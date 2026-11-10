UBND tỉnh Hà Tĩnh và MobiFone ký kết thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số giai đoạn 2026 - 2030

Tài chính thị trường ngày 11/11: Chính thức bán vé tàu hỏa trên VNeID 11/11/2026 07:45 Ngành đường sắt đã chính thức triển khai bán và thanh toán vé tàu trên VNeID, áp dụng cho tất cả các tuyến đường sắt trên toàn quốc. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 11/11: Có mưa rải rác, trời rét 11/11/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 11/11: Nhiều mây, ngày có mưa vài nơi; trời rét, nhiệt độ từ 16 - 21°C.

Mai Phụ - từ nhịp đời nơi cửa biển đến sức sống ngàn năm 10/11/2026 19:07 Xã Mai Phụ (Hà Tĩnh) là vùng đất gắn với nhịp sống nơi cửa biển cùng những giá trị văn hóa, lịch sử được lưu giữ bền bỉ qua bao thế hệ.

Tổ đại biểu số 3 HĐND tỉnh Hà Tĩnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp cuối năm 10/11/2026 19:00 Chiều 10/11, tại UBND xã Cẩm Trung, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các thành viên Tổ đại biểu số 3 HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri các xã Cẩm Lạc, Cẩm Trung, Cẩm Hưng, Yên Hòa, Cẩm Xuyên, Thiên Cầm trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XIX.

Hội nghị lần thứ 47 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh 10/11/2026 15:01 Tại hội nghị lần thứ 47 của BTV Tỉnh ủy Hà Tĩnh, các đại biểu đề nghị làm rõ hơn về kết quả rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027 – 2031; đề xuất bổ sung một số nội dung bảo đảm các đề án sát thực tiễn, đảm bảo tính khả thi, hiệu quả khi triển khai.

Cẩn trọng với gà ủ muối không rõ nguồn gốc 10/11/2026 09:05 Hiện nay, trên thị trường Hà Tĩnh xuất hiện nhiều sản phẩm gà ủ muối trôi nổi được rao bán thiếu thông tin về nguồn gốc, xuất xứ và hạn sử dụng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Tài chính thị trường ngày 10/11: Từ 2027, trợ cấp thất nghiệp tối đa tăng lên 28,5 triệu đồng/tháng 10/11/2026 07:48 Từ ngày 1/1/2027, mức trợ cấp thất nghiệp tối đa tại vùng I tăng lên 28,5 triệu đồng/tháng. Mức hưởng thực tế phụ thuộc vào tiền lương đóng bảo hiểm thất nghiệp và điều kiện của từng người lao động. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 10/11: Có mưa rào và dông, trời rét 10/11/2026 05:05 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 10/11: Có mưa rào và dông vài nơi, trời rét. Nhiệt độ dao động từ 17 - 25 độ C.

Đoàn công tác Trung ương làm việc với Hà Tĩnh về phát triển KT-XH vùng biên giới 09/11/2026 20:50 Đoàn công tác Trung ương ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của Hà Tĩnh trong thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 16 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội các xã biên giới đất liền kết hợp với tăng cường và củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

[Motion Graphic] Bối cảnh, ý nghĩa lịch sử Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất 09/11/2026 15:00 Tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (ngày 24/11/1946), Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu quan điểm: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”, khẳng định vai trò định hướng của văn hóa đối với các lĩnh vực của đời sống xã hội, phục vụ Nhân dân và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Đa dạng hình thức tuyên truyền, đưa pháp luật đến gần Nhân dân 09/11/2026 09:31 Thời gian qua, các ngành, địa phương ở Hà Tĩnh đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật theo hướng thiết thực, sát thực tiễn.

Tài chính thị trường ngày 9/11: Người chăn nuôi lợn trước áp lực cung vượt cầu 09/11/2026 07:46 Giá lợn hơi tại Hà Tĩnh hiện dao động khoảng 44.000 – 46.000 đồng/kg, giảm mạnh so với mức 70.000 – 78.000 đồng/kg trong những tháng đầu năm. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 9/11: Mưa to nhiều nơi, trời chuyển lạnh 09/11/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 9/11: Có mưa vừa, mưa to và dông, trời chuyển rét. Nhiệt độ: 16 - 24 độ C.

Hải quan khu vực XI chủ động ngăn chặn ma túy từ sớm, từ xa 08/11/2026 13:00 Trên tuyến biên giới Nghệ An, Hà Tĩnh, Chi cục Hải quan khu vực XI tăng cường kiểm soát, phối hợp đấu tranh, quyết tâm ngăn chặn tội phạm ma túy từ sớm, từ xa.

Sống khỏe cùng BHT: Vô sinh thứ phát - cảnh báo nguy cơ từ lối sống hiện đại 08/11/2026 10:00 Lối sống thiếu khoa học và biến chứng sau sinh khiến nhiều gia đình mòn mỏi chờ con thứ hai. Việc nhận biết và điều trị vô sinh thứ phát sẽ được Bác sĩ Lê Thị Dung Anh, Khoa Phụ và Hỗ trợ sinh sản, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.

