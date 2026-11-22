(Baohatinh.vn) - Giữa nhịp sống hiện đại, người dân xã Cẩm Duệ (Hà Tĩnh) vẫn gìn giữ nghề làm bánh đúc truyền thống. Không chỉ tạo sinh kế, nghề làm bánh còn góp phần gìn giữ nét văn hóa quê hương và gắn kết cộng đồng.
Từ những nguyên liệu quen thuộc như gạo tẻ, hành tăm, mỡ lợn...
Những chiếc bánh đúc dân dã, dẻo thơm là kết tinh từ nguyên liệu quen thuộc và đôi bàn tay khéo léo của người dân Cẩm Duệ.
Tham gia tổ hội, các thành viên có cơ hội chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau từ khâu chuẩn bị nguyên liệu, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm. Chị Lê Thị Bích - Tổ trưởng Tổ hội nghề nghiệp bánh đúc xã Cẩm Duệ chia sẻ: "Mỗi thành viên trong tổ hội luôn tâm huyết gìn giữ và phát triển nghề truyền thống của quê hương. Sự ủng hộ của khách hàng chính là động lực, thôi thúc chúng tôi gắn bó với nghề".
Ngoài làm bánh đúc, tổ hội còn làm bánh chưng, bánh tày, bánh dò...
Những mẻ bánh thơm ngon là kết quả của quá trình lao động miệt mài, tích lũy kinh nghiệm qua nhiều năm của người làm nghề. Đặc biệt, không chỉ cùng nhau phát triển kinh tế, các thành viên Tổ hội nghề nghiệp bánh đúc xã Cẩm Duệ còn tích cực tham gia hoạt động thiện nguyện. Trong những đợt mưa lũ, mọi người cùng chuẩn bị nguyên liệu, làm bánh gửi đến đồng bào vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai.
Giữa phố phường Hà Nội tấp nập, từng gói kẹo cu đơ, chai nước mắm, miếng bánh đa nem… mang hồn quê Hà Tĩnh đã chinh phục khách hàng bằng hương vị chân chất và câu chuyện quê hương phía sau mỗi sản phẩm.
Với thâm niên hơn 10 năm lênh đênh trên sóng nước Vũng Áng, anh Võ Thanh Tuấn (ngư dân phường Sông Trí, Hà Tĩnh) đã quen với nhịp sống của biển cả. Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc anh bắt đầu một hành trình mới - theo đuổi những luồng mực lấp lánh giữa khơi xa.
Sứa lá dung từ lâu như là "di sản ẩm thực" của làng biển Kỳ Ninh (nay là phường Hải Ninh, tỉnh Hà Tĩnh). Từ sứa trắng nguyên sơ hòa cùng lá rừng, qua bàn tay cần mẫn của ngư dân, món ăn dân dã này đã trở nên độc đáo.
Ẩm thực Tết là một phần không thể thiếu của Tết cổ truyền dân tộc. Không đơn thuần chỉ là câu chuyện ăn uống ngày xuân, ẩm thực Tết còn thể hiện nét đẹp văn hóa, phong tục đặc trưng của từng miền quê, mỗi nếp nhà.
Những ngày giáp Tết, bếp lửa tại làng cá nướng Thạch Kim (xã Lộc Hà) đỏ lửa liên tục. Mùi cá nướng quyện trong gió biển mặn mòi, đôi bàn tay thoăn thoắt bên than hồng không chỉ làm nên những mẻ hàng kịp phiên chợ Tết, mà còn lặng lẽ giữ gìn “hồn biển” – thứ giá trị bền bỉ được truyền qua bao thế hệ người làng chài.
Hội thi gói và nấu bánh chưng dâng Thánh tại lễ hội đền Cả - Dinh đô Quan Hoàng Mười năm 2025 (phường Bắc Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) nhằm tri ân các vị hiển thánh, các bậc tiền nhân đã có công vì đất nước, vì quốc thái dân an.