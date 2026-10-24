Nhiều hoạt động đặc sắc tại Lễ hội đền Cả - Dinh đô Quan Hoàng Mười năm 2026

Lễ cung rước Quan Hoàng Mười vân du tại lễ hội đền Cả - Dinh đô Quan Hoàng Mười. Ảnh tư liệu



UBND phường Bắc Hồng Lĩnh vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đền Cả - Dinh đô Quan Hoàng Mười năm 2026.

Theo đó, không gian chính của lễ hội sẽ được diễn ra trong khuôn viên Di tích lịch sử văn hóa Đền Cả - Dinh đô Quan Hoàng Mười, thuộc TDP Minh Lương, phường Bắc Hồng Lĩnh.

Ông Lê Bá Khánh – Phó Chủ tịch UBND phường Bắc Hồng Lĩnh cho biết: “Lễ hội năm nay diễn ra từ ngày 15/11 đến ngày 25/11 (tức từ ngày 7/10 đến ngày 17/10 âm lịch), gồm nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và thực hành tín ngưỡng dân gian".

Tại lễ hội đền Cả - Dinh đô Quan Hoàng Mười năm 2026, người dân 10 tổ dân phố trên địa bàn phường Bắc Hồng Lĩnh sẽ gói và nấu 1.500 chiếc bánh chưng dâng Thánh. Ảnh tư liệu.

Theo ông Lê Bá Khánh, các hoạt động trọng tâm gồm: giao lưu, thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt; hội thi “Gói và nấu bánh chưng dâng Thánh” với sự tham gia của 10 tổ dân phố, dự kiến gói, nấu 1.500 chiếc bánh chưng; nghi thức lễ cấp thủy (rước nước); lễ rước phụng nghinh Thánh (rước Quan Hoàng Mười vân du); chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ giữa địa phương với các vùng miền.

Điểm nhấn của lễ hội là lễ tế dân gian và lễ dâng hương diễn ra sáng 18/11 (tức ngày 10/10 âm lịch), cùng các hoạt động giao lưu, thực hành tín ngưỡng tại di tích. Bên cạnh đó, giải bóng chuyền hơi nam, nữ và các hoạt động văn hóa chào mừng sẽ góp phần tạo không khí vui tươi, gắn kết cộng đồng.

Phường Bắc Hồng Lĩnh tổ chức lễ hội gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, nhằm tôn vinh, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Qua đó, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong Nhân dân, đồng thời thúc đẩy phát triển du lịch văn hóa tâm linh, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương giai đoạn 2025-2030.