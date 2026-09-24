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Người cán bộ xã ở Hà Tĩnh tâm huyết lan tỏa dân ca ví, giặm trên không gian số

Thiên Vỹ
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(Baohatinh.vn) - Hơn một thập kỷ gắn bó với phong trào văn hóa cơ sở, ngoài công việc của một công chức, anh Nguyễn Viết Bình - Phó Chánh Văn phòng HĐND, UBND xã Tùng Lộc (Hà Tĩnh) còn dành tâm huyết, sáng tạo cách làm mới để đưa những câu hát ông cha vươn xa, chạm đến trái tim hàng vạn người nghe trên không gian số.

Đến trụ sở UBND xã Tùng Lộc vào giờ hành chính, dễ dàng bắt gặp hình ảnh anh Nguyễn Viết Bình (sinh năm 1981) miệt mài bên chiếc máy tính, xử lý hồ sơ công vụ. Trên cương vị Phó Chánh Văn phòng HĐND, UBND xã, anh luôn giữ tác phong chuẩn mực, tận tụy và trách nhiệm trong công việc.

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Anh Nguyễn Viết Bình - Phó Chánh Văn phòng HĐND, UBND xã Tùng Lộc.

Thế nhưng, sau giờ công sở, người cán bộ ấy lại trở về với niềm đam mê dân ca ví, giặm. Hơn 10 năm trước, khi Câu lạc bộ (CLB) Dân ca Ví, Giặm xã Tùng Lộc mới thành lập, anh Bình đã là một trong những thành viên tiên phong, đảm nhận vai trò Chủ nhiệm CLB. Dù sau này công việc quản lý nhà nước bận rộn hơn, anh vẫn là thành viên nòng cốt, dành tâm huyết dàn dựng, hướng dẫn và trao truyền những điệu ví, câu hò cho các thế hệ sau.

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Một buổi sinh hoạt của CLB Dân ca Ví, Giặm xã Tùng Lộc dưới sự hướng dẫn của anh Nguyễn Viết Bình.

Với các thành viên CLB Dân ca Ví, Giặm xã Tùng Lộc, những buổi sinh hoạt do anh Bình hướng dẫn luôn mang lại sự hào hứng, bồi đắp tình yêu di sản. Anh tỉ mỉ chỉ dẫn cách hát đúng làn điệu như tứ hoa, giặm cổ; cách nhả chữ, luyến láy, ngắt nhịp và thể hiện thần thái khi biểu diễn. Cách truyền đạt dễ hiểu, sự kiên nhẫn của anh giúp những câu hát cổ trở nên gần gũi, thú vị hơn với người học, nhất là các thành viên trẻ.

Chị Nguyễn Thị Thủy, thành viên CLB Dân ca Ví, Giặm xã Tùng Lộc, chia sẻ: “Trước đây, tôi thỉnh thoảng hát dân ca nhưng chưa hiểu hết cách hát các làn điệu và ý nghĩa sâu sắc của lời hát ví, giặm. Từ khi tham gia CLB, nhờ có sự tận tình chỉ dạy của anh Bình và cách anh dành tâm huyết để lan tỏa di sản, tôi mới nắm bắt đầy đủ các làn điệu, hiểu sâu sắc hơn nội dung từng bài hát và thêm yêu, tự hào về điệu dân ca của quê hương mình".

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Bằng sự tâm huyết, anh Nguyễn Viết Bình đã truyền tình yêu di sản đến mỗi thành viên CLB Dân ca Ví, Giặm xã Tùng Lộc.

Không chỉ truyền dạy trong CLB, biểu diễn tại các hội thi, điều anh Bình trăn trở là làm thế nào để khơi dậy niềm đam mê di sản trong thế hệ trẻ. Sau nhiều tìm tòi, học hỏi, anh quyết định đưa dân ca ví, giặm lên các nền tảng số.

Từ góc làm việc nhỏ tại nhà, anh tự bỏ tiền đầu tư thiết bị hàng chục triệu đồng, tự thực hiện các buổi livestream hát giao lưu và quay dựng những clip ngắn đăng tải lên trang cá nhân. Hiện, anh có 2 kênh trên Facebook với hơn 22 nghìn lượt người theo dõi và TikTok với hơn 2.000 lượt đăng ký. Nhiều buổi livestream thu hút hàng chục nghìn người xem trực tiếp; có video đạt hơn 1 triệu lượt xem, hàng nghìn lượt tương tác và hàng trăm lượt chia sẻ chỉ sau thời gian ngắn đăng tải.

