Trung thu - Tỏa sáng những mùa trăng

Những đêm hội trăng rằm

Không còn gói gọn trong đêm rằm tháng Tám nơi sân đình hay bãi đất trống cuối làng, không khí tết Trung thu hiện đại đã lan tỏa sớm hơn, diện mạo đa dạng hơn trên khắp các miền quê. Cùng với đó, ý nghĩa nhân văn của nét đẹp truyền thống ngày tết tuổi thơ cũng trở nên sâu sắc trong nhịp sống hôm nay.

Niềm vui Tết Trung thu của trẻ thơ Hà Tĩnh.

Vừa qua, tại xã Việt Xuyên, hơn 100 em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ mồ côi đã cùng hòa mình vào không khí lễ hội Trung thu ngập tràn sắc màu. Trong không gian của hội trường nhà văn hóa xã, chương trình do Hội LHPN tỉnh phối hợp với nhóm Cánh Diều Edu tổ chức đã mang đến những tiếng cười trong trẻo, xua tan những vất vả, lo âu thường ngày của những đứa trẻ nghèo.

Em Nguyễn Văn Khánh (lớp 4A , Trường Tiểu học Lý Tự Trọng, xã Việt Xuyên) xúc động chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên em được tự tay dán chiếc đèn ông sao của riêng mình. Em còn được nhận quà, chơi các trò chơi kéo co, nhảy bao bố, xem múa lân và phá cỗ trung thu cùng các bạn. Món quà và tình cảm của các cô, chú làm em thấy rất vui và hạnh phúc”.

Chương trình "Vui Tết Trung thu - Trao gửi yêu thương" do Hội LHPN Hà Tĩnh tổ chức không chỉ mang đến nhiều phần quà ý nghĩa mà còn tạo sân chơi giúp trẻ em nghèo có nhiều trải nghiệm.

Khánh sinh ra trong gia đình thiếu vòng tay bố, mẹ em sức khỏe yếu, trí tuệ kém phát triển. Hai mẹ con Khánh sống nương cậy vào bà ngoại nay đã ngoài 80 tuổi, hoàn cảnh khó khăn. Vì vậy, được vui chơi, được nhận quà tết Trung thu, với em là một niềm vui lớn.

Sự háo hức của Khánh cũng là cảm xúc chung của những đứa trẻ kém may mắn có mặt trong buổi lễ. Bà Nguyễn Thị Lệ Hà - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh bày tỏ: “Với những em nhỏ có gia đình đủ đầy, một đêm phá cỗ hay chiếc đèn lồng là điều bình thường. Nhưng với trẻ em mồ côi, nghèo khó, đó là ký ức tuổi thơ rất khó có được. Chúng tôi phối hợp tổ chức chuỗi hoạt động này không chỉ để trao tặng những phần quà vật chất, mà quan trọng hơn là trao sự ấm áp, cổ vũ tinh thần để các em nỗ lực vươn lên trong cuộc sống”.

Sự quan tâm của các cấp, ngành giúp Tết Trung thu thêm rộn rã tiếng cười đối với mỗi trẻ thơ.

Không riêng xã Việt Xuyên, không khí đón tết đoàn viên đã rộn ràng suốt những tuần qua tại nhiều vùng quê Hà Tĩnh. Từ đô thị, đồng bằng đến các làng quê miền núi, những đêm hội trăng rằm không chỉ góp phần dệt nên những ký ức tuổi thơ mà còn thể hiện sự quan tâm của xã hội với thế hệ mầm non của đất nước. Làm nên những “đêm” trung thu ý nghĩa ấy là các tổ chức đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp và sự hỗ trợ của các mạnh thường quân.

Những đêm hội trăng rằm luôn là niềm háo hức của trẻ thơ.

Là người tích cực trong các hoạt động thiện nguyện, thường xuyên phối hợp tổ chức các chương trình trung thu cho trẻ thơ có hoàn cảnh khó khăn hoặc vùng sâu, vùng xa, anh Phạm Bá Toàn (điều hành nhóm Cánh Diều Edu, phường Thành Sen) cho biết: “Trong bối cảnh bùng nổ thông tin hiện nay, nếu chỉ áp đặt cách đón trung thu cũ thì khó thu hút được thế hệ trẻ. Chúng tôi định hướng các chương trình hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, dịch chuyển từ việc chỉ trao cho trẻ một món quà sang tạo cho trẻ một trải nghiệm. Qua các hình thức sân khấu hóa, trò chơi tương tác, nét đẹp văn hóa dân gian được lan tỏa tự nhiên, giúp các em thẩm thấu giá trị nhân văn tết Trung thu một cách sâu sắc nhất”.

Sức sống mới của tết Trung thu

Sự “khoác áo mới” của trung thu không chỉ nằm ở những chương trình từ thiện xã hội, mà còn hiện diện rõ nét ở cách các không gian đô thị kiến tạo điểm hẹn văn hóa cho cộng đồng. Chất liệu truyền thống nay được đặt vào những không gian mở, kết hợp cùng âm nhạc và ánh sáng hiện đại để phù hợp với nhịp sống của các gia đình trẻ.

