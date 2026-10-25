Hơn 1.000 người dân xã Đức Quang được tầm soát miễn phí nguy cơ đột quỵ

Hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống đột quỵ (29/10), Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp với Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế), Công ty TNHH Bayer Việt Nam, Hệ thống Nhà thuốc và Trung tâm Tiêm chủng Long Châu cùng các đơn vị liên quan vừa tổ chức chương trình “Chủ động phòng chống đột quỵ – Vì một Việt Nam khỏe mạnh” tại xã Đức Quang. Tham dự chương trình có Tiến sĩ Lê Thái Hà – Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế); Thạc sĩ, Dược sĩ Nguyễn Hữu Tú – Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam. Về phía tỉnh Hà Tĩnh có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Đại biểu tham dự chương trình.

Hoạt động khám, sàng lọc miễn phí tại xã Đức Quang nằm trong chương trình “Tăng cường dự phòng, phát hiện sớm và quản lý nguy cơ đột quỵ tại Việt Nam” giai đoạn 2026–2030, được khởi động từ tháng 10/2025. Đây là sáng kiến hợp tác công – tư do Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) chỉ đạo, với sự đồng hành của Bayer Việt Nam, Hệ thống Nhà thuốc và Trung tâm Tiêm chủng Long Châu cùng các đối tác y tế, hướng tới giảm gánh nặng đột quỵ và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt tham dự chương trình “Chủ động phòng chống đột quỵ – Vì một Việt Nam khỏe mạnh” tại xã Đức Quang.

Sau một năm triển khai, chương trình đã tổ chức 9 đợt khám sàng lọc, tư vấn sức khỏe tại 8 tỉnh, thành phố, giúp hơn 12.000 người dân được thăm khám, đánh giá nguy cơ và tư vấn trực tiếp. Hàng nghìn người khác được tiếp cận kiến thức phòng ngừa bệnh tim mạch, đột quỵ qua các hoạt động truyền thông, tọa đàm trực tiếp và trực tuyến. Qua đó, chương trình góp phần thúc đẩy chuyển biến từ nhận thức sang hành động phòng bệnh.

Tiến sĩ Lê Thái Hà – Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) phát biểu tại chương trình.

Tại xã Đức Quang, hơn 1.000 người dân được kiểm tra các chỉ số sức khỏe, sàng lọc các yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp, rung nhĩ, đái tháo đường và rối loạn lipid máu. Người dân cũng được tư vấn cách nhận biết dấu hiệu cảnh báo, kiểm soát nguy cơ và chủ động phòng ngừa đột quỵ.

Hơn 1.000 người dân xã Đức Quang được khám sàng lọc miễn phí các nguy cơ phòng chống đột quỵ.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt ghi nhận, đánh giá cao sự phối hợp của các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, bảo vệ sức khỏe Nhân dân không chỉ là khám, chữa bệnh mà còn phải chú trọng phòng ngừa, phát hiện sớm và kiểm soát các yếu tố nguy cơ ngay từ cơ sở. Ngành y tế và các địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh truyền thông, khuyến khích người dân khám sức khỏe định kỳ; đồng thời nâng cao năng lực y tế cơ sở và quản lý hiệu quả các bệnh không lây nhiễm. Đây là những giải pháp quan trọng để giảm gánh nặng bệnh tật, nâng cao chất lượng cuộc sống cho Nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt phát biểu tại chương trình.

Dịp này, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam trao thiết bị y tế trị giá 30 triệu đồng cho Sở Y tế Hà Tĩnh.

Đại diện Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam trao thiết bị y tế trị giá 30 triệu đồng cho đại diện Sở Y tế Hà Tĩnh.

Ngoài ra, các đơn vị tổ chức chương trình cũng đã trao nhiều phần quà cho người cao tuổi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Đức Quang.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt cùng đại diện các đơn vị tổ chức tặng quà cho gia đình chính sách, người cao tuổi...