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Anh Nguyễn Viết Bình thực hiện một buổi livestream hát dân ca ví, giặm trên mạng xã hội.

Dưới các video, nhiều người để lại bình luận bày tỏ mong muốn được nghe anh hát ví, giặm, thậm chí nhắn tin riêng nhờ hướng dẫn. Trong số đó có những người Hà Tĩnh, Nghệ An xa quê và cả khán giả ở nhiều tỉnh, thành khác. “Gần đây, có một bạn trẻ ở Hà Nội sau khi xem các video của tôi đã tự học theo và hát ví, giặm rất hay. Bạn ấy còn gửi tôi video bạn hát ví, giặm, khiến tôi cảm thấy xúc động và phấn khởi” - anh Bình cho biết.

Chia sẻ về việc lựa chọn nền tảng số để lan tỏa tình yêu dân ca, anh Nguyễn Viết Bình bày tỏ: “Tôi luôn mong muốn dân ca ví, giặm không chỉ xuất hiện trong hội diễn hay bó hẹp trong hoạt động của CLB, mà phải hiện diện trong đời sống hằng ngày của giới trẻ. Mạng xã hội là chiếc cầu nối nhanh nhất để lan tỏa di sản quê hương. Khi mình hát bằng cả trái tim, bằng sự trân trọng chân thành nhất, người nghe dù ở bất kỳ đâu cũng sẽ cảm nhận được cái hay, cái đẹp của Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh - di sản đã được UNESCO vinh danh”.

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Các trang cá nhân dành để lan tỏa dân ca ví, giặm có hàng chục nghìn lượt yêu thích của anh Nguyễn Viết Bình trên nền tảng Facebook và TikTok.

Cùng với việc tìm cách làm mới để lan tỏa di sản, hơn 10 năm qua, anh Nguyễn Viết Bình đã dẫn dắt CLB Dân ca Ví, Giặm xã Tùng Lộc đạt nhiều giải thưởng tại các kỳ liên hoan Dân ca Ví, Giặm cấp tỉnh và liên tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh.

Mới đây, tại Liên hoan Dân ca Ví, Giặm toàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2026, chương trình do anh trực tiếp xây dựng kịch bản, dàn dựng đã mang về cho CLB Dân ca Ví, Giặm xã Tùng Lộc giải Nhì toàn đoàn. Bản thân anh cũng giành nhiều giải thưởng cá nhân trong các cuộc thi dân ca các cấp. Năm 2024, anh đạt giải Nhì cuộc thi Tìm kiếm tài năng Dân ca Ví, Giặm do Sở VH-TT&DL tỉnh phối hợp với Đài PT-TH Hà Tĩnh (cũ) tổ chức, với tiết mục “Trăng lên đến đó rồi tề”.

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Anh Nguyễn Viết Bình cùng các thành viên CLB Dân ca Ví, Giặm xã Tùng Lộc biểu diễn tiết mục "Lời Bác lời của nước non" giành giải Nhì tại Liên hoan Dân ca Ví, Giặm toàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2026.

Ông Nguyễn Tuấn Lĩnh - Phó Chủ tịch UBND xã Tùng Lộc chia sẻ: “Không chỉ là một cán bộ công chức gương mẫu, luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, với niềm đam mê dân ca ví, giặm, anh Nguyễn Viết Bình còn là hạt nhân quan trọng gìn giữ và nâng tầm phong trào văn hóa của xã nhà. Việc gắn kết giữa trách nhiệm công vụ và tâm huyết bảo tồn, lan tỏa di sản trong cộng đồng giúp anh luôn gần gũi, thấu hiểu tâm tư của Nhân dân, góp phần làm mềm hóa công tác tuyên truyền của chính quyền địa phương”.

Sự kết hợp giữa tinh thần trách nhiệm của người cán bộ xã và niềm say mê dân ca đã tạo nên nét riêng ở anh Nguyễn Viết Bình. Qua những buổi truyền dạy tại CLB và các video trên không gian số, anh đang góp phần đưa dân ca ví, giặm đến gần hơn với công chúng, khơi dậy tình yêu và niềm tự hào về di sản văn hóa quê hương.

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Chủ đề Hoa đẹp núi hồng

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