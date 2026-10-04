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Các thông số mẫu nước biển đều nằm trong giới hạn cho phép, không phát hiện bất thường

P.V
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(Baohatinh.vn) - Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh cho biết, kết quả thử nghiệm chất lượng nước biển tại 4 vị trí lấy mẫu liên quan thủy sản tự nhiên và cá nuôi lồng bè chết tại một số địa bàn cho thấy, các thông số đều nằm trong ngưỡng giới hạn cho phép, không phát hiện vấn đề gì bất thường.

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Cán bộ Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh lấy mẫu xét nghiệm chất lượng nước biển.

Trước đó (ngày 29/9), ngay sau khi ghi nhận thủy sản tự nhiên chết dạt vào một số khu vực ven biển xã Thiên Cầm, Yên Hòa, Cẩm Trung và cá nuôi lồng bè bị chết rải rác tại phường Vũng Áng, Sở NN&MT Hà Tĩnh đã chỉ đạo Chi cục Thủy sản phối hợp Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường cùng các địa phương kiểm tra tình hình thực tế, lấy mẫu phân tích, xét nghiệm nhằm xác định nguyên nhân; đồng thời triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Theo đó, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh đã tiến hành lấy mẫu thử nghiệm chất lượng nước biển tại 4 vị trí: biển Vũng Áng đoạn lồng bè nuôi thôn Hải Phong (tầng mặt); biển Vũng Áng đoạn lồng bè nuôi thôn Hải Phong (tầng giữa 2,5-3m); biển Vũng Áng (khu bè nổi), thôn Hải Phong; biển Thiên Cầm, xã Thiên Cầm.

Kết quả phân tích 20 thông số (nhiệt độ, oxy hòa tan, pH, độ muối, độ kiềm, tổng chất rắn lơ lửng, amoni, nitrit, photphat, cyanua, tổng pheno, sắt, sunfua, cadimi, mangan, chì, thủy ngân, asen, vibrio tổng số, coliform) vừa được Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh công bố cho thấy, tất cả đều nằm trong ngưỡng giới hạn cho phép, không phát hiện vấn đề gì bất thường.

Chi tiết kết quả thử nghiệm chất lượng nước biển xem tại đây.

Để có cơ sở khoa học xác định nguyên nhân, Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh cũng đã lấy 1 mẫu cá bớp tại vùng nuôi cá lồng thôn Hải Phong 2 và 1 mẫu cá tự nhiên tại Thiên Cầm gửi Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Bệnh thủy sản miền Bắc xét nghiệm.

Hiện nay, các mẫu cá, mẫu nước đang được cơ quan chuyên môn tập trung phân tích, xét nghiệm nhằm sớm có cơ sở đánh giá, xác định nguyên nhân.

Theo ông Nguyễn Bùi Thanh Sơn - Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuỷ sản Hà Tĩnh (Sở NN&MT), diễn biến thời tiết cũng là yếu tố được ngành chuyên môn xem xét trong quá trình đánh giá. Từ tháng 9 đến nay, thời tiết trên địa bàn tỉnh ở giai đoạn chuyển mùa, có nhiều biến động với những đợt nắng nóng xen kẽ mưa lớn tập trung trong thời gian ngắn.

Theo chuyên môn nuôi trồng thủy sản, sự thay đổi đột ngột đó khiến các yếu tố môi trường nước (nhiệt độ, độ mặn, pH, oxy hòa tan...) biến động nhanh, từ đó ảnh hưởng đến sức khỏe và sức đề kháng của thủy sản nuôi...

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Tags:

#thông số mẫu nước biển #kết quả thử nghiệm chất lượng nước biển #cá chết

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