Ba tác phẩm của Đậu Đình Hà (xã Đan Hải) được chọn triển lãm ở ba thể loại của Cuộc thi Ảnh quốc tế TP Hồ Chí Minh 2026. Trong đó, "Soul of the Nhuong Ban Sea" thuộc thể loại chân dung, "The Current" thuộc thể loại đen trắng tự do và "The Rhythm of Return" thuộc thể loại ảnh màu hành động. Các tác phẩm lấy chất liệu từ lễ hội cầu ngư ở vùng biển Thiên Cầm (Hà Tĩnh) và buổi sớm tại chợ cá Cửa Lò (Nghệ An).

Tác phẩm "Soul of the Nhuong Ban Sea" thuộc thể loại chân dung ghi lại hình ảnh một nghệ nhân cao tuổi tại lễ hội Cầu ngư Nhượng Bạn (Hà Tĩnh).

Ở Thiên Cầm, giữa tiếng trống hội cầu ngư, tác giả chú ý đến ánh mắt rạng ngời và nụ cười đôn hậu của một nghệ nhân cao tuổi. Qua lớp hóa trang mộc mạc, anh cảm nhận được niềm tự hào của người nghệ nhân khi hòa mình vào ngày hội của làng biển. Khoảnh khắc ấy được anh ghi lại trong tác phẩm "Soul of the Nhuong Ban Sea"

Tác phẩm "The Current" thuộc thể loại đen trắng tự do.

Hai tác phẩm về thuyền ra đời trong những buổi tác giả đến chợ cá Cửa Lò khi trời chưa sáng hẳn. Khi ánh nắng đầu tiên chạm mặt nước, những chuyến thuyền đánh bắt qua đêm cũng lần lượt cập bến. Từ góc nhìn trên cao, The Current làm nổi bật vệt sóng trên nền nước tối, trong khi The Rhythm of Return ghi lại sắc màu của thuyền và lưới trong nắng sớm.

Tác phẩm "The Rhythm of Return" ghi lại sắc màu của thuyền và lưới trong nắng sớm.

“Với tôi, nhiếp ảnh trước hết là niềm đam mê, là cách để lưu giữ những gì đẹp đẽ và chân thật nhất của cuộc sống xung quanh. Tôi thường ra biển khi trời chưa sáng hẳn để ghi lại cảnh thuyền về bến và những khoảnh khắc lao động đầu ngày của ngư dân. Với những buổi sớm ấy hay ánh mắt của người nghệ nhân trong lễ hội cầu ngư, tôi muốn mang đến HOPA 2026 những khung hình mộc mạc để bạn bè quốc tế hiểu thêm về đời sống và văn hóa của người dân miền biển” - nhiếp ảnh gia Đậu Đình Hà chia sẻ.