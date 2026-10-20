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[Motion graphic] Quy định số 225-QĐ/TW về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Huyền Trang
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(Baohatinh.vn) - Ngày 14/10/2026, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Quy định số 225-QĐ/TW về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

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