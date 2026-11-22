(Baohatinh.vn) - Khi tiết trời chuyển lạnh, những hàng ngô, khoai nướng trên một số tuyến phố ở Hà Tĩnh lại đỏ lửa, mang đến hương vị dân dã, ấm áp mỗi độ đông về.
Bên bếp than hồng, những bắp ngô vàng ươm, củ khoai được trở đều tay, toả hương thơm hấp dẫn.
Không chỉ chú trọng cách chế biến, nhiều hàng quán còn chuẩn bị thêm các món ăn kèm như cà pháo muối, muối lạc để thực khách lựa chọn. Vị giòn, mặn của cà pháo, vị bùi của muối lạc tạo nên sự kết hợp thú vị với ngô, khoai nướng, mang đến cách thưởng thức dân dã được nhiều người yêu thích.
“Những ngày trời lạnh, được thưởng thức ngô, khoai nướng rất ngon. Ngồi bên bếp lửa, vừa ăn ngô nướng cay, khoai nướng, vừa uống nước chè và trò chuyện cùng bạn bè mang lại cảm giác thú vị. Đây cũng là món ăn tôi mong chờ mỗi khi thời tiết chuyển lạnh”.
Giữa nhiều món ăn vặt hiện nay, ngô nướng truyền thống vẫn có sức hấp dẫn riêng, món ăn không thể bỏ lỡ mỗi khi mùa đông về.
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