Vị quê trong từng chiếc bánh đa vừng

Tài chính thị trường ngày 20/10: Nhiều ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất 20/10/2026 07:45 Sau yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước, nhiều ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất huy động và lãi suất cho vay. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Từ sản phẩm OCOP đến trải nghiệm du lịch 19/10/2026 14:30 Hà Tĩnh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP như nước mắm truyền thống, nhung hươu... Tuy nhiên, để mang lại thành công, cần có sự đồng bộ giữa ban, ngành, địa phương và các đơn vị sản xuất, kinh doanh.

Công nghệ sấy khép kín mở hướng phát triển mới cho bánh đa nem Hà Tĩnh 19/10/2026 13:53 Việc đầu tư kho sấy lạnh đang giúp một số cơ sở sản xuất bánh đa nem ở Hà Tĩnh chủ động hơn trước thời tiết, ổn định chất lượng, sản lượng và từng bước đáp ứng yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Thị trường ôtô cuối năm ở Hà Tĩnh: Tăng ưu đãi, đón sức mua 19/10/2026 13:30 Bước vào những tháng cuối năm, thị trường ôtô tại Hà Tĩnh dần sôi động trở lại. Nhiều đại lý triển khai các chương trình giảm giá, ưu đãi nhằm kích cầu tiêu dùng.

Tài chính thị trường ngày 19/10: Dự kiến nâng ngưỡng doanh thu xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa 19/10/2026 07:45 Chính phủ đề xuất ngưỡng doanh thu năm để xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa là 400 tỷ đồng, tăng 100 tỷ đồng so với luật hiện hành. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh triển khai chương trình khuyến mại tập trung 17/10/2026 08:50 "Chương trình khuyến mại tập trung quốc gia lần thứ hai năm 2026 - The Second Vietnam Grand Sale in 2026" được kỳ vọng kích cầu thị trường tiêu dùng trong nước nói chung và trên địa bàn Hà Tĩnh nói riêng.

Hà Tĩnh từng bước hình thành, vận hành hệ sinh thái tận dụng các hiệp định thương mại tự do 17/10/2026 05:20 UBND tỉnh Hà Tĩnh đặt mục tiêu, đến năm 2030, hệ sinh thái tận dụng các hiệp định thương mại tự do (FTA) trên địa bàn tỉnh được hình thành, vận hành ổn định và có hiệu quả.

Tài chính thị trường ngày 16/10: 3 nhà băng tăng vốn lên hơn 100.000 tỷ đồng 16/10/2026 07:45 Techcombank, VPBank và MB đồng loạt tăng vốn điều lệ lên trên 100.000 tỷ đồng, vượt quy mô của nhóm ngân hàng Big 4 có vốn nhà nước. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Cơ sở sản xuất sản phẩm OCOP chủ động "đón sóng" thị trường cuối năm 15/10/2026 16:00 Thị trường cuối năm mở ra nhiều cơ hội cho sản phẩm OCOP Hà Tĩnh. Các cơ sở đang chủ động tăng công suất, đầu tư công nghệ để nâng cao sức cạnh tranh, gia tăng giá trị sản phẩm.

Cẩn trọng với mặt hàng thủy hải sản khô “mập mờ” nguồn gốc 15/10/2026 15:33 Cá khô, tôm khô, tép khô… là những mặt hàng quen thuộc tại các chợ dân sinh ở Hà Tĩnh. Thế nhưng, nguồn gốc, bảo quản của sản phẩm còn chưa rõ ràng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Giá xăng E10 giảm về sát 27.000 đồng một lít 15/10/2026 14:56 Từ 15h hôm nay (15/10), giá xăng giảm 730-1.230 đồng, dầu diesel hạ 20 đồng một lít, theo đà biến động của thị trường năng lượng thế giới.

Nhiều người lỗ nặng vì vàng 15/10/2026 14:17 Giá vàng trong nước diễn biến kém tích cực khiến người mua vàng tuần qua vẫn đang chịu khoản lỗ gần 3 triệu đồng/lượng. Nếu mua từ đỉnh đầu năm, mức lỗ lên tới hơn 50 triệu đồng.

Tài chính thị trường ngày 15/10: Việt Nam duy trì vị thế nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất ASEAN 15/10/2026 07:45 Theo báo cáo mới nhất, Ngân hàng UOB của Singapore đánh giá Việt Nam tiếp tục là nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất ASEAN. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Bộ Công Thương đề xuất bỏ Quỹ Bình ổn khỏi công cụ điều hành giá xăng dầu 15/10/2026 05:05 Dự thảo nghị định xăng dầu mới đề xuất bỏ Quỹ Bình ổn khỏi công cụ bình ổn giá, đồng thời quy định hoàn trả ngân sách và chế tài với thương nhân chậm quyết toán quỹ.

