xã Gia Hanh)

Tại buổi khảo sát, đại diện các cơ sở sản xuất nước uống đóng chai phản ánh một số khó khăn, nhất là trong thực hiện yêu cầu về kiểm nghiệm, công bố sản phẩm, hoàn thiện hồ sơ và kiểm soát chất lượng. Các doanh nghiệp kiến nghị tiếp tục rà soát, hoàn thiện chính sách theo hướng rõ ràng, phù hợp với thực tiễn, vừa bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng, vừa tạo thuận lợi cho cơ sở tuân thủ pháp luật và duy trì hoạt động ổn định.

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Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh khảo sát về việc thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm tại cơ sở nước uống đóng chai của công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hiệp Phước (phường Thành Sen).

Phát biểu tại buổi khảo sát, đồng chí Trần Đình Gia - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh nhấn mạnh, nước uống đóng chai là sản phẩm được người dân sử dụng trực tiếp, thường xuyên nên chất lượng phải được kiểm soát chặt chẽ trong toàn bộ quá trình sản xuất, lưu thông. Đồng chí đề nghị các cơ sở tuân thủ nghiêm quy định về an toàn thực phẩm, chủ động kiểm soát các nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm và sức khỏe người tiêu dùng.

Những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị từ thực tế sẽ được Đoàn ĐBQH tỉnh tổng hợp để tham gia ý kiến đối với dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi), đồng thời đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.

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#Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh #khảo sát chất lượng nước uống đóng chai

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