Bốn nam sinh tranh ngôi vô địch Olympia 2026

Bốn nhà leo núi của trận chung kết gồm Trần Võ Gia Bảo (Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải, Khánh Hòa), Lý Thái Dương (Trường THPT Chuyên Hùng Vương, Phú Thọ), Nguyễn Huy Quang Minh (Trường THPT Chuyên Thái Bình, Hưng Yên) và Đoàn Lê Anh Đức (Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam).

Trần Võ Gia Bảo là người đầu tiên giành vé vào chung kết với 175 điểm, sau trận đấu quý I kịch tính đến câu hỏi cuối cùng.

Nam sinh Khánh Hòa có lúc đứng hạng 3/4, sau đó tiếp tục mất điểm. Đến phần Về đích, từ 115 điểm, nam sinh chọn gói câu hỏi 20 điểm, trả lời đúng hai câu, trong đó có câu tiếng Anh về UNICEF với ngôi sao hy vọng.

Gia Bảo không phải người nổi bật nhất về điểm số trong bốn thí sinh ở chung kết, song được đánh giá cao về sự tập trung, khả năng giành điểm ở những thời khắc quan trọng.

Từ trái qua: Gia Bảo, Thái Dương, Quang Minh và Anh Đức. Ảnh: VTV

Thắng trận quý II với 200 điểm, Lý Thái Dương là học sinh Phú Thọ đầu tiên góp mặt trong chung kết Olympia - như nguyện vọng, sau bước ngoặt ở phần Vượt chướng ngại vật.

Khởi đầu với 15 điểm, đứng cuối đoàn leo núi, Dương bất ngờ bấm chuông chỉ vài giây sau khi MC đọc câu hỏi đầu tiên và đưa ra đáp án "Không có gì quý hơn độc lập, tự do". Câu trả lời chính xác giúp Dương vươn lên dẫn đầu.

Sau phần Tăng tốc, em tiếp tục giữ lợi thế, nhưng phải nỗ lực giành điểm ở lượt thi của bạn để bảo vệ vị trí. Chung cuộc, Dương chỉ hơn người về nhì 10 điểm. Chiến thắng quý II cho thấy khả năng suy luận nhanh và sự quyết đoán của nam sinh, dù rơi vào tình huống không thuận lợi.

Nguyễn Huy Quang Minh là chủ nhân tấm vé thứ ba vào chung kết, nổi bật ở phong thái thi đấu nhẹ nhàng, chắc chắn.

Trong trận quý, em khởi đầu thuận lợi nhưng mất lợi thế ở phần Vượt chướng ngại vật. Nam sinh bứt lên trong Tăng tốc nhờ trả lời đúng câu hỏi về chí sĩ Huỳnh Thúc Kháng, rồi ghi thêm điểm ở phần Về đích, giành 225 điểm, hơn người về nhì 40 điểm.

Trước đó, Minh lập kỷ lục 345 điểm ở vòng thi tháng. Điều này cho thấy nam sinh giữ được sự ổn định dù có tính cạnh tranh cao.

Đoàn Lê Anh Đức giành tấm vé cuối cùng sau màn lội ngược dòng ở quý IV, giành 220 điểm. Đức thể hiện khả năng liên kết dữ kiện và vận dụng kiến thức lịch sử để tìm đáp án nhanh. Dù khởi đầu không thuận lợi, nam sinh đã bấm chuông trả lời từ khóa "Đông A" dù đoạn nhạc trong bài "Hào khí Việt Nam" còn chưa kết thúc.

Anh Đức cũng có những thời điểm mất điểm đáng tiếc, như đổi đáp án đúng thành sai ở phần Tăng tốc. Bù lại, em nhanh chóng lấy lại lợi thế và giữ được sự quyết đoán ở chặng cuối, giành chiến thắng trong cuộc đua sít sao.

Ngoài ra, em còn gây chú ý với khả năng hát quốc ca của 135 quốc gia - sở thích đặc biệt, bên cạnh thế mạnh của một học sinh chuyên Sử.

Ban tổ chức chưa công bố giải thưởng dành cho thí sinh giành chiến thắng. Như các năm trước, nhà vô địch Olympia được trao thưởng 50.000 USD (khoảng 1,3 tỷ đồng), đổi thành học phí du học; giải nhì 200 triệu đồng, hai giải ba 100 triệu đồng mỗi giải.