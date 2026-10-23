Tuổi ngoài 80 vẫn miệt mài bên vành nón lá Đan Du

Tôi vẫn thường chú ý nhất đến những đường khâu. Người làm nón khéo phải biết khâu lấn chỉ, giấu những mối nối vào bên trong để chiếc nón vừa chắc chắn, vừa đẹp mắt. Nón Đan Du có nét riêng ở cách làm nhiều lớp lá, khâu dày và kỹ. Đó cũng là điều mà người thợ chúng tôi luôn cố gắng gìn giữ.