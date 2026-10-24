Truyền hình
Thời sự Đời sống Thể thao - Giải trí Phóng sự - Tài liệu

Ngư dân xã Thạch Lạc trúng đậm cá trích

Thanh Quý
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Những ngày này, ngư dân xã Thạch Lạc (Hà Tĩnh) liên tiếp trúng đậm cá trích. Sản lượng đánh bắt tăng, giá thu mua ổn định, mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho người dân.

Tin liên quan

Video mới

Hà Tĩnh tổng kết thực hiện Nghị quyết 16-NQ/TW của Bộ Chính trị

Hà Tĩnh tổng kết thực hiện Nghị quyết 16-NQ/TW của Bộ Chính trị

Sáng 23/10, Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội các xã biên giới đất liền kết hợp tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.
Phim ngắn AI và nguy cơ về nội dung lệch chuẩn

Phim ngắn AI và nguy cơ về nội dung lệch chuẩn

Phim ngắn tạo bằng AI đang thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội, nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ lan truyền nội dung lệch chuẩn, ảnh hưởng đến nhận thức và tâm lý người xem.
Nguy hiểm rình rập trên tuyến đường ven biển Hà Tĩnh

Nguy hiểm rình rập trên tuyến đường ven biển Hà Tĩnh

Tuyến đường ven biển Hà Tĩnh phát huy hiệu quả kết nối, thúc đẩy phát triển kinh tế. Tuy nhiên, lượng xe tải trọng lớn gia tăng trên tuyến đang tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, nhất là qua khu vực trường học.

Xem nhiều

Sản phẩm OCOP Hà Tĩnh

Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!