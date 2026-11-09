Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Về Hà Tĩnh

Điểm đến

Khi KOL, KOC trở thành đại sứ du lịch Hà Tĩnh

Thiên Vỹ
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Thông qua các hoạt động khảo sát, trải nghiệm và sáng tạo nội dung trên nền tảng số, các KOL, KOC đang góp phần đưa cảnh sắc, văn hóa, ẩm thực và con người Hà Tĩnh đến gần hơn với công chúng, mở thêm hướng quảng bá và kết nối du lịch địa phương.

Vừa qua, với sự phối hợp giữa Sở KH&CN, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh và Hội Nông dân tỉnh, chương trình “Phiên chợ số” livestream quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP, nông sản Hà Tĩnh đã diễn ra thành công. Chương trình không chỉ giúp hàng chục cơ sở sản xuất tại các địa phương tiếp cận khách hàng, đạt hàng nghìn đơn hàng trong và sau các phiên livestream mà còn góp phần lan tỏa thương hiệu, nâng cao vị thế sản phẩm OCOP, nông sản Hà Tĩnh trên thị trường.

a1.jpgĐội ngũ KOL, KOC trong và ngoài tỉnh tham gia livestream tại Phiên chợ số do Sở KH&CN, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh và Hội Nông dân tỉnh tổ chức, dịp cuối tháng 10/2026.

Đáng chú ý, thông qua hàng chục kênh, fanpage của các KOL, KOC trong và ngoài tỉnh, hình ảnh những vùng quê, cảnh đẹp, điểm đến Hà Tĩnh cũng được giới thiệu đến đông đảo công chúng.

Anh Nguyễn Phước Đạt (TP Huế) - chủ các kênh Facebook và TikTok “Ăn sập Huế” với hơn 800 nghìn lượt theo dõi trên Facebook và 900 nghìn lượt theo dõi trên TikTok chia sẻ: “Tôi đã đến Hà Tĩnh vài lần trước đây nhưng chưa có nhiều dịp tìm hiểu về đặc sản cũng như các điểm đến ở đây. Chuyến đi vừa qua thực sự để lại trong chúng tôi nhiều ấn tượng. Hà Tĩnh có nhiều món ăn mang hương vị rất đặc trưng, đặc biệt là những điểm đến có cảnh sắc đẹp, khiến tôi khá bất ngờ”.

bqbht_br_854914694-1560132119482346-690750330174717229-n.jpg
Anh Nguyễn Phước Đạt (hàng sau, thứ 3 từ trái qua) cùng các KOL, KOC trong Phiên chợ số quảng bá sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương Hà Tĩnh.

Không dừng lại ở những cảm nhận sau chuyến đi, anh Đạt cùng các đồng nghiệp còn chủ động ghi lại những trải nghiệm, thực hiện các video ngắn giới thiệu cảnh đẹp và điểm đến Hà Tĩnh.

Trong đó, video “Trải nghiệm đồi chè Sơn Kim 2” đăng tải trên nền tảng TikTok đã thu hút hàng triệu lượt xem, gần 500 nghìn lượt thả tim và gần 600 nghìn lượt chia sẻ. Nhiều khán giả bày tỏ sự thích thú trước cảnh sắc nơi đây, đồng thời mong muốn có dịp đến tham quan đồi chè Sơn Kim 2 và khám phá du lịch Hà Tĩnh. Từ một trải nghiệm thực tế, hình ảnh một điểm đến của Hà Tĩnh đã vượt ra khỏi phạm vi tiếp cận trực tiếp, đến với đông đảo người xem trên không gian mạng.

bqbht_br_a3.jpg
Video trải nghiệm đồi chè Sơn Kim 2 (Hà Tĩnh) phát trên nền tảng TikTok của anh Nguyễn Phước Đạt (Huế). Ảnh chụp màn hình trang Ăn sập Huế.

“Phiên chợ số” là một trong nhiều cách làm nhằm vận dụng nền tảng số để giới thiệu, lan tỏa hình ảnh Hà Tĩnh được các cấp, ngành triển khai thời gian qua. Trong lĩnh vực du lịch, Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh đang xây dựng kế hoạch tổ chức chương trình khảo sát, trải nghiệm và truyền thông quảng bá du lịch tỉnh. Dự kiến diễn ra 2 đợt từ ngày 18-22/11, chương trình có sự tham gia của các nhà báo cùng nhiều KOL, KOC nổi tiếng đến từ các tỉnh, thành trong cả nước.

