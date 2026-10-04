Dân vận khéo vun đắp cuộc sống bình yên nơi xứ đạo

Ở thôn Yên Long (xã Đức Thọ), nơi hơn 50% người dân là đồng bào có đạo, mô hình “Dân vận khéo - Xứ đạo bình yên” được triển khai gắn với những nhiệm vụ cụ thể của địa phương. Trong thực hiện chủ trương tích tụ ruộng đất, cán bộ thôn kiên trì tuyên truyền, giải thích để người dân hiểu, đồng thuận. Từ hiệu quả của những diện tích triển khai trước, chủ trương từng bước nhận được sự hưởng ứng của bà con. Đến nay, Yên Long đã hoàn thành tích tụ 33 ha ruộng đất.

Diện mạo thôn Yên Long, xã Đức Thọ ngày càng khởi sắc từ sự đồng thuận, chung sức của người dân (Ảnh: Mạnh Hải)

Chị Nguyễn Thị Lài là một trong những người tích cực tham gia công việc chung của thôn, nhất là vận động bà con thực hiện chủ trương tích tụ ruộng đất. Chị Lài chia sẻ: “Khi thấy cán bộ, đảng viên trong thôn gương mẫu, đi đầu trong các công việc chung, tôi cũng tích cực hưởng ứng. Tôi luôn tâm niệm sống tốt đời, đẹp đạo; việc gì có ích cho gia đình, cho thôn thì mình cố gắng làm trước, thấy hiệu quả thì chia sẻ, động viên bà con cùng tham gia”.

Lãnh đạo xã và cán bộ thôn Yên Long (xã Đức Thọ) thường xuyên gặp gỡ, trao đổi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân.

Không chỉ trong tích tụ ruộng đất, mô hình “Dân vận khéo - Xứ đạo bình yên” ở Yên Long còn được gắn với các phong trào, hoạt động tại khu dân cư, phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên, giáo dân tiêu biểu và người dân.

Bà Đường Thị Phú - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đức Thọ cho biết: “Thực tế ở Yên Long cho thấy, muốn vận động người dân, trước hết cán bộ phải gần dân, hiểu dân và gương mẫu. Khi cán bộ nói đi đôi với làm, những chủ trương gắn với lợi ích thiết thực sẽ dễ nhận được sự tin tưởng, đồng thuận của bà con”.

Công tác tuyên truyền, vận động được triển khai trực tiếp đến từng hộ dân ở thôn Yên Long, xã Đức Thọ.

Tại tổ dân phố 11 (phường Hà Huy Tập), mô hình “Khu dân cư Công giáo đoàn kết, tương trợ giúp nhau phát triển kinh tế” đã tạo sự gắn kết, sẻ chia trong cộng đồng. Thông qua sự vận động của Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận và Ban hành giáo, bà con giáo dân tích cực tham gia các hoạt động chung, hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong đời sống, cùng xây dựng khu dân cư đoàn kết, ổn định.

Từ mô hình, tinh thần tương thân tương ái ngày càng được lan tỏa, đời sống người dân từng bước được nâng lên, số hộ nghèo giảm từ 8 hộ năm 2024 xuống còn 6 hộ năm 2025. Qua đó, góp phần củng cố sự đồng thuận, gắn bó của bà con giáo dân với cấp ủy, chính quyền địa phương.

Ông Nguyễn Đình Hợp, Bí thư Chi bộ tổ dân phố 11, phường Hà Huy Tập cho biết: “Bản thân tôi vừa là bí thư chi bộ, vừa là một giáo dân nên có điều kiện gần gũi, thường xuyên trao đổi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con. Trong quá trình vận động, điều quan trọng là phải tạo được sự tin tưởng, nói để bà con hiểu và thấy được lợi ích từ những việc làm cụ thể. Khi có sự đồng thuận, mọi người không chỉ tích cực tham gia mà còn chủ động hỗ trợ, giúp đỡ nhau, cùng góp sức xây dựng khu dân cư ngày càng đoàn kết, phát triển”.

Sự tận tụy, gương mẫu của cán bộ cơ sở là giáo dân góp phần lan tỏa các phong trào ở tổ dân phố 11, phường Hà Huy Tập.

Theo Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh, thực hiện Hướng dẫn số 22 ngày 21/8/2025 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy (nay là Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) về xây dựng mô hình “Dân vận khéo” phát huy nguồn lực Công giáo trong xây dựng xứ đạo văn minh, bảo đảm an toàn, trật tự xã hội, đến nay các địa phương trong tỉnh đã thành lập 24 mô hình trong đồng bào có đạo.

Bà con lương - giáo trong tổ dân phố Kỳ Châu, phường Sông Trí tích cực đóng góp công sức, tiền của, cùng nhau xây dựng đô thị văn minh.

Điểm chung của các mô hình là được xây dựng sát với đặc điểm, nhu cầu của từng địa bàn, tập trung vào những nội dung thiết thực như giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa, phát triển kinh tế, giảm nghèo, bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới.

Ông Bùi Đình Hải - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Hương Xuân cho biết: “Khi xây dựng mô hình ‘Bà con giáo dân đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững năm 2026’, chúng tôi khảo sát cụ thể điều kiện, khả năng và nhu cầu của từng hộ để có cách hỗ trợ phù hợp. Hội không chỉ tuyên truyền, vận động mà còn huy động lực lượng hỗ trợ ngày công, cây, con giống, khoa học kỹ thuật; thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, động viên bà con. Qua đó, từng bước khơi dậy nội lực, tạo động lực để bà con vươn lên phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững”.

Bình yên vùng giáo nhìn từ một góc phường Trần Phú (Ảnh: Hoàng Lương).

Thực tế từ các địa phương cho thấy, hiệu quả của các mô hình “Dân vận khéo” không chỉ đến từ việc lựa chọn nội dung phù hợp với từng địa bàn mà còn từ cách vận động, tập hợp người dân. Đây cũng là yếu tố quan trọng trong triển khai các phong trào thi đua, cuộc vận động ở cơ sở.

Bà Phạm Thị Thu Hà - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Trong thời gian qua, đồng bào Công giáo trên địa bàn tỉnh đã luôn đồng hành để thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đối với cán bộ mặt trận cơ sở thì chúng tôi tập trung công tác tuyên truyền vận động để tạo sự đồng thuận trong đồng bào, nhất là đồng bào Công giáo và để phát huy vai trò của các chức việc, những người có uy tín trong cộng đồng dân cư để thực hiện tốt các quy định cũng như các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương”.