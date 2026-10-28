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“Cặp đôi vàng” của nhà hát Hà Tĩnh chia sẻ bí quyết giữ lửa nghệ thuật, hạnh phúc gia đình

Thiên Vỹ
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(Baohatinh.vn) - Sau nhiều năm bền bỉ gắn bó với nghệ thuật truyền thống tại Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Hà Tĩnh, vợ chồng diễn viên Công Mạnh và Lê Thương vừa gặt hái “quả ngọt” khi cùng xuất sắc giành HCV cá nhân cho các vai diễn tại Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026.

Vở ca kịch “Khoảng trời con gái” kể về sự hi sinh anh dũng của 10 nữ liệt sĩ TNXP Ngã ba Đồng Lộc, do Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống (NTTT) Hà Tĩnh dàn dựng. Vở diễn vừa tham dự Liên hoan sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026 và đạt thành công lớn khi giành HCB toàn đoàn cùng 2 HCV, 3 HCB cá nhân. Trong đó, 2 HCV cá nhân thuộc về diễn viên Lê Thương (vai chị Võ Thị Tần) và Công Mạnh (vai anh Hồng).

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Vở ca kịch "Khoảng trời con gái" do Nhà hát NTTT Hà Tĩnh dàn dựng.

Trên sân khấu, giữa khói lửa Đồng Lộc, tình yêu của anh Hồng và chị Võ Thị Tần hiện lên thật đẹp, gắn kết lý tưởng chung với nhịp đập hai trái tim. Ngoài đời, Công Mạnh và Lê Thương, 2 diễn viên thể hiện những vai diễn đó là một đôi vợ chồng có chung tình yêu dành cho nghệ thuật truyền thống.

Sinh ra tại vùng đất học Yên Thành (Nghệ An), nghệ sĩ Công Mạnh (tên khai sinh là Nguyễn Công Mạnh, SN 1989) nuôi dưỡng tình yêu âm nhạc từ sớm. Năm 2011, sau khi tốt nghiệp Khoa Sư phạm Âm nhạc, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Tây Bắc, anh bắt đầu sự nghiệp tại Đoàn Ca múa Kịch Hà Tĩnh (nay là Nhà hát NTTT Hà Tĩnh) và chính thức gắn bó, cống hiến xuyên suốt từ đó đến nay.

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Diễn viên Lê Thương và Công Mạnh thể hiện hình tượng chị Võ Thị Tần và anh Hồng, trong vở ca kịch "Khoảng trời con gái".

Khác với con đường của chồng, nghệ sĩ Lê Thương (tên đầy đủ là Lê Thị Thương, SN 1993, quê xã Can Lộc) bước vào nghệ thuật từ phong trào quần chúng. Tốt nghiệp chuyên ngành điều dưỡng tại Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh năm 2013, chị ở lại trường làm cán bộ và đảm nhiệm vai trò Phó Bí thư Đoàn trường. Nhờ tích cực tham gia các phong trào văn nghệ đoàn thể và sở hữu năng khiếu thiên bẩm, Lê Thương dần lấn sân sang các hoạt động nghệ thuật từ năm 2015 với vai trò MC, dàn dựng chương trình.

Đến năm 2021, chị đưa ra quyết định táo bạo: xin nghỉ hẳn công việc tại trường y để chuyên tâm đi theo con đường nghệ thuật chuyên nghiệp. Cuối năm 2023, Lê Thương chính thức đầu quân về Nhà hát NTTT Hà Tĩnh với vai trò ca sĩ, diễn viên và MC.

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Nhà hát NTTT Hà Tĩnh là nơi 2 nghệ sĩ Công Mạnh và Lê Thương dành tình yêu cho việc giữ gìn và lan tỏa nghệ thuật truyền thống.

Về chung một nhà từ năm 2016, đến nay tổ ấm của Công Mạnh và Lê Thương đã tràn ngập tiếng cười với 2 con (con trai lớn Thành Lộc 9 tuổi và con gái nhỏ Mộc Trà 7 tuổi). Làm việc trong môi trường nghệ thuật có nhiều đặc thù, bí quyết giữ lửa nghề và hạnh phúc của gia đình nghệ sĩ trẻ theo diễn viên Lê Thương là “tôn trọng, đồng hành và tin tưởng”. Trong công việc, cả hai luôn dành sự tôn trọng tuyệt đối cho nhau, thấu hiểu đặc thù nghề nghiệp và không dùng quan điểm cá nhân để cản trở sự phát triển của đối phương. Sự tin tưởng và đồng hành chính là chiếc chìa khóa lớn nhất.

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“Tôn trọng, đồng hành và tin tưởng” là bí quyết để Công Mạnh và Lê Thương luôn giữ trọn tình yêu với nghệ thuật và hạnh phúc gia đình.

Lê Thương chia sẻ: "Trong gia đình, anh Mạnh là người có chuyên môn sâu hơn nên bất kỳ vai diễn hay bài hát nào, người đầu tiên tôi tham vấn và nghe đánh giá, nhận xét luôn là chồng mình. Ngược lại, khi anh ấy sáng tác một bài hát hay tác phẩm mới, người được nghe và góp ý đầu tiên cũng là tôi. Sự kết hợp giữa góc nhìn chuyên môn của anh và góc nhìn của một người thưởng thức từ tôi tạo nên sự hỗ trợ nhau cùng phát triển".

