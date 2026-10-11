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Đền Hoàng hậu Ngọc Trần - nơi lưu giữ ký ức Lam Sơn

Nguyên Trung - Đình Phi
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(Baohatinh.vn) - Không chỉ là nơi thờ tự Hoàng hậu Phạm Thị Ngọc Trần, ngôi đền trên núi Na còn là địa chỉ văn hóa để du khách tìm về ký ức hào hùng của Lam Sơn và vẻ đẹp núi non Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) hùng vĩ.

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