Từ cô gái thích xem bản đồ đến hành trình khám phá Đông Phi

Thanh Tâm sinh năm 1999, là con đầu trong gia đình có hai chị em ở xã Đan Hải, tỉnh Hà Tĩnh. Năm 2014, cô đỗ lớp chuyên Anh, Trường THPT Chuyên – Trường Đại học Vinh. Những năm tháng trọ học xa nhà giúp Thanh Tâm sớm hình thành tính tự lập trong cuộc sống. Năm 2017, Tâm trúng tuyển chuyên ngành Kinh tế đối ngoại, Trường Đại học Ngoại thương.

Niềm yêu thích xê dịch của Tâm nhen nhóm từ những năm THCS, THPT. Khi ấy, cô thường xem bản đồ, tìm kiếm thông tin trên Google về những vùng đất muốn đặt chân đến. Tuy nhiên, do điều kiện gia đình chưa cho phép, những chuyến đi vẫn chỉ nằm trong dự định.

Thanh Tâm tại cuộc thi âm nhạc Soul of Melody do CLB Âm nhạc, Trường Đại học Ngoại thương tổ chức năm 2019. Thời điểm này, cô là Phó Chủ tịch CLB. (Ảnh: NVCC)

Phải đến năm thứ hai đại học, khi bắt đầu đi làm thêm, tự trang trải tiền phòng trọ và có khoản dư dả, Tâm mới thực hiện những chuyến khám phá đầu tiên. Với kinh phí hạn hẹp, cô chọn cách du lịch tiết kiệm, lần lượt đến Hà Giang, Cao Bằng, Tà Xùa, Huế, Đà Nẵng. Có chuyến, cô tự lái xe máy hàng trăm km từ Hà Nội lên Tà Xùa (Sơn La), nghỉ tại phòng tập thể. Trước khi bắt đầu những hành trình ở nước ngoài, Tâm đã đặt chân đến gần hết các tỉnh, thành phố trong nước.

Sau khi tốt nghiệp đại học năm 2021, Tâm trải qua nhiều công việc trước khi sang Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) làm trong lĩnh vực vận hành và kinh doanh từ giữa năm 2025, qua sự giới thiệu của một người bạn. Quá trình sống, làm việc tại nước ngoài giúp cô rèn luyện khả năng thích ứng, đồng thời có cơ hội tiếp xúc với nhiều khách hàng đến từ các quốc gia khác nhau. Những câu chuyện về quê hương họ khiến Tâm muốn tự mình đến và tìm hiểu những vùng đất ấy.

Thanh Tâm khám phá UAE trong thời gian làm việc tại quốc gia Trung Đông này từ giữa năm 2025. (Ảnh: NVCC)

Tháng 5/2026, khi đang ở UAE, cô bắt đầu lên kế hoạch khám phá châu Phi. Sau khi tìm hiểu, Tâm lựa chọn Đông Phi bởi khu vực này được đánh giá tương đối an toàn so với một số nơi khác trên lục địa. Những thước phim về thế giới động vật từ thời thơ ấu cũng khiến các chuyến đi đến vùng đất này trở thành trải nghiệm cô mong muốn thực hiện.

Tâm bắt đầu hành trình một mình khám phá 4 nước Đông Phi từ đầu tháng 9/2026. (Ảnh: NVCC)

Dù từng đi nhiều nơi, Tâm mới có hai chuyến du lịch một mình trước đó, lần lượt đến A Pa Chải (Điện Biên) năm 2022 và Kuwait đầu năm 2026, đều chỉ kéo dài vài ngày. Lần này, cô không tìm bạn đồng hành để có thể chủ động thay đổi điểm đến, thời gian lưu trú theo sở thích. Cô cũng hạn chế xem các video review trước chuyến đi, bởi muốn tự cảm nhận vùng đất mới thay vì bị chi phối bởi góc nhìn của người khác.

Đầu tháng 9, từ UAE, Tâm bay đến Kenya mà không mua vé khứ hồi. Cô tự nhủ nếu sau vài ngày không thích nghi được với môi trường mới sẽ trở về, còn nếu mọi chuyện thuận lợi thì tiếp tục lên đường.

Để bảo đảm an toàn, Tâm tiêm phòng, mang theo thuốc và chuẩn bị hai điện thoại. Một chiếc được sử dụng thường xuyên nhưng không lưu thông tin tài khoản cá nhân, chiếc còn lại cất kỹ, hạn chế dùng nơi công cộng. Cả hai đều chia sẻ định vị với người thân; mỗi ngày, cô cập nhật lịch trình tiếp theo cho gia đình.

42 ngày độc hành với những trải nghiệm bất ngờ

Những ngày đầu đặt chân đến Kenya, sự tự tin của Tâm phần nào lung lay. Ngày thứ 3 trong hành trình, cô vô tình đặt phòng tại một khu vực khá ồn ào ở Thủ đô Nairobi. Tiếng la hét từ phòng bên cạnh vào ban đêm, cộng với sự cố mất điện đột ngột khiến cô liên tục giật mình tỉnh giấc. Phải mất khoảng một tuần, Tâm mới dần thích nghi với môi trường mới.