Tài chính thị trường ngày 14/10: Giá bất động sản giảm tới 20% trong quý III 14/10/2026 07:45 Lượng nhà ở tiêu thụ trong quý III/2026 giảm 36% so với cùng kỳ năm 2025, dù giá bán nhiều phân khúc giảm từ 5 - 20% so với quý trước. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Vàng SJC sáng 13/10 giảm 800.000 đồng xuống 143,5 triệu đồng/lượng 13/10/2026 09:54 Sáng 13/10, giá vàng miếng SJC giảm 800.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chiều ngày 12/10, đưa giá bán xuống 143,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, vàng nhẫn và vàng nữ trang 99,99% đang được giữ nguyên giá.

Tài chính thị trường ngày 13/10: Lãi vay tiêu dùng tăng mạnh, có khoản lên tới 75%/năm 13/10/2026 07:45 Lãi suất vay tiêu dùng tăng mạnh, một số khoản vay mua nhà, ô tô sau ưu đãi lên gần 20%/năm. Cá biệt, lãi vay tiền mặt tín chấp tại một số công ty tài chính lên tới 75%/năm. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

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Thị trường bán lẻ đổi thay, tiệm tạp hóa truyền thống tìm hướng thích ứng 11/10/2026 17:22 Trước sự phát triển của siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi và các kênh bán hàng trực tuyến, những tiệm tạp hóa truyền thống ở Hà Tĩnh đang từng bước đổi mới phương thức kinh doanh.

Bảo Hưng – Omeli tổ chức chương trình “Kết lộc đón xuân 2027” 10/10/2026 14:05 Thương hiệu bánh Omeli hai lần được vinh danh “Thương hiệu quốc gia Việt Nam” năm 2022 và 2026. Dịp tết Nguyên đán 2027, Omeli đưa ra thị trường nhiều sản phẩm cao cấp và ưu đãi.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa ở Hà Tĩnh tiếp tục tăng cao 10/10/2026 05:25 Thống kê tỉnh Hà Tĩnh cho biết, 9 tháng năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa trên địa bàn tỉnh ước đạt 46.788,15 tỷ đồng, tăng 16,46% so với cùng kỳ năm trước.

Giá vàng có thể tăng mạnh sau cú lao dốc 1.500 USD 09/10/2026 13:47 Sau khi bốc hơi gần 1.500 USD/ounce từ đỉnh, giá vàng thế giới được giới phân tích nhận định đang đứng trước cơ hội phục hồi lớn nhờ chu kỳ mùa vụ và lực mua bền bỉ.

Tài chính thị trường ngày 9/10: Hết thời gian ưu đãi, lãi vay mua ô tô tăng cao 09/10/2026 07:45 Sau khi hết thời gian ưu đãi, lãi suất nhiều khoản vay mua ô tô tăng lên 17–18%/năm, một số trường hợp gần 20%, khiến chi phí trả nợ gia tăng và tạo áp lực tài chính lớn cho người vay. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Vấn đề hôm nay: Doanh nghiệp Hà Tĩnh làm gì để tham gia vào chuỗi cung ứng? 08/10/2026 20:00 Hà Tĩnh đang chuyển mình mạnh mẽ khi hàng loạt dự án công nghiệp, năng lượng, hạ tầng, logistics được triển khai và mở rộng trong thời gian qua. Nhưng câu hỏi đặt ra, những cơ hội ấy đang tạo ra bao nhiêu đơn hàng, bao nhiêu dư địa phát triển thực sự cho doanh nghiệp địa phương? Đây là nội dung của chương trình Vấn đề hôm nay với chủ đề "Doanh nghiệp Hà Tĩnh làm gì để tham gia vào chuỗi cung ứng?"

Giá xăng tăng hơn 1.000 đồng 08/10/2026 15:00 Từ 15h hôm nay (8/10), mỗi lít xăng tăng 1.070-1.140 đồng, dầu diesel giảm 590 đồng, theo đà biến động của thị trường năng lượng thế giới.

Tài chính thị trường ngày 8/10: Thi đua sản xuất hướng tới Ngày Doanh nhân Việt Nam 08/10/2026 07:45 Hướng tới Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, cộng đồng doanh nghiệp Hà Tĩnh đang tạo khí thế thi đua sôi nổi, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, đổi mới sáng tạo và nâng cao năng suất. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Tài chính thị trường ngày 7/10: Lãi suất vay cao, người mua nhà thận trọng 07/10/2026 07:45 Giá nhà vẫn neo cao trong khi lãi vay mua nhà phổ biến 12–14%/năm, có khoản vay thả nổi lên tới 15–16%. Áp lực trả nợ tăng khiến nhiều người mua ở thực phải trì hoãn kế hoạch. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

5 nữ doanh nhân Việt lọt top quyền lực nhất châu Á 07/10/2026 05:00 Danh sách phụ nữ quyền lực nhất khu vực tôn vinh các đại diện Việt Nam là bà Phạm Thu Hương, Mai Kiều Liên, Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Bạch Điệp và Đặng Huỳnh Ức My.