Với nghệ sĩ Công Mạnh, anh cảm thấy may mắn khi vợ cũng chính là đồng nghiệp. “Là vợ chồng và là bạn diễn, chúng tôi có chung sự đam mê và đồng điệu. Đó là điều tôi cảm thấy may mắn, bởi khi kết hợp một tiết mục, chúng tôi dễ chia sẻ, góp ý để làm tốt nhất. Như trong vở diễn “Khoảng trời con gái”, chúng tôi vào vai anh Hồng và chị Võ Thị Tần một cách tự nhiên, bởi trước đó hai vợ chồng đã “sống” cùng nhân vật rất lâu trước khi bước lên sân khấu”, anh Mạnh cho biết.

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Những khoảnh khắc cùng nhau xây đắp hạnh phúc gia đình của đôi vợ chồng nghệ sĩ trẻ.

Đối với việc nuôi dạy con cái, cả hai vợ chồng đều chung quan điểm không gượng ép các con phải theo nghiệp bố mẹ. “Dù hai bé từ nhỏ đã thể hiện năng khiếu nghệ thuật, từng nhiều lần lên sân khấu biểu diễn cùng bố mẹ, nhưng chúng tôi vẫn coi việc học văn hóa và trau dồi tri thức cho con là ưu tiên hàng đầu, để các con tự do lựa chọn tương lai theo đam mê khi trưởng thành”, chị Lê Thương nói.

Hơn một thập kỷ gắn bó với sân khấu, Công Mạnh khẳng định tài năng qua nhiều vai chính trong các kịch bản lớn về các danh nhân như: Tổng Bí thư Trần Phú, Hà Huy Tập, anh hùng Lý Tự Trọng... Ngoài ra, anh tích cực sáng tác ca khúc quê hương và dàn dựng các tổ khúc dân ca ví, giặm. Sự nỗ lực giúp anh gặt hái hàng loạt giải thưởng lớn: HCĐ cá nhân tại Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc (2022), HCV solo tại Liên hoan Ca múa nhạc toàn quốc (2024) và HCV cá nhân tại Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng (2026). Trên phương diện quản lý, anh Mạnh hiện đang đảm nhiệm vai trò Trưởng phòng Hành chính của Nhà hát NTTT Hà Tĩnh.

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Diễn viên Công Mạnh thể hiện hình tượng đồng chí Tổng Bí thư Trần Phú trong chương trình nghệ thuật “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu” nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng (1/5/1904 - 1/5/2024).

Dù là "tay ngang", Lê Thương luôn kiên trì "vừa làm vừa học", trau dồi thanh nhạc cùng các nghệ sĩ tên tuổi như Anh Thơ, Đinh Thành Lê… để đảm nhiệm nhiều phần solo dân ca quan trọng. Trái ngọt cho tinh thần ấy là HCB đơn ca Liên hoan Ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc (2024) cùng HCV cá nhân tại Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng (2026). Ở mảng nghệ thuật quần chúng, chị gặt hái HCV Liên hoan Dân ca ba miền (2023), Giải A toàn quân (2023), Tuyên truyền viên trẻ xuất sắc Quân khu 4 (2026) và danh hiệu Gương thanh niên tiêu biểu toàn tỉnh (2026). Lê Thương cũng là đồng sáng lập CLB Dân ca ví, giặm trẻ Hà Tĩnh.

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Vợ chồng nghệ sĩ Công Mạnh và Lê Thương cùng nhận HCV cá nhân tại Liên hoan sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026.

Nhạc sĩ Trần Quốc Dũng - Phó Giám đốc Nhà hát NTTT Hà Tĩnh chia sẻ: "Công Mạnh và Lê Thương là những hạt nhân rất xuất sắc trong công tác chuyên môn của nhà hát. Hai nghệ sĩ luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, sự tâm huyết và nỗ lực không ngừng nghỉ với nghề. Không chỉ hoàn thành xuất sắc vai trò chuyên môn trên sân khấu, trong cuộc sống thường ngày cũng như mối quan hệ với đồng nghiệp và xã hội, cả hai luôn nhận được sự ghi nhận, tình cảm yêu mến và đánh giá rất cao từ Ban Giám đốc cũng như tập thể đơn vị".

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Gia đình hạnh phúc của đôi vợ chồng nghệ sĩ Công Mạnh - Lê Thương.

Hành trình giữ lửa nghệ thuật truyền thống vẫn còn tiếp tục và đôi vợ chồng trẻ Công Mạnh - Lê Thương vẫn đang từng ngày thắp sáng ngọn lửa yêu nghề, cống hiến hết mình cho di sản văn hóa quê hương, đồng thời vun đắp cho mái ấm gia đình luôn ngập tràn tình yêu và sự thấu hiểu.

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#Ca sĩ Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh #Vở ca kịch khoảng trời con gái #Nghệ sĩ trẻ #Hà Tĩnh 24h

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