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Tọa đàm khoa học tôn vinh nhà giáo cách mạng Dương Lung

Mỹ Dung
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(Baohatinh.vn) - Tọa đàm khoa học về nhà giáo, chiến sĩ cách mạng tiền bối Dương Lung (quê xã Thạch Khê, Hà Tĩnh) nhằm tri ân công lao, bổ sung tư liệu lịch sử và giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ.

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Phó Bí thư Đảng ủy xã Thạch Khê Hồ Văn Đại; ThS. Nguyễn Trí Sơn, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Hà Tĩnh và ThS. Hồ Việt Anh, Chủ tịch Hội Tư văn Thạch Khê đồng chủ trì tọa đàm.

Sáng 15/11, Hội Khoa học Lịch sử Hà Tĩnh phối hợp với xã Thạch Khê cùng Hội đồng họ Dương tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Tọa đàm khoa học: “Nhà giáo cách mạng Dương Lung và những đóng góp cho quê hương, đất nước”. Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan, các nhà nghiên cứu và con cháu dòng họ.

Đại biểu tham dự tọa đàm.
Đại biểu tham dự tọa đàm.

Đồng chí Dương Lung, sinh ngày 19/11/1900 tại xã Phong Phú, huyện Thạch Hà (cũ), nay là xã Thạch Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Đồng chí là nhà giáo mẫu mực, nhà cách mạng tiền bối thuộc lớp đảng viên đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

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Đại tá, ThS. Nguyễn Trọng Thắng, Phó Chủ tịch Hội KHLS Hà Tĩnh báo cáo đề dẫn.

Từ năm 1927, đồng chí sớm giác ngộ lý tưởng, tham gia Đảng Tân Việt, sau đó gia nhập Đảng Cộng sản năm 1930 và trực tiếp tham gia thành lập Chi bộ Cộng sản xã Phong Phú. Dù từng bị thực dân Pháp bắt giam gần 6 năm, đồng chí vẫn giữ vững khí tiết, tiếp tục lãnh đạo khởi nghĩa giành chính quyền tháng Tám năm 1945 và đảm nhiệm nhiều trọng trách quan trọng tại địa phương như Bí thư xã Phong Phú, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ huyện Thạch Hà và đại biểu HĐND tỉnh.

Đại tá, Nhà báo Trần Đình Đích trình bày tham luận.

Đại tá, Nhà báo Trần Đình Đích trình bày tham luận.

Bên cạnh sự nghiệp cách mạng kiên trung, đồng chí Dương Lung còn ghi dấu ấn đậm nét trong sự nghiệp giáo dục. Đồng chí là người thầy của nhiều thế hệ học trò xuất sắc như Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân Phan Huy Lê, nhà giáo Bùi Tử Liêm... Đồng chí cũng có nhiều đóng góp trong việc nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương.

Với những cống hiến to lớn, đồng chí được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý.

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NCS.Ths. Đường Thế Anh, Trường Đại học Hà Tĩnh trình bày tham luận.

Tại tọa đàm, các nhà nghiên cứu, đại diện chính quyền địa phương cùng con cháu dòng họ đã trình bày các tham luận làm nổi bật quá trình hoạt động cách mạng, tấm gương đạo đức sáng ngời và các giá trị sư phạm của đồng chí Dương Lung.

Bà Dương Hiếu Liêm - hậu duệ đời thứ 3 của Nhà giáo Dương Lung trình bày tham luận.

Bà Dương Hiếu Liêm - hậu duệ đời thứ 3 của Nhà giáo Dương Lung trình bày tham luận.

Từ đó, đúc rút các bài học kinh nghiệm vận dụng vào công tác xây dựng Đảng và giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Các nội dung của buổi tọa đàm là cơ sở khoa học quan trọng để địa phương bổ sung tư liệu lịch sử, hướng tới những hình thức tôn vinh, ghi nhớ công trạng của đồng chí Dương Lung.

Các đại biểu tham quan gian trưng bày ảnh, các hiện vật liên quan đến đồng chí Dương Lung.

Các đại biểu tham quan gian trưng bày ảnh, các hiện vật liên quan đến đồng chí Dương Lung.

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Tags:

#Nhà giáo Dương Lung #Tọa đàm khoa học #Dương Lung #Nhà giáo cách mạng #Lịch sử vùng đất Hà Tĩnh

Chủ đề NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11

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