Con đường tràn ngập đèn lồng tại Khu đô thị Thạch Quý (phường Thành Sen),

Tại Khu đô thị Thạch Quý (phường Thành Sen), Ban Quản lý dự án này đã tạo nên những trải nghiệm trung thu khác biệt. Chương trình vui tết Trung thu gồm nhiều hoạt động và hạng mục không gian, không chỉ dành cho thiếu nhi mà đa dạng lứa tuổi, mang đến không khí đoàn viên cho mỗi gia đình.

Với điểm nhấn là chuỗi sự kiện “Khi Trăng Tỏ - Elite Moon Festival 2026” (diễn ra từ ngày 24 - 26/9/2026, mở cửa check-in từ 19 - 20/9/2026), không gian nơi đây biến thành lễ hội ánh sáng và nghệ thuật rực rỡ. Du khách được hòa mình vào 4 điểm check-in mang tính biểu tượng trung thu: Siêu Trăng Elite dát vàng cùng tiểu cảnh cá chép hóa rồng; phố đi bộ rực sắc đỏ cờ Tổ quốc; con đường lồng đèn ánh sao lung linh đậm chất thơ và góc Vọng Nguyệt đoàn viên ấm cúng. Bối cảnh lễ hội càng thêm sôi động nhờ các gian hàng ẩm thực đa dạng hội tụ nhiều đặc sản 3 miền Bắc - Trung - Nam. Song song đó là thế giới trải nghiệm gia đình phong phú với nhà phao khổng lồ, đua xe điện mini, cùng các hoạt động văn hóa dân gian như nặn tò he, giao lưu với chú hề, thả bóng nghệ thuật và nhận quà đèn ông sao rực rỡ.

Bạn trẻ check - in sớm tại phố đi bộ Khu đô thị Thạch Quý (phường Thành Sen).

Chia sẻ về cách tổ chức, chị Hà Hồng Hạnh - Quản lý Dự án Khu đô thị Thạch Quý bộc bạch: “Mong muốn lớn nhất của chúng tôi là trao cho các em nhỏ một mùa trăng trọn vẹn ký ức qua tò he truyền thống, xiếc ảo thuật và khoảnh khắc phá cỗ sum vầy bên gia đình. Việc tích hợp các không gian lễ hội còn góp phần mở ra điểm hẹn văn hóa - ẩm thực - giải trí đêm sôi động cho người dân Thành Sen”.

Không khí trung thu ở Hà Tĩnh còn hiện diện ở những quán cà phê, điểm hẹn của người trẻ với không gian check-in tràn ngập những hình ảnh, đạo cụ tái hiện những sắc màu cổ tích gắn với tết Trung thu nhưng cũng đầy hiện đại với sắc cờ Tổ quốc và cách bài trí trẻ trung. Qua đó giúp thế hệ trẻ cảm nhận nét văn hóa truyền thống của dân tộc trong đời sống đương đại. Sự đổi mới linh hoạt từ các chương trình thiện nguyện đến không gian đô thị cho thấy tết Trung thu cổ truyền đang có sự vận động tích cực để hòa chung với sự phát triển của thời đại.

Không gian ngập màu sắc Trung thu tại Chạm Cafe (phường Thành Sen). Ảnh: Thanh Quý

Nhìn nhận về sự tiếp biến này dưới góc độ văn hóa, Tiến sĩ Nguyễn Tùng Lĩnh - Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh phân tích: “Trong bảo tồn văn hóa, giữ gìn nét đẹp truyền thống không có nghĩa là sao chép nguyên xi hình thức tổ chức của ngày xưa. Nếu bắt thế hệ trẻ lặp lại y hệt cách đón tết của thế hệ trước thì rất khó tạo ra sự tiếp nối tự nhiên. Việc tổ chức trung thu ở Hà Tĩnh hiện nay thể hiện sự tiếp biến rất ý nghĩa: hình thức có thể hiện đại hơn, rực rỡ hơn, nhưng cái cốt lõi là tình yêu thương trẻ thơ, sự gắn kết gia đình và tinh thần cộng đồng vẫn được giữ nguyên. Đó chính là bảo tồn động - cách tốt nhất để di sản văn hóa sống khỏe trong lòng đời sống đương đại”.

Chương trình “Trung thu yêu thương – trao gửi niềm vui” tại phường Bắc Hồng Lĩnh. Ảnh: Nam Giang.

Trung thu ngày nay có thể khoác lên mình diện mạo mới với ánh sáng rực rỡ, không gian hiện đại hay âm nhạc sôi động hơn xưa. Thế nhưng, khi tiếng trống lân vang lên, trẻ nhỏ háo hức phá cỗ và không khí sum vầy lan tỏa, giá trị cốt lõi của tết đoàn viên vẫn nguyên vẹn. Trao gửi nét đẹp văn hóa bằng những cách thức mới, sợi dây truyền thống tiếp tục được nối dài, để những mùa trăng quê hương vẫn mãi tỏa sáng.