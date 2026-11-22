(Baohatinh.vn) - Kết nối các điểm đến, làng nghề và sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, góp phần hình thành những hành trình trải nghiệm đa dạng, quảng bá sản phẩm du lịch đặc trưng của Hà Tĩnh đến du khách.
Sáng 22/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức chương trình khảo sát, trải nghiệm và quảng bá sản phẩm du lịch Hà Tĩnh dành cho KOL/KOC và phóng viên, doanh nghiệp lữ hành nhằm giới thiệu tiềm năng, sản phẩm, dịch vụ du lịch đặc trưng của tỉnh; đồng thời kết nối, xây dựng các chương trình du lịch có khả năng khai thác, quảng bá trên các nền tảng truyền thông.
Đoàn tìm hiểm các sản phẩm tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tổng hợp các sản phẩm trầm hương cao cấp Thọ Nga, xã Phúc Trạch.
Đoàn đã đến tìm hiểu nghề chế tác trầm hương tại các cơ sở ở xã Phúc Trạch. Tại đây, các thành viên được giới thiệu về quy trình sản xuất, trực tiếp trải nghiệm các sản phẩm từ trầm hương và tìm hiểu những nét đặc trưng của nghề truyền thống.
Bên cạnh đó, khảo sát khả năng kết hợp tham quan làng nghề với việc giới thiệu, quảng bá các sản phẩm đặc trưng của địa phương. Qua đó, không chỉ góp phần đưa giá trị nghề truyền thống đến gần hơn với du khách mà còn mở ra hướng xây dựng các trải nghiệm du lịch gắn với văn hóa, sinh kế của người dân bản địa.
Đoàn tham quan, trải nghiệm các vườn cam Khe Mây ở xã Hương Đô.
Tiếp đó, đoàn đến tham quan các vườn cam Khe Mây ở xã Hương Đô. Đây là dịp để các thành viên tìm hiểu, trải nghiệm không gian vườn và khám phá sản phẩm nông nghiệp của địa phương. Việc đưa các vườn cam vào chương trình khảo sát nhằm đánh giá khả năng khai thác loại hình du lịch nông nghiệp, kết hợp tham quan, trải nghiệm với giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm. Qua đó, góp phần mở rộng không gian du lịch, tạo thêm lựa chọn cho du khách khi đến với khu vực miền tây Hà Tĩnh.
Thông qua việc trực tiếp khảo sát, trải nghiệm tại các điểm đến, chương trình tạo cơ hội để KOL/KOC, phóng viên và doanh nghiệp lữ hành tiếp cận rõ hơn với tiềm năng, chất lượng sản phẩm và khả năng tổ chức dịch vụ du lịch của từng địa phương. Đây cũng là dịp để ngành chuyên môn tăng cường kết nối các điểm đến, làng nghề, sản phẩm nông nghiệp, đặc sản và giá trị văn hóa - lịch sử, từ đó xây dựng những hành trình trải nghiệm đa dạng, góp phần đưa sản phẩm du lịch đặc trưng của Hà Tĩnh đến gần hơn với du khách.
Theo chương trình, trong những ngày tới đoàn sẽ tiếp tục khảo sát các điểm đến tại xã Hương Sơn, Vũ Quang, Kỳ Xuân, Thiên Cầm và xã Cẩm Duệ.
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