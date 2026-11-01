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Thí sinh quê Hà Tĩnh giành giải Ba chung kết Đường lên đỉnh Olympia

Đặng Phương
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(Baohatinh.vn) - Gây ấn tượng với phong thái tự tin, điềm tĩnh và màn bứt phá ở các phần thi, thí sinh Trần Võ Gia Bảo quê Hà Tĩnh, sinh sống và học tập tại Khánh Hòa đã xuất sắc giành giải Ba tại chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26.

8h30 ngày 1/11, trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 chính thức diễn ra tại trường quay S14, Đài Truyền hình Việt Nam (Hà Nội), với sự tranh tài của 4 nam sinh. Chương trình được kết nối trực tiếp tới 4 điểm cầu tại Hà Nội, Hưng Yên, Phú Thọ và Khánh Hòa.

Trần Võ Gia Bảo (sinh năm 2009), học sinh lớp 12 Hóa, Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải (Khánh Hòa) thi đấu ở vị trí bục số 3. Bố mẹ nam sinh cùng quê xã Vượng Lộc cũ, nay thuộc xã Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Gia Bảo có sở trường ở các môn khoa học tự nhiên. Trước khi đến với chung kết Olympia năm nay, nam sinh từng là thủ khoa đầu vào lớp chuyên Hóa, Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải; giành giải Nhất học sinh giỏi Hóa học THCS cấp tỉnh, quán quân Olympia cấp trường cùng nhiều thành tích học tập khác.

Từ trái qua là 4 nhà leo núi: Gia Bảo, Thái Dương, Quang Minh và Anh Đức. (Ảnh: VTV)

Từ trái qua là 4 nhà leo núi: Gia Bảo, Thái Dương, Quang Minh và Anh Đức. (Ảnh: VTV)

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Hơn 7.000 học sinh, giáo viên và người dân có mặt tại công viên biển Bình Sơn (phường Đông Hải, Khánh Hòa) cổ vũ Trần Võ Gia Bảo trong trận chung kết Olympia 2026. (Ảnh: Báo Khánh Hòa)

Ba thí sinh còn lại gồm: Lý Thái Dương, lớp 12 Hóa, Trường THPT Chuyên Hùng Vương (Phú Thọ); Nguyễn Huy Quang Minh, lớp 12 Sinh, Trường THPT Chuyên Thái Bình (Hưng Yên) và Đoàn Lê Anh Đức, lớp 12 Sử, Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Ở phần thi Khởi động, Gia Bảo giành 35 điểm, tạm xếp thứ ba. Dẫn đầu là Thái Dương với 85 điểm, tiếp đến là Anh Đức với 80 điểm và Quang Minh có 10 điểm.

Gia Bảo tại chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2026. (Ảnh: VTV)

Gia Bảo tại chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2026. (Ảnh: VTV)

Bước vào phần thi Vượt chướng ngại vật, các thí sinh phải tìm từ khóa gồm 5 chữ cái thông qua 4 từ hàng ngang và các góc hình ảnh gợi ý. Ngay sau khi hàng ngang đầu tiên được mở với gợi ý “Bác Hồ”, Gia Bảo đã nhấn chuông giành quyền trả lời. Đáp án “Tự học” của nam sinh chính xác, giúp em nâng tổng điểm lên 85, vươn lên bám sát hai thí sinh dẫn đầu là Thái Dương (95 điểm) và Anh Đức (90 điểm).

Chia sẻ sau phần thi, Gia Bảo cho biết bản thân có phần áp lực nhưng xem Vượt chướng ngại vật như một chất xúc tác, không quá đặt nặng chuyện thắng thua.

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Gia Bảo xuất sắc giải mã thành công từ khóa Vượt chướng ngại vật. (Ảnh chụp màn hình)

Ở phần thi Tăng tốc, Gia Bảo trả lời đúng 2/4 câu hỏi, giành thêm 70 điểm, nâng tổng điểm lên 155 và vươn lên vị trí thứ hai. Kết thúc phần thi, Anh Đức dẫn đầu với 190 điểm, Gia Bảo theo sát với 155 điểm, Thái Dương có 145 điểm và Quang Minh đạt 130 điểm.

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Điểm số của các thí sinh sau phần thi Tăng tốc. (Ảnh: VTV)

Bước vào phần thi Về đích, Gia Bảo lựa chọn gói 3 câu hỏi, mỗi câu 20 điểm và trả lời đúng 1 câu. Nam sinh cũng tận dụng thành công cơ hội trả lời câu hỏi tiếng Anh trong lượt thi của Quang Minh về ngưỡng hàm lượng đường trong nước giải khát bị đánh thuế từ năm 2027.

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Gia Bảo trong phần thi Về đích. (Ảnh chụp màn hình)

Kết thúc trận chung kết, Gia Bảo đạt 165 điểm, giành giải Ba. Nguyễn Huy Quang Minh về nhì với 180 điểm. Đoàn Lê Anh Đức xuất sắc giành vòng nguyệt quế với 240 điểm, đưa chiến thắng về Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Lý Thái Dương kết thúc cuộc thi với 115 điểm.

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Anh Đức giành vòng nguyệt quế chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2026.

Theo cơ cấu giải thưởng, nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia được trao vòng nguyệt quế mạ vàng 24K và phần thưởng 50.000 USD (khoảng 1,3 tỷ đồng). Thí sinh giành giải Nhì nhận 200 triệu đồng; hai thí sinh giành giải Ba nhận 100 triệu đồng mỗi người.

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