Các đoàn sẽ khảo sát, trải nghiệm và thực hiện sản phẩm truyền thông tại nhiều điểm đến, như: làng chài Kỳ Xuân, biển Thiên Cầm, hồ Kẻ Gỗ; hành trình du lịch di sản, khám phá bản địa miền Tây Hà Tĩnh với các điểm đến làng nghề trầm hương Phúc Trạch, đồi cam Khe Mây, Khu di tích quốc gia đặc biệt Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác; trải nghiệm thiên nhiên tại Vườn Quốc gia Vũ Quang…

bqbht_br_a4.jpg
bqbht_br_a5.jpg
Đoàn các KOL, KOC khảo sát vùng núi Vũ Quang, Hương Khê vào năm 2025.

Ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Quản lý du lịch (Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh) cho biết: “Thông qua hoạt động trải nghiệm thực tế, sở hướng đến xây dựng cơ chế hợp tác, khuyến khích các KOL, KOC, travel blogger và nhà sáng tạo nội dung chia sẻ những cảm nhận, hình ảnh, video, vlog về cảnh quan, văn hóa, ẩm thực, con người, sản phẩm và chất lượng dịch vụ du lịch Hà Tĩnh trên các kênh truyền thông, mạng xã hội.

Qua đó, hình ảnh điểm đến được giới thiệu một cách khách quan, sinh động, gần gũi hơn với công chúng; đồng thời góp phần mở rộng khả năng tiếp cận, thu hút du khách. Chương trình hướng đến mục tiêu: Mỗi trải nghiệm là một câu chuyện; mỗi KOL, KOC, mỗi người dân là một đại sứ truyền thông, quảng bá văn hóa và du lịch Hà Tĩnh”.

bqbht_br_b1.jpg
Khu di tích quốc gia đặc biệt Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác là một trong những điểm đến dự kiến của chương trình khảo sát, trải nghiệm và truyền thông quảng bá du lịch tỉnh dành cho các KOL, KOC sắp tới.

Từ góc độ doanh nghiệp và hoạt động kết nối du lịch, ông Nguyễn Trung Đức - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Tĩnh, Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH Hello Trip Việt Nam nhận định: “Việc mời KOL, KOC, nhà sáng tạo nội dung, chuyên gia, phóng viên trực tiếp trải nghiệm và quảng bá các giá trị văn hóa, di sản, điểm đến, sản phẩm du lịch là hướng đi phù hợp trong thời đại số. Những cảm nhận, hình ảnh được chia sẻ từ trải nghiệm thực tế sẽ giúp du khách hình dung chân thực, sinh động hơn về Hà Tĩnh, từ đó khơi gợi nhu cầu khám phá. Quan trọng hơn, sức lan tỏa truyền thông cần song hành với nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và xây dựng môi trường du lịch thân thiện để tạo sức hút, giữ chân du khách”.

Từ quảng bá sản phẩm OCOP, nông sản đến giới thiệu cảnh sắc, di sản và trải nghiệm bản địa, các nền tảng số đang mở thêm hướng tiếp cận công chúng cho du lịch Hà Tĩnh. Qua đó, những giá trị đặc sắc của vùng đất núi Hồng - sông La được lan tỏa rộng rãi hơn, góp phần khơi gợi nhu cầu khám phá và tạo thêm sức hút cho du lịch địa phương.

Video: Trải nghiệm đồng chè Sơn Kim 2 (nguồn tiktok: Ăn sập Huế)

Tin liên quan

Tags:

#TVC Quảng bá du lịch Hà Tĩnh #Quảng bá văn hóa và xúc tiến du lịch Hà Tĩnh #Sản phẩm du lịch Hà Tĩnh #Chuyển đổi số trong du lịch Hà Tĩnh #Hà Tĩnh 24h

Chủ đề Du lịch Hà Tĩnh

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Về Kỳ Xuân, tìm dấu xưa ở đền Phương Giai

Về Kỳ Xuân, tìm dấu xưa ở đền Phương Giai

Đền Phương Giai là di tích mang dấu ấn lịch sử, văn hóa của Kỳ Xuân (Hà Tĩnh). Nơi đây thờ Hoàng giáp Dương Trí Tri và lưu giữ dấu mốc của phong trào cách mạng ở Kỳ Anh năm 1930.
Không gian mới trên quê hương Cẩm Thành

Không gian mới trên quê hương Cẩm Thành

Trong không gian phát triển mới, thôn Cẩm Thành, xã Cẩm Bình (tỉnh Hà Tĩnh) đang đổi thay từng ngày. Đường làng, vườn hộ được chỉnh trang, tạo diện mạo nông thôn xanh, sạch, đẹp.
Theo dấu hương trầm Phúc Trạch

Theo dấu hương trầm Phúc Trạch

Từ không gian trải nghiệm giữa phố đến xứ trầm Phúc Trạch, hương thơm ấy đang theo bước chân du khách, lan tỏa câu chuyện về một sản vật đặc trưng của Hà Tĩnh.
Thôn Chế Biến - bình yên nơi miền sơn cước

