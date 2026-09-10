Bác sĩ nội trú quê Hà Tĩnh duy nhất chọn chuyên ngành Ung thư

Bác sĩ nội trú chuyên ngành Ung thư Lê Thị Huyền Trang.

Lê Thị Huyền Trang, sinh năm 2002, lớn lên trong gia đình có hai anh em ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh. Bố cô là bác sĩ nội khoa tại Trung tâm Y tế Vũ Quang, mẹ làm công chức nhà nước.

Từ nhỏ, Trang đã được chứng kiến cảnh mỗi khi những người sống quanh nhà đau ốm lại tìm đến nhờ bố khám, tư vấn. Hình ảnh ấy khiến cô ngưỡng mộ và dần yêu thích công việc của một bác sĩ. Định hướng của bố khi Trang lớn lên càng giúp cô củng cố quyết tâm theo ngành y.

Vào THPT, Trang thi đỗ lớp chuyên Sinh, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh. Năm lớp 12, cô đạt giải Nhì học sinh giỏi quốc gia môn Sinh học và được tuyển thẳng vào Trường Đại học Y Hà Nội, theo học chương trình Bác sĩ Y khoa.

Trong 6 năm đại học, Trang duy trì thành tích học tập tốt và đảm nhiệm vị trí Bí thư Chi đoàn lớp. Cô được nhận bằng khen sinh viên tiên tiến và công tác tốt toàn khóa 2020-2026, cùng giấy khen sinh viên có hoạt động đoàn thể xuất sắc các năm 2023, 2024, 2025 và 2026.

Huyền Trang duy trì thành tích học tập tốt trong suốt 6 năm theo học tại Trường Đại học Y Hà Nội.

Từ năm thứ tư, Trang bắt đầu chuẩn bị cho kỳ thi bác sĩ nội trú. Cô lập nhóm học cùng các bạn, tự xây dựng lịch học các môn lâm sàng và y học cơ sở, đồng thời đặt mục tiêu hoàn thành việc hệ thống kiến thức trước khi tốt nghiệp.

Đến năm thứ năm, khi được tiếp xúc với bộ môn Ung thư, Trang bắt đầu có sự yêu thích đặc biệt với lĩnh vực này. Nhờ sự hỗ trợ của thầy cô, các anh, chị khóa trước và bạn bè, cô có thêm cơ hội tìm hiểu sâu, dần hình dung rõ hơn về công việc và quyết định lựa chọn chuyên ngành Ung thư cho kỳ tuyển sinh bác sĩ nội trú.

Trong thời gian này, dì ruột của Trang phát hiện mắc ung thư. Chứng kiến dì trải qua những khó khăn trong quá trình phát hiện và điều trị bệnh, Trang càng mong muốn được học chuyên ngành này để có thể giúp đỡ người bệnh, đặc biệt là những người thân của mình.

Theo Trang, ngoài yêu cầu về chuyên môn, bác sĩ lĩnh vực ung thư còn cần sự cẩn trọng và tinh tế khi đồng hành cùng bệnh nhân. Người mắc bệnh thường phải đối diện với nhiều áp lực về sức khỏe và tâm lý, do đó bác sĩ không chỉ cần cập nhật kiến thức, phác đồ điều trị mà còn phải biết lắng nghe, thấu hiểu để có cách ứng xử phù hợp.

“Được làm ngành mình yêu thích, lại nhận được sự hỗ trợ của thầy cô, anh chị và bạn bè, tôi tin mình sẽ phát huy được khả năng”, Trang nói. Chia sẻ lựa chọn với gia đình, cô nhận được sự ủng hộ của bố mẹ. Gia đình cũng tự hào khi Trang quyết định theo đuổi chuyên ngành này.

Huyền Trang trong lễ tốt nghiệp Bác sĩ Y khoa tại Trường Đại học Y Hà Nội.

Gia đình chia sẻ niềm vui cùng Huyền Trang trong ngày cô nhận bằng tốt nghiệp Bác sĩ Y khoa tại Trường Đại học Y Hà Nội.

