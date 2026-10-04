Các thông số mẫu nước biển đều nằm trong giới hạn cho phép, không phát hiện bất thường

Cán bộ Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh lấy mẫu xét nghiệm chất lượng nước biển.

Trước đó (ngày 29/9), ngay sau khi ghi nhận thủy sản tự nhiên chết dạt vào một số khu vực ven biển xã Thiên Cầm, Yên Hòa, Cẩm Trung và cá nuôi lồng bè bị chết rải rác tại phường Vũng Áng, Sở NN&MT Hà Tĩnh đã chỉ đạo Chi cục Thủy sản phối hợp Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường cùng các địa phương kiểm tra tình hình thực tế, lấy mẫu phân tích, xét nghiệm nhằm xác định nguyên nhân; đồng thời triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Theo đó, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh đã tiến hành lấy mẫu thử nghiệm chất lượng nước biển tại 4 vị trí: biển Vũng Áng đoạn lồng bè nuôi thôn Hải Phong (tầng mặt); biển Vũng Áng đoạn lồng bè nuôi thôn Hải Phong (tầng giữa 2,5-3m); biển Vũng Áng (khu bè nổi), thôn Hải Phong; biển Thiên Cầm, xã Thiên Cầm.

Kết quả phân tích 20 thông số (nhiệt độ, oxy hòa tan, pH, độ muối, độ kiềm, tổng chất rắn lơ lửng, amoni, nitrit, photphat, cyanua, tổng pheno, sắt, sunfua, cadimi, mangan, chì, thủy ngân, asen, vibrio tổng số, coliform) vừa được Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh công bố cho thấy, tất cả đều nằm trong ngưỡng giới hạn cho phép, không phát hiện vấn đề gì bất thường.

Chi tiết kết quả thử nghiệm chất lượng nước biển xem tại đây.

Để có cơ sở khoa học xác định nguyên nhân, Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh cũng đã lấy 1 mẫu cá bớp tại vùng nuôi cá lồng thôn Hải Phong 2 và 1 mẫu cá tự nhiên tại Thiên Cầm gửi Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Bệnh thủy sản miền Bắc xét nghiệm.

Hiện nay, các mẫu cá, mẫu nước đang được cơ quan chuyên môn tập trung phân tích, xét nghiệm nhằm sớm có cơ sở đánh giá, xác định nguyên nhân.

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