Thôn Chế Biến - bình yên nơi miền sơn cước

Sức mạnh của lòng dân hòa quyện cùng sự năng động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ cơ sở đã và đang dệt nên một bức tranh nông thôn Hà Tĩnh tràn đầy sức sống nơi vùng biên giới.
Du lịch Hà Tĩnh: Tìm lời giải cho mùa thấp điểm

Du lịch Hà Tĩnh: Tìm lời giải cho mùa thấp điểm

Hà Tĩnh không thiếu tài nguyên để phát triển du lịch thu - đông, nhưng nhiều năm qua vẫn chưa tạo được sản phẩm đủ sức kéo khách ra khỏi mùa biển. Muốn thoát khỏi tính mùa vụ, cần chuyển từ khai thác đơn lẻ sang tổ chức sản phẩm, liên kết dịch vụ và chủ động tạo sức hút để hướng tới thị trường du lịch quanh năm.
Về Rôộc Cồn nghe lại chuyện xưa

Về Rôộc Cồn nghe lại chuyện xưa

Trong dòng chảy lịch sử cách mạng của quê hương Hà Tĩnh, Di tích Rôộc Cồn tại xã Hương Khê là "địa chỉ đỏ" ghi dấu ấn phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh 1930 – 1931.
Du lịch Hà Tĩnh "tung" nhiều gói khuyến mãi hấp dẫn

Du lịch Hà Tĩnh "tung" nhiều gói khuyến mãi hấp dẫn

Để thu hút du khách về Hà Tĩnh tham quan, nghỉ dưỡng khi thời tiết bước sang thu - đông, nhiều cơ sở lưu trú trên toàn tỉnh đã chủ động thực hiện hàng loạt chương trình khuyến mãi, giảm giá dịch vụ, tạo sức hút mới cho du lịch địa phương.
Phúc Trạch rộn ràng mùa quả ngọt

Phúc Trạch rộn ràng mùa quả ngọt

Cây bưởi đang trở thành nguồn sinh kế quan trọng của người dân xã Phúc Trạch (Hà Tĩnh). Những ngày này, các vườn bưởi bước vào vụ thu hoạch, mang lại niềm vui và kỳ vọng về một mùa quả ngọt.
Khi di tích kể chuyện quê hương Hà Tĩnh

Khi di tích kể chuyện quê hương Hà Tĩnh

Mỗi di tích trên quê hương Hà Tĩnh như một “cuốn sử sống”, lưu truyền ký ức về truyền thống yêu nước và đạo lý uống nước nhớ nguồn qua bao thế hệ.
Duy trì sức hút, du lịch Hà Tĩnh bứt phá trong kỳ nghỉ lễ 2/9

Duy trì sức hút, du lịch Hà Tĩnh bứt phá trong kỳ nghỉ lễ 2/9

Dù thời tiết nghỉ lễ 2/9 khá bất lợi, du lịch Hà Tĩnh vẫn đón hơn 110.000 lượt khách, tăng hơn 22% so với cùng kỳ. Kết quả này phản ánh sức hút thực tế của điểm đến nhờ hạ tầng giao thông kết nối tốt, cùng sự chủ động làm mới sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ.
Đặc sản ba miền hội tụ tại hội chợ lớn nhất Hà Tĩnh

Đặc sản ba miền hội tụ tại hội chợ lớn nhất Hà Tĩnh

Hội chợ Triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền Trung – Tây Nguyên năm 2026 tại phường Thành Sen (Hà Tĩnh) quy tụ hàng trăm sản phẩm đặc sản, nông sản tiêu biểu từ ba miền, mang đến không gian trải nghiệm đa dạng về ẩm thực, văn hóa và sản vật vùng miền, thu hút đông đảo người dân, du khách tham quan, mua sắm.
Tân Sơn - Đổi thay trên miền quê sơn cước

Tân Sơn - Đổi thay trên miền quê sơn cước

Giữa núi rừng Vũ Quang (Hà Tĩnh), thôn Tân Sơn hiện lên với dáng vẻ thanh bình. Những con đường sạch đẹp, những vườn trĩu quả. Tất cả đều được tạo dựng từ sự chung sức của người dân nơi đây.
Nhịp sống mới ở miền quê Đồng Xuân

Nhịp sống mới ở miền quê Đồng Xuân

Từ những tuyến đường khang trang đến các mô hình sản xuất hiệu quả, thôn Đồng Xuân (xã Thạch Xuân, Hà Tĩnh) đang đổi thay mạnh mẽ, khoác lên mình diện mạo nông thôn mới khang trang, trù phú.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!