Sau khi tốt nghiệp, Trang dành hai tháng tập trung ôn thi bác sĩ nội trú. Cô cho biết đây là giai đoạn khó khăn nhất bởi lượng kiến thức cần chuẩn bị rất lớn, trong khi thời gian có hạn. Những ngày liên tục học trong phòng khiến cô đôi lúc nản lòng.

Càng gần ngày thi, Trang càng áp lực, có thời điểm mất ngủ, lo lắng vì không đủ thời gian đọc lại toàn bộ tài liệu. Sau đó, cô tự trấn an rằng không thể hoàn hảo mọi thứ, cố gắng giữ tâm lý thoải mái và tập trung vào khả năng của bản thân.

Trong giai đoạn ôn tập, mỗi ngày Trang học khoảng 12 giờ nhưng vẫn duy trì ngủ đủ giấc và tập thể dục để giảm áp lực. Cô cho rằng thời gian học lâm sàng tại bệnh viện trước đó cũng giúp tích lũy thêm kiến thức và kinh nghiệm cho kỳ thi. Trong thời gian ôn thi, bố mẹ thường xuyên động viên, tạo cho cô tâm lý thoải mái hơn.

Tại kỳ tuyển sinh bác sĩ nội trú khóa 51 (2026-2029) của Trường Đại học Y Hà Nội, Trang đạt 23,75/30 điểm, đứng thứ 29 trong tổng số hơn 1.100 thí sinh tham dự kỳ thi. Với thứ hạng này, cô có lợi thế lựa chọn chuyên ngành mình mong muốn. Năm nay, chuyên ngành Ung thư tuyển 20 chỉ tiêu bác sĩ nội trú. Trong số 26 bác sĩ quê Hà Tĩnh trúng tuyển và lựa chọn được chuyên ngành đào tạo Bác sĩ Nội trú tại Đại học Y Hà Nội năm 2026, Huyền Trang là người duy nhất lựa chọn chuyên ngành Ung thư.

Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh tổng hợp.

Trang cho biết, khó khăn khi theo đuổi chuyên ngành Ung thư là khối lượng kiến thức lớn và liên tục thay đổi. Bác sĩ phải thường xuyên cập nhật các phác đồ điều trị mới. Bên cạnh đó, đây là lĩnh vực đòi hỏi sự cẩn trọng và trách nhiệm cao, bởi mỗi quyết định chuyên môn đều gắn với quá trình điều trị của người bệnh.

Cô kỳ vọng ba năm đào tạo bác sĩ nội trú sẽ là khoảng thời gian đáng nhớ, giúp bản thân tiếp tục hoàn thiện chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp. Với những sinh viên đang ấp ủ dự định thi bác sĩ nội trú, Trang cho rằng điều quan trọng nhất là kiên trì với mục tiêu.

VIDEO: Lê Thị Huyền Trang lựa chọn chuyên ngành trong buổi lễ "Match Day 2026" của Trường Đại học Y Hà Nội.

Bác sĩ nội trú là chương trình đào tạo sau đại học đặc thù của ngành y, được triển khai tại Việt Nam từ năm 1974. Chương trình có điều kiện tuyển sinh khắt khe, dành cho bác sĩ hệ chính quy đáp ứng các yêu cầu về ngành đào tạo, kết quả học tập và quá trình học đại học. Mỗi bác sĩ chỉ được dự thi bác sĩ nội trú một lần trong đời. Tại Trường Đại học Y Hà Nội, thí sinh có thứ hạng cao hơn được ưu tiên chọn chuyên ngành trước. Khi đủ chỉ tiêu, hệ thống máy tính tự động khóa chuyên ngành đó. Trường đã đào tạo bác sĩ nội trú từ năm 1974, đến nay có hơn 6.000 người tốt nghiệp, nhiều người trở thành chuyên gia đầu ngành, giữ các vị trí quan trọng tại Bộ Y tế, bệnh viện, cơ sở đào tạo khối ngành sức khỏe và viện nghiên cứu.