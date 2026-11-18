(Baohatinh.vn) - Lễ giỗ Đức thánh Quan Hoàng Mười tại đền Chợ Củi, xã Nghi Xuân (Hà Tĩnh) nhằm thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.
Trong không khí trang nghiêm, thành kính, sáng 18/11, tại Khu di tích đền Chợ Củi, UBND xã Nghi Xuân long trọng tổ chức lễ giỗ Đức thánh Quan Hoàng Mười.
Lãnh đạo xã Nghi Xuân và đông đảo người dân tham dự.
Đền Chợ Củi, thuộc xã Nghi Xuân tọa lạc bên dòng Lam, dưới chân núi Ngũ Mã, là di tích lịch sử – văn hóa cấp quốc gia, một địa chỉ văn hóa tâm linh có vị trí đặc biệt trong đời sống tinh thần của Nhân dân và du khách thập phương.
Theo truyền thống, ngày 10/10 (âm lịch) hằng năm là ngày giỗ Đức thánh Quan Hoàng Mười. Đây là dịp để đảng bộ, chính quyền, Nhân dân địa phương cùng du khách thập phương hội tụ về đền Chợ Củi, thành kính tưởng nhớ, tri ân công đức của vị phúc thần có công với đất nước; đồng thời gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa tín ngưỡng truyền thống của dân tộc, tuyên truyền lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho các thế hệ.
Lễ giỗ không chỉ là hoạt động văn hóa tâm linh có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, mà còn góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa, gìn giữ bản sắc truyền thống và quảng bá hình ảnh quê hương Nghi Xuân, Hà Tĩnh đến với bạn bè, du khách gần xa.
Đền Chợ Củi ở xã Nghi Xuân từ lâu đã được biết đến là một địa chỉ văn hóa tâm linh trên 500 năm với tên gọi dân gian là đền Củi, hay Thánh Mẫu Linh từ, tôn vinh danh tướng Hoàng Mười - người có công đánh giặc Minh phương Bắc, bảo vệ bờ cõi và cửa ải đất nước vào triều Lê.
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