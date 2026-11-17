Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Hồ Huy Thành, Nguyễn Thị Nguyệt tham dự chương trình.

Tối 17/11, UBND xã Nghi Xuân khai mạc Lễ hội Đền Chợ Củi năm 2026. Tham dự chương trình có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Hồ Huy Thành, Nguyễn Thị Nguyệt và lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh, lãnh đạo địa phương.

Đại biểu tham dự chương trình khai mạc lễ hội Đền Chợ Củi.

Đền Chợ Củi là địa chỉ quen thuộc, nơi người dân tỏ lòng thành, tưởng nhớ Đức Quan Hoàng Mười. Qua thời gian, ngôi đền không chỉ là nơi thực hành tín ngưỡng mà còn góp phần gìn giữ, trao truyền những giá trị văn hóa truyền thống, trở thành điểm đến thân thuộc của Nhân dân và du khách thập phương.

Chương trình văn nghệ chào mừng.

Lễ hội Đền Chợ Củi không chỉ là dịp để Nhân dân và du khách hướng về cội nguồn, tri ân các bậc tiền nhân, mà còn là cơ hội để những giá trị văn hóa truyền thống tiếp tục được gìn giữ, trao truyền và lan tỏa trong đời sống hôm nay. Qua mỗi mùa lễ hội, tinh thần “Uống nước nhớ nguồn” lại được bồi đắp; những ước nguyện về quốc thái dân an, cuộc sống bình yên, gia đình hạnh phúc được gửi gắm; tình yêu quê hương và niềm tự hào về bản sắc văn hóa dân tộc cũng từ đó được vun đắp qua các thế hệ.

Lễ hội Đền Chợ Củi năm 2026 là dịp để tôn vinh những giá trị di sản quý báu, gìn giữ nét đẹp văn hóa tín ngưỡng trong đời sống cộng đồng, góp phần quảng bá hình ảnh quê hương Nghi Xuân, Hà Tĩnh đến với bạn bè gần xa. Đây cũng là hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, nâng cao ý thức gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam trong mỗi người dân.

Đồng chí Bùi Việt Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nghi Xuân phát biểu khai mạc lễ hội.

Phát biểu khai mạc lễ hội, đồng chí Bùi Việt Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nghi Xuân nhấn mạnh, lễ hội Đền Chợ Củi không chỉ là nơi gửi gắm tâm linh, mà còn là nhịp cầu kết nối - quảng bá - phát huy giá trị di sản, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và du lịch trên địa bàn.

Với quan điểm “văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực của sự phát triển”, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Nghi Xuân quyết tâm xây dựng Di tích Quốc gia Đền Chợ Củi trở thành điểm nhấn văn hóa tâm linh tiêu biểu của Hà Tĩnh và khu vực Bắc Trung Bộ.

Đồng chí Phạm Chí Hiếu - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nghi Xuân đánh trống khai hội.

Tại chương trình, đồng chí Phạm Chí Hiếu - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nghi Xuân đã thực hiện nghi thức đánh trống khai hội - nghi thức mang ý nghĩa mở đầu, báo hiệu Lễ hội Đền Chợ Củi năm 2026 chính thức bắt đầu.

Sau chương trình khai mạc là chương trình nghệ thuật với chủ đề: “Kết nối di sản - Hội tụ chốn linh từ”. Chương trình nghệ thuật gồm ba phần, mỗi phần mang một sắc thái riêng, hòa quyện trong dòng chảy nghệ thuật, đưa khán giả trở về với những giá trị văn hóa truyền thống và cảm nhận sức sống của di sản trong nhịp sống hôm nay.

Mở đầu là Phần 1: “Mạch nguồn di sản - Trầm hương linh tự”.

Khán giả được thưởng thức những loại hình nghệ thuật truyền thống đặc sắc như dân ca Ví, Giặm, hát chầu văn, ca trù, chèo, dân ca Quan họ Bắc Ninh và ca Huế.

Phần 2: “Sắc màu hội mới”, với những giai điệu ca ngợi quê hương Nghi Xuân cùng các tiết mục nghệ thuật gần gũi với đời sống.