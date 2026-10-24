Nhà nghiên cứu Thái Kim Đỉnh - nhà tư liệu học xuất sắc

Nỗi lo tuyến đê tả Nghèn xuống cấp 24/10/2026 12:13 Đê tả Nghèn nối xã Mai Phụ với phường Trần Phú (Hà Tĩnh), bảo vệ hàng trăm héc-ta đất sản xuất, nuôi trồng thủy sản và khu dân cư. Sau gần 20 năm đưa vào sử dụng, công trình đã xuống cấp nghiêm trọng.

Ngư dân xã Thạch Lạc trúng đậm cá trích 24/10/2026 07:23 Những ngày này, ngư dân xã Thạch Lạc (Hà Tĩnh) liên tiếp trúng đậm cá trích. Sản lượng đánh bắt tăng, giá thu mua ổn định, mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho người dân.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ tiếp công dân định kỳ tháng 10 24/10/2026 05:09 Chiều 23/10, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 10.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 24/10: Ngày trời nắng 24/10/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 24/10: Có mây, phổ biến không mưa, ngày trời nắng. Nhiệt độ: 24 - 32 độ C.

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Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 23/10: sương mù nhẹ, ngày trời nắng 23/10/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 23/10: Sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày trời nắng; gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3; nhiệt độ 23 - 32 độ C.

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Tài chính thị trường ngày 22/10: Đề xuất áp dụng sớm biểu giá điện 5 bậc 22/10/2026 07:45 Theo tính toán sơ bộ của Bộ Công thương, với biểu giá điện 5 bậc, khoảng 94% khách hàng sinh hoạt sử dụng dưới 777 kWh/tháng có thể giảm tiền điện. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 22/10: Có mưa rào và có nơi có dông 22/10/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 22/10: Có mưa rào và có nơi có dông, trưa chiều có lúc nắng nhẹ; nhiệt độ dao động từ 23-29 độ C.

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Lan tỏa văn hóa đọc từ mô hình thư viện miễn phí 21/10/2026 13:48 Tại Hà Tĩnh, những thư viện miễn phí của anh Nguyễn Văn Thắng góp phần đưa sách đến gần hơn với người dân, lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

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Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 21/10: Không mưa, ngày có nắng 21/10/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 21/10: Trời có mây, ngày nắng, không mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ dao động từ 23-32 độ C.

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Bản lĩnh nữ lãnh đạo trong thời kỳ mới 19/10/2026 16:15 Phụ nữ Hà Tĩnh ngày càng khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, trách nhiệm, nhất là trong vai trò lãnh đạo, quản lý, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Phụ nữ Hà Tĩnh bền bỉ tiếp sức cho học sinh hoàn cảnh khó khăn 19/10/2026 14:39 Từ sự đồng hành bền bỉ của các cấp Hội LHPN, nhiều học sinh hoàn cảnh khó khăn ở Hà Tĩnh đã được tiếp thêm động lực học tập, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

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