Tiến sĩ người Hà Tĩnh vào top 100 nhà lãnh đạo thế hệ mới của châu Á

(Baohatinh.vn) - TS. Nguyễn Duy Duy (quê Hà Tĩnh) vừa góp mặt trong danh sách 100 nhà lãnh đạo thế hệ mới của châu Á năm 2026 do Tatler Asia bình chọn.
TS. Nguyễn Duy Duy (SN 1991, quê xã Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) vừa được Tatler Asia vinh danh trong danh sách Asia's 100 Next Generation Leaders (100 nhà lãnh đạo thế hệ mới của châu Á), thuộc chương trình Gen.T Leaders of Tomorrow 2026.
Đây là bảng xếp hạng thường niên uy tín của Tatler Asia, tôn vinh những doanh nhân, nhà khoa học, nhà sáng tạo, nghệ sĩ và các nhân vật trẻ có ảnh hưởng đang góp phần định hình tương lai châu Á. Các cá nhân được lựa chọn thông qua quy trình thẩm định nghiêm ngặt từ hơn 1.000 đề cử mỗi năm, dựa trên các tiêu chí về đổi mới, thành tựu nổi bật trong khoảng 18 tháng gần nhất và những tác động tích cực, bền vững đối với cộng đồng và ngành nghề.
Danh sách năm nay quy tụ nhiều gương mặt nổi bật trong khu vực ở các lĩnh vực công nghệ, khoa học, y tế, tài chính, nghệ thuật như: đạo diễn Thái Lan Pat Boonnitipat, doanh nhân công nghệ tài chính Byron Pei, Phó Giáo sư Benjamin Tee - nhà nghiên cứu công nghệ y sinh nổi tiếng của Singapore...
TS. Nguyễn Duy Duy là chuyên gia mô hình hóa chủ chốt của sáng kiến AquaWatch thuộc CSIRO (Tổ chức Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp Khối Thịnh vượng chung Australia). Anh đang dẫn dắt công tác mô hình hóa trong việc phát triển dịch vụ dự báo chất lượng nước thế hệ mới, kết hợp dữ liệu vệ tinh, hệ thống cảm biến, trí tuệ nhân tạo (AI) và các mô hình môi trường nhằm hỗ trợ quản lý, dự báo và giảm thiểu rủi ro về an ninh nguồn nước.
Thông qua các chương trình hợp tác quốc tế, nhà khoa học trẻ quê Hà Tĩnh đang triển khai nhiều giải pháp phục vụ quản lý nguồn nước tại Australia, Việt Nam và khu vực châu Á - Thái Bình Dương, hỗ trợ các cơ quan quản lý, doanh nghiệp cấp nước, cộng đồng, lĩnh vực nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản.
Trước đó, TS. Nguyễn Duy Duy từng được trao Giải thưởng John Philip của CSIRO và Giải thưởng Karl Emil Hilgard Hydraulic Prize 2025 của Hiệp hội Kỹ sư Xây dựng Hoa Kỳ (ASCE) nhờ những đóng góp nổi bật trong lĩnh vực mô hình hóa và quản lý tài nguyên nước.
Việc được vinh danh trong top 100 nhà lãnh đạo thế hệ mới của châu Á tiếp tục khẳng định dấu ấn của nhà khoa học trẻ người Hà Tĩnh trên trường quốc tế, đồng thời lan tỏa hình ảnh trí thức Việt Nam năng động, sáng tạo và khát vọng cống hiến vì sự phát triển bền vững.
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