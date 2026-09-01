Thảnh thơi nghỉ lễ 2/9 với xu hướng “du lịch tại chỗ”

Nhiều gia đình, nhóm bạn lựa chọn các quán cà phê trang trí chủ đề 2/9 là điểm đến dịp nghỉ lễ.

Những ngày nghỉ lễ, phố phường trở nên rộn ràng hơn thường lệ, thay vì lên kế hoạch cho những chuyến đi dài ngày, nhiều gia đình, nhóm bạn chọn "du lịch tại chỗ", tìm đến những không gian gần nhà để thư giãn. Các quán cà phê là một trong những điểm đến được lựa chọn khá phổ biến, không phải mất nhiều thời gian di chuyển, người dân vẫn có thể gặp gỡ bạn bè, trò chuyện cùng người thân và tận hưởng không khí ngày lễ. Dịp Quốc khánh năm nay, nhiều quán được trang trí bằng cờ Tổ quốc, sắc đỏ và các tiểu cảnh chủ đề 2/9, tạo thêm không khí cho những cuộc gặp gỡ, vui chơi.

“Nghỉ lễ nên tôi không có ý định đi đâu xa, chủ yếu dành thời gian nghỉ ngơi và gặp gỡ bạn bè. Những quán cà phê có không gian đẹp, được trang trí cờ hoa rực rỡ khiến tôi cảm nhận rõ hơn không khí Quốc khánh. Như vậy là vừa đủ cho một kỳ nghỉ lễ mà vẫn tái tạo được năng lượng”, chị Trần Thị Diệu Thúy - người dân phường Thành Sen chia sẻ.

Nhiều người dân lựa chọn trở về Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc để tri ân các anh hùng liệt sĩ dịp 2/9.

Với các gia đình có trẻ nhỏ, trung tâm thương mại là lựa chọn thuận tiện để kết hợp vui chơi, mua sắm, ăn uống mà không mất nhiều thời gian di chuyển. Bên cạnh đó, các địa chỉ như Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, hồ Kẻ Gỗ... cùng đón đông đảo du khách đến tri ân dịp nghỉ lễ. Tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (xã Đồng Lộc), trong 2 ngày đầu kỳ nghỉ lễ đã đón 8.000 lượt khách đến dâng hương, tham quan.

Anh Phan Văn Khải - người dân xã Đức Thọ cho biết: “Dịp Quốc khánh 2/9, gia đình tôi chọn về Ngã ba Đồng Lộc để dâng hương, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, đặc biệt là 10 nữ thanh niên xung phong đã hy sinh tại đây. Đây cũng là dịp để lớp trẻ như tôi hiểu hơn về lịch sử, về sự hy sinh của thế hệ cha anh. Một chuyến đi không xa nhưng rất ý nghĩa, giúp cả gia đình có thêm những phút giây lắng lại trong kỳ nghỉ lễ", .

Tại các khu, điểm du lịch sinh thái trên địa bàn xã Thạch Xuân, lượng khách cũng tăng trong những ngày nghỉ lễ. Các điểm đến này duy trì mức giá dịch vụ ổn định, phục vụ đa dạng các món ăn dân dã, không gian nghỉ ngơi, vui chơi, qua đó tạo thêm lựa chọn cho người dân muốn tận hưởng kỳ nghỉ gần nhà.

Khu du lịch sinh thái của gia đình anh Phan Phi Long đón khoảng 100 - 150 lượt khách mỗi ngày dịp nghỉ lễ 2/9.

“Trong những ngày cao điểm, khu du lịch sinh thái đón khoảng 100 - 150 lượt khách mỗi ngày. Đơn vị phục vụ các món ăn dân dã, mang hương vị quê nhà, đồng thời giữ giá dịch vụ ổn định trong dịp lễ. Đây cũng là cách chúng tôi xây dựng hình ảnh điểm đến thân thiện, tạo niềm tin để du khách yên tâm lựa chọn và quay trở lại trong những dịp tiếp theo”, anh Phan Phi Long - quản lý Phan Gia Trang Farm (xã Thạch Xuân) cho biết.

Thực tế cho thấy, xu hướng lựa chọn những chuyến đi ngắn trong tỉnh đang đáp ứng khá tốt nhu cầu nghỉ lễ của người dân. Thay vì dành nhiều giờ trên đường để đến những điểm du lịch xa, du khách có thể chủ động lựa chọn các điểm đến gần nhà.

Gia đình chị Trương Thị Bình lựa chọn đi thư giãn tại các khu du lịch sinh thái địa bàn tỉnh.

“Gia đình tôi thường không lựa chọn đi quá xa vào những ngày lễ. Quan trọng nhất là địa điểm mình chọn có không gian để cả gia đình thư giãn, vui chơi cùng nhau, thay đổi không khí và lưu lại những kỷ niệm vui vẻ”, chị Trương Thị Bình – người dân phường Thành Sen cho biết.

Hà Tĩnh không chỉ có những điểm đến quen thuộc mà còn sở hữu nhiều không gian sinh thái, cảnh quan và địa chỉ văn hóa, lịch sử phù hợp cho những chuyến đi ngắn. Khi nhu cầu nghỉ ngơi đang ngày càng hướng đến sự thuận tiện và trải nghiệm thực chất, những điểm đến ngay trong tỉnh có thêm cơ hội để phát huy lợi thế, thu hút du khách địa phương.

Không cần đi xa, một kỳ nghỉ trọn vẹn đôi khi bắt đầu từ những điều rất gần gũi. Với những hành trình vừa đủ, “du lịch tại chỗ” giúp người dân có thêm thời gian tận hưởng kỳ nghỉ cùng gia đình, bạn bè ngay trên quê hương mình.