Thôn Gia Thiện – miền quê khởi sắc 08/11/2026 05:13 Thôn Gia Thiện (xã Mai Phụ, Hà Tĩnh) khang trang, đổi mới nhưng vẫn gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Kỹ năng nhỏ, bài học lớn cho học sinh 08/11/2026 05:05 Nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng cho học sinh, ngay từ đầu năm học, nhiều trường học ở Hà Tĩnh đã triển khai các hoạt động tuyên truyền, trải nghiệm giúp các em chủ động bảo vệ bản thân.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 8/11: Mưa rào vài nơi, ngày nắng nhẹ 08/11/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 8/11: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày có lúc nắng nhẹ, chiều tối có mưa rào và dông rải rác; nhiệt độ: 24 - 29°C.

Những "bông hoa sân cỏ" lan tỏa tinh thần thể thao trong cộng đồng 07/11/2026 16:05 Đội bóng đá nữ thôn Sơn Phú, xã Thạch Lạc, tỉnh Hà Tĩnh không chỉ là nơi rèn luyện sức khỏe mà còn khẳng định tinh thần đoàn kết và lan tỏa phong trào thể thao trong cộng đồng.

Chùa Triều Sơn – dấu ấn văn hóa tâm linh 07/11/2026 12:46 Giữa miền quê Mai Phụ, chùa Triều Sơn là ngôi cổ tự gắn bó với đời sống tâm linh, đồng thời lưu giữ những giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc của vùng đất Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 7/11: Đêm có mưa rào, ngày nắng gián đoạn 07/11/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 7/11: Mây thay đổi đến nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông ; ngày nắng dán đoạn; nhiệt độ dao động từ 23 - 31°C.

Chủ tịch UBND tỉnh tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 06/11/2026 14:16 Sáng 6/11, tại UBND xã Kỳ Lạc, đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các thành viên Tổ đại biểu số 2 HĐND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức tiếp xúc cử tri các xã: Kỳ Lạc, Kỳ Thượng, Kỳ Khang, Kỳ Văn, Kỳ Anh, Kỳ Xuân trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XIX.

Tăng tốc phủ kín diện tích ngô vụ đông 06/11/2026 14:05 Để hoàn thành kế hoạch sản xuất ngô vụ đông, nông dân tại nhiều địa phương ở Hà Tĩnh đang đẩy nhanh tiến độ làm đất, xuống giống, quyết tâm phủ kín diện tích như mục tiêu đã đề ra.

Giữ hồn nón lá giữa lòng phố thị 06/11/2026 08:24 Giữa nhịp sống hiện đại của đô thị Thành Sen (Hà Tĩnh), nón lá vẫn hiện diện trong đời sống thường ngày, góp phần gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống và tạo nên dấu ấn riêng.

Tài chính thị trường ngày 6/11: 46 ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất, vì sao lãi vay vẫn cao? 06/11/2026 07:45 Cả 46 ngân hàng thương mại đã giảm lãi suất huy động ít nhất 0,5 điểm phần trăm, nhưng lãi vay giảm chậm hơn. Đáng chú ý, lãi suất vay mua nhà sau ưu đãi tại một số ngân hàng vẫn lên tới 13–14%/năm. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 6/11: Có mưa rào nhẹ 06/11/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 6/11: Mây thay đổi đến nhiều mây, có lúc có mưa rào nhẹ; ngày hửng nắng yếu; nhiệt độ dao động từ 24 - 30°C.

Vấn đề hôm nay: Làm gì để hợp tác xã mạnh từ bên trong? 05/11/2026 20:00 Hà Tĩnh hiện có gần 900 HTX đang hoạt động, trong đó số HTX hoạt động hiệu quả chỉ chiếm từ 15-20%. Vì sao sau nhiều năm được quan tâm, hỗ trợ bằng các cơ chế, chính sách, một bộ phận lớn HTX vẫn chưa thể phát triển như kỳ vọng? Đây là nội dung của chương trình Vấn đề hôm nay với chủ đề "Làm gì để hợp tác xã mạnh từ bên trong?".

Sức sống Truyện Kiều trong diễn xướng dân gian 05/11/2026 17:06 Tại Hà Tĩnh, Truyện Kiều của Đại thi hào Nguyễn Du vẫn hiện diện trong đời sống văn hóa qua lời ru và các hình thức diễn xướng dân gian, được nhiều thế hệ gìn giữ, trao truyền.

[Motion graphic] Quy trình điện tử giải quyết thủ tục thu, nộp đảng phí 05/11/2026 16:01 Văn phòng Trung ương Đảng vừa ban hành Quyết định số 762-QĐ/VPTW ngày 31/10/2026 về việc ban hành Quy trình điện tử giải quyết thủ tục thu, nộp đảng phí.

Lộn xộn trước cổng chợ: Vì sao chuyện cũ nói mãi! 05/11/2026 08:19 Tại nhiều khu vực chợ ở Hà Tĩnh, tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường để buôn bán, dừng đỗ phương tiện tùy tiện vẫn diễn ra, gây cản trở giao thông và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

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