Thanh Tâm một mình khám phá 4 nước châu Phi trong 42 ngày. (Ảnh: NVCC)

Việc không có lịch trình cố định cũng khiến Tâm nhiều lần rơi vào thế bị động. Khi chuẩn bị rời Kenya sang Uganda, cô vẫn chưa được cấp thị thực điện tử dù đã nộp hồ sơ, buộc phải ở lại thành phố Kisumu thêm 3 ngày. Đúng lúc định từ bỏ kế hoạch đến Uganda để chuyển hướng sang Tanzania, Tâm nhận được thị thực lúc 19h tối và thu xếp hành lý lên đường vào sáng hôm sau.

Thanh Tâm ngồi cùng người dân bản địa trên những chuyến xe buýt trong hành trình khám phá Đông Phi. (Ảnh: NVCC)



Để tiết kiệm chi phí, thay vì đi máy bay, cô lựa chọn xe buýt qua các cửa khẩu. Thông tin về lịch trình xe trên Internet không phải lúc nào cũng chính xác, vì vậy Tâm thường trực tiếp đến bến hỏi han, tìm phương tiện phù hợp. Có những chuyến xe nhỏ phải chờ 2-3 tiếng mới đủ khách khởi hành. Cô nhiều lần ngồi chen chúc cùng người bản địa, thậm chí có lần bế giúp con của một hành khách suốt chặng đường. Hành trình vất vả nhất với Tâm là từ Rwanda sang Tanzania, với quãng đường hơn 1.300 km và khoảng 35 tiếng ngồi xe buýt trong nhiều ngày liên tiếp.

Bên cạnh những tình huống bất ngờ, các cuộc gặp gỡ tình cờ cũng khiến hành trình thay đổi theo hướng thú vị. Ban đầu, Tâm chỉ dự định ở Rwanda 4 ngày. Tại một nhà nghỉ, cô làm quen với một nữ du khách người Đức cũng đi một mình. Hai người nhanh chóng trở thành bạn đồng hành, khiến Tâm quyết định ở lại thêm 3 ngày để cùng leo núi, tìm hiểu công tác bảo tồn khỉ đột tại Vườn quốc gia Núi lửa.

Ngày 20/10, cô kết thúc hành trình khám phá châu Phi, sau khi lần lượt đi qua Kenya, Uganda, Rwanda, Tanzania và quay trở lại Kenya. Dù từng có những thời điểm lo lắng, mệt mỏi, cô không gặp sự cố trộm cắp hay quấy rối nào trong suốt chuyến đi kéo dài 42 ngày. Nhiều người bản địa thân thiện, chủ động hỏi thăm và giúp đỡ khi thấy cô đi một mình.

Thanh Tâm ngắm thác Materuni dưới chân núi Kilimanjaro - ngọn núi cao nhất châu Phi, ở Tanzania. (Ảnh: NVCC)

Sau hành trình, điều khiến Tâm nhớ nhất không chỉ là cảnh quan thiên nhiên hoang dã mà còn là những con người cô gặp trên đường. Cô ấn tượng với sự thân thiện, hiếu khách của người dân địa phương và khâm phục nghị lực của họ khi sinh sống tại những vùng đất có khí hậu, điều kiện tự nhiên khắc nghiệt. Ẩm thực Đông Phi cũng đem đến cho cô bất ngờ bởi các món ăn có hương vị dễ thưởng thức.

Thanh Tâm ấn tượng với sự thân thiện, hiếu khách của người dân địa phương trong hành trình 42 ngày khám phá 4 quốc gia Đông Phi. (Ảnh: NVCC)

Tuy vậy, Thanh Tâm chia sẻ nếu có cơ hội thực hiện lại chuyến đi, cô muốn tích lũy nhiều tiền hơn hoặc tìm một công việc có thể làm từ xa để dành 3-4 tháng rong ruổi, thay vì giới hạn trong 42 ngày. Cô cũng mong muốn có thể sinh sống tại mỗi địa phương trong vài tuần đến vài tháng để tiếp xúc sâu hơn với đời sống và văn hóa bản địa, thay vì chỉ ghé thăm trong những chuyến du lịch ngắn ngày.

VIDEO: Thanh Tâm chia sẻ về chuyến đi đến 4 nước châu Phi

Là người con Hà Tĩnh, đi đến nhiều quốc gia, Tâm cho biết điều cô nhớ nhất mỗi khi xa quê là ẩm thực. Khi giới thiệu Việt Nam với bạn bè quốc tế, cô thường nhắc đến sự hiếu khách của con người và những món ăn đặc trưng, đồng thời gợi ý các món địa phương để du khách có thêm trải nghiệm.

Từ chuyến xuất ngoại đầu tiên đến Philippines năm 2024, đến nay, Tâm đã khám phá 10 quốc gia và vẫn mong muốn tiếp tục đặt chân đến những vùng đất mới. Với những người yêu thích du lịch nhưng còn ngần ngại, Tâm cho rằng mỗi người có những ưu tiên riêng ở từng giai đoạn cuộc sống. Điều quan trọng là hiểu mình thực sự mong muốn điều gì và mạnh dạn bắt đầu từ những bước nhỏ, phù hợp với khả năng của bản thân.