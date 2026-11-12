Nghiên cứu, khai thác di sản dòng văn Tiên Điền vào phát triển du lịch

Sáng 12/11, Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh phối hợp với Hiệp hội Du lịch Hà Tĩnh và Gia tộc họ Nguyễn Tiên Điền tổ chức Hội thảo “Khai thác các giá trị văn học, văn hóa của dòng văn Tiên Điền vào phát triển du lịch Hà Tĩnh”. Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan cùng các nhà khoa học, chuyên gia, nhà nghiên cứu lịch sử trong và ngoài tỉnh.

Đại biểu tham dự hội thảo.

Tại hội thảo, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu văn hóa, lịch sử tập trung trao đổi, công bố những nghiên cứu về giá trị văn học, văn hóa của dòng văn Tiên Điền, di sản Đại thi hào Nguyễn Du và Truyện Kiều; thảo luận định hướng xây dựng các tour, tuyến du lịch nhằm thu hút du khách có nhu cầu nghiên cứu văn học, lịch sử, tìm hiểu danh nhân, trải nghiệm văn hóa bản địa và các dòng văn của Hà Tĩnh, trong đó có dòng văn Tiên Điền. Đồng thời, đề xuất các giải pháp bảo tồn, khai thác và phát huy những giá trị di sản này gắn với phát triển du lịch, dịch vụ của tỉnh trong bối cảnh hiện nay.

Tiến sĩ Nguyễn Tùng Lĩnh - Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh trình bày báo cáo đề dẫn hội thảo.

Các tham luận tiếp cận Tiên Điền từ nhiều góc độ lịch sử, văn học, văn hóa, di sản và du lịch; qua đó khẳng định, Tiên Điền không chỉ là quê hương của Đại thi hào Nguyễn Du và kiệt tác Truyện Kiều, mà còn là vùng đất có truyền thống khoa bảng, văn chương được hình thành và tiếp nối qua nhiều thế hệ. Dòng văn Tiên Điền được hun đúc từ nền tảng văn hóa gia đình, dòng họ, truyền thống hiếu học và quá trình giao lưu, tiếp biến văn hóa trong không gian xứ Nghệ.

Nhà văn Đức Ban trình bày tham luận: “Giải pháp bảo tồn và phát huy những giá trị nghệ thuật tiêu biểu của Truyện Kiều”.

Các tham luận cũng chỉ ra những hạn chế, bất cập trong công tác khai thác và phát huy giá trị di sản. Việc khai thác các giá trị văn học, văn hóa của dòng văn Tiên Điền chưa tương xứng với tiềm năng. Hoạt động du lịch chủ yếu tập trung vào tham quan, tưởng niệm; các hình thức trải nghiệm gắn với văn học, nghệ thuật và đời sống cộng đồng chưa phong phú. Sự liên kết giữa các di tích, doanh nghiệp lữ hành và các đơn vị cung cấp dịch vụ du lịch còn hạn chế. Việc xây dựng sản phẩm đặc thù, ứng dụng công nghệ số và quảng bá di sản chưa được đầu tư tương xứng.

Trên cơ sở đó, các nhà nghiên cứu đề xuất nhiều giải pháp, nhấn mạnh yêu cầu đổi mới nhận thức, tư duy về bảo tồn và phát huy giá trị di sản gắn với phát triển du lịch; tập trung xây dựng các sản phẩm du lịch văn hóa, du lịch văn học có bản sắc, tính khả thi; tăng cường liên kết giữa các di tích, điểm đến và không gian văn hóa; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong công tác bảo tồn, giới thiệu và quảng bá di sản.

Tiến sĩ Trần Quốc Lâm - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Tĩnh trình bày tham luận: “Khai thác giá trị quần thể khu di tích Đại thi hào Nguyễn Du nhằm phát triển du lịch Hà Tĩnh”.

Những kết quả nghiên cứu và ý kiến tại hội thảo là nguồn tư liệu tham khảo quan trọng để bảo tồn, phát huy các giá trị dòng văn Tiên Điền, từng bước hình thành những sản phẩm du lịch văn hóa đặc sắc, góp phần nâng cao sức hấp dẫn của du lịch Hà Tĩnh.