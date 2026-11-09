Khi KOL, KOC trở thành đại sứ du lịch Hà Tĩnh

Vừa qua, với sự phối hợp giữa Sở KH&CN, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh và Hội Nông dân tỉnh, chương trình “Phiên chợ số” livestream quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP, nông sản Hà Tĩnh đã diễn ra thành công. Chương trình không chỉ giúp hàng chục cơ sở sản xuất tại các địa phương tiếp cận khách hàng, đạt hàng nghìn đơn hàng trong và sau các phiên livestream mà còn góp phần lan tỏa thương hiệu, nâng cao vị thế sản phẩm OCOP, nông sản Hà Tĩnh trên thị trường.

Đội ngũ KOL, KOC trong và ngoài tỉnh tham gia livestream tại Phiên chợ số do Sở KH&CN, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh và Hội Nông dân tỉnh tổ chức, dịp cuối tháng 10/2026.

Đáng chú ý, thông qua hàng chục kênh, fanpage của các KOL, KOC trong và ngoài tỉnh, hình ảnh những vùng quê, cảnh đẹp, điểm đến Hà Tĩnh cũng được giới thiệu đến đông đảo công chúng.

Anh Nguyễn Phước Đạt (TP Huế) - chủ các kênh Facebook và TikTok “Ăn sập Huế” với hơn 800 nghìn lượt theo dõi trên Facebook và 900 nghìn lượt theo dõi trên TikTok chia sẻ: “Tôi đã đến Hà Tĩnh vài lần trước đây nhưng chưa có nhiều dịp tìm hiểu về đặc sản cũng như các điểm đến ở đây. Chuyến đi vừa qua thực sự để lại trong chúng tôi nhiều ấn tượng. Hà Tĩnh có nhiều món ăn mang hương vị rất đặc trưng, đặc biệt là những điểm đến có cảnh sắc đẹp, khiến tôi khá bất ngờ”.

Anh Nguyễn Phước Đạt (hàng sau, thứ 3 từ trái qua) cùng các KOL, KOC trong Phiên chợ số quảng bá sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương Hà Tĩnh.

Không dừng lại ở những cảm nhận sau chuyến đi, anh Đạt cùng các đồng nghiệp còn chủ động ghi lại những trải nghiệm, thực hiện các video ngắn giới thiệu cảnh đẹp và điểm đến Hà Tĩnh.

Trong đó, video “Trải nghiệm đồi chè Sơn Kim 2” đăng tải trên nền tảng TikTok đã thu hút hàng triệu lượt xem, gần 500 nghìn lượt thả tim và gần 600 nghìn lượt chia sẻ. Nhiều khán giả bày tỏ sự thích thú trước cảnh sắc nơi đây, đồng thời mong muốn có dịp đến tham quan đồi chè Sơn Kim 2 và khám phá du lịch Hà Tĩnh. Từ một trải nghiệm thực tế, hình ảnh một điểm đến của Hà Tĩnh đã vượt ra khỏi phạm vi tiếp cận trực tiếp, đến với đông đảo người xem trên không gian mạng.

Video trải nghiệm đồi chè Sơn Kim 2 (Hà Tĩnh) phát trên nền tảng TikTok của anh Nguyễn Phước Đạt (Huế). Ảnh chụp màn hình trang Ăn sập Huế.

“Phiên chợ số” là một trong nhiều cách làm nhằm vận dụng nền tảng số để giới thiệu, lan tỏa hình ảnh Hà Tĩnh được các cấp, ngành triển khai thời gian qua. Trong lĩnh vực du lịch, Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh đang xây dựng kế hoạch tổ chức chương trình khảo sát, trải nghiệm và truyền thông quảng bá du lịch tỉnh. Dự kiến diễn ra 2 đợt từ ngày 18-22/11, chương trình có sự tham gia của các nhà báo cùng nhiều KOL, KOC nổi tiếng đến từ các tỉnh, thành trong cả nước.

Các đoàn sẽ khảo sát, trải nghiệm và thực hiện sản phẩm truyền thông tại nhiều điểm đến, như: làng chài Kỳ Xuân, biển Thiên Cầm, hồ Kẻ Gỗ; hành trình du lịch di sản, khám phá bản địa miền Tây Hà Tĩnh với các điểm đến làng nghề trầm hương Phúc Trạch, đồi cam Khe Mây, Khu di tích quốc gia đặc biệt Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác; trải nghiệm thiên nhiên tại Vườn Quốc gia Vũ Quang…

Đoàn các KOL, KOC khảo sát vùng núi Vũ Quang, Hương Khê vào năm 2025.

Ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Quản lý du lịch (Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh) cho biết: “Thông qua hoạt động trải nghiệm thực tế, sở hướng đến xây dựng cơ chế hợp tác, khuyến khích các KOL, KOC, travel blogger và nhà sáng tạo nội dung chia sẻ những cảm nhận, hình ảnh, video, vlog về cảnh quan, văn hóa, ẩm thực, con người, sản phẩm và chất lượng dịch vụ du lịch Hà Tĩnh trên các kênh truyền thông, mạng xã hội.

Qua đó, hình ảnh điểm đến được giới thiệu một cách khách quan, sinh động, gần gũi hơn với công chúng; đồng thời góp phần mở rộng khả năng tiếp cận, thu hút du khách. Chương trình hướng đến mục tiêu: Mỗi trải nghiệm là một câu chuyện; mỗi KOL, KOC, mỗi người dân là một đại sứ truyền thông, quảng bá văn hóa và du lịch Hà Tĩnh”.

Khu di tích quốc gia đặc biệt Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác là một trong những điểm đến dự kiến của chương trình khảo sát, trải nghiệm và truyền thông quảng bá du lịch tỉnh dành cho các KOL, KOC sắp tới.

Từ góc độ doanh nghiệp và hoạt động kết nối du lịch, ông Nguyễn Trung Đức - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Tĩnh, Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH Hello Trip Việt Nam nhận định: “Việc mời KOL, KOC, nhà sáng tạo nội dung, chuyên gia, phóng viên trực tiếp trải nghiệm và quảng bá các giá trị văn hóa, di sản, điểm đến, sản phẩm du lịch là hướng đi phù hợp trong thời đại số. Những cảm nhận, hình ảnh được chia sẻ từ trải nghiệm thực tế sẽ giúp du khách hình dung chân thực, sinh động hơn về Hà Tĩnh, từ đó khơi gợi nhu cầu khám phá. Quan trọng hơn, sức lan tỏa truyền thông cần song hành với nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và xây dựng môi trường du lịch thân thiện để tạo sức hút, giữ chân du khách”.

Từ quảng bá sản phẩm OCOP, nông sản đến giới thiệu cảnh sắc, di sản và trải nghiệm bản địa, các nền tảng số đang mở thêm hướng tiếp cận công chúng cho du lịch Hà Tĩnh. Qua đó, những giá trị đặc sắc của vùng đất núi Hồng - sông La được lan tỏa rộng rãi hơn, góp phần khơi gợi nhu cầu khám phá và tạo thêm sức hút cho du lịch địa phương.