Đoàn công tác Trung ương khảo sát việc thực hiện Nghị quyết 16 của Bộ Chính trị tại Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Việc khảo sát nhằm đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết số 16 ngày 10/10/2017 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội kết hợp với tăng cường và củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại trên địa bàn Hà Tĩnh.
Sáng 9/11, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập tổng kết thực hiện Nghị quyết số 16 ngày 10/10/2017 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội các xã biên giới đất liền kết hợp với tăng cường và củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại do đồng chí Nguyễn Đức Trung – Phó Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo làm trưởng đoàn, đã khảo sát thực tế và làm việc tại xã Sơn Kim 1 và xã Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh.
Tiếp và làm việc cùng đoàn về phía tỉnh Hà Tĩnh có các đồng chí: Nguyễn Trọng Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Việt Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính; lãnh đạo các sở, ban, ngành và đại diện xã Sơn Kim 1, xã Vũ Quang.
Đoàn công tác Trung ương và lãnh đạo tỉnh đã khảo sát mô hình trồng dược liệu dưới tán rừng, cây gió trầm kết hợp bảo vệ rừng của hộ bà Trần Thị Nga ở thôn Trưng, xã Sơn Kim 1; mô hình nuôi dúi thương phẩm của hộ ông Nguyễn Trung Kiên, thôn Hợp Trí và mô hình nuôi chồn hương của hộ ông Nguyễn Xuân Việt, thôn Hương Quang, cùng xã Vũ Quang.
Đây là những mô hình kinh tế nhận được sự hỗ trợ từ các chính sách của tỉnh. Thời gian qua, các mô hình đã phát huy được hiệu quả kinh tế, mang lại thu nhập cho gia đình và góp phần vào sự phát triển kinh tế của địa phương.
Báo cáo với đoàn công tác Trung ương, lãnh đạo 2 xã Sơn Kim 1 và Vũ Quang cho hay, trong 9 năm thực hiện Nghị quyết, dù bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức, song tình hình kinh tế - xã hội của địa phương tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Các hoạt động văn hóa, thể thao diễn ra sôi nổi, gắn với các ngày lễ lớn và sự kiện chính trị quan trọng. Chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên; công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân, an sinh xã hội được thực hiện kịp thời, hiệu quả. Chuyển đổi số, cải cách hành chính, xây dựng chính quyền địa phương hai cấp đạt nhiều kết quả tích cực.
Kết cấu hạ tầng thiết yếu được cải thiện cơ bản; quốc phòng, an ninh được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; hoạt động đối ngoại tiếp tục được mở rộng, góp phần tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của 2 xã.
Qua khảo sát thực tế và làm việc với địa phương, đồng chí Nguyễn Đức Trung – Phó Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo và thành viên đoàn công tác đã tìm hiểu tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW tại 2 xã Sơn Kim 1 và Vũ Quang, trọng tâm là phát triển kinh tế cửa khẩu, thương mại, dịch vụ, kết cấu hạ tầng; phát triển kinh tế rừng, sinh kế, bảo vệ tài nguyên, hạ tầng thiết yếu, an sinh xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh khu vực biên giới.
Đoàn cũng ghi nhận, tiếp thu những khó khăn, vướng mắc và các mô hình hay, cách làm hiệu quả và vấn đề đặt ra trong quá trình thực hiện; các đề xuất, kiến nghị của địa phương.
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