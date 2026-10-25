Hơn 1.000 người dân xã Đức Quang được tầm soát miễn phí nguy cơ đột quỵ

(Baohatinh.vn) - Thông qua chương trình “Chủ động phòng chống đột quỵ – Vì một Việt Nam khỏe mạnh”, hơn 1.000 người dân xã Đức Quang (Hà Tĩnh) đã được khám sàng lọc, đánh giá nguy cơ đột quỵ.
Hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống đột quỵ (29/10), Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp với Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế), Công ty TNHH Bayer Việt Nam, Hệ thống Nhà thuốc và Trung tâm Tiêm chủng Long Châu cùng các đơn vị liên quan vừa tổ chức chương trình “Chủ động phòng chống đột quỵ – Vì một Việt Nam khỏe mạnh” tại xã Đức Quang.
Tham dự chương trình có Tiến sĩ Lê Thái Hà – Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế); Thạc sĩ, Dược sĩ Nguyễn Hữu Tú – Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam. Về phía tỉnh Hà Tĩnh có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành.
Hoạt động khám, sàng lọc miễn phí tại xã Đức Quang nằm trong chương trình “Tăng cường dự phòng, phát hiện sớm và quản lý nguy cơ đột quỵ tại Việt Nam” giai đoạn 2026–2030, được khởi động từ tháng 10/2025. Đây là sáng kiến hợp tác công – tư do Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) chỉ đạo, với sự đồng hành của Bayer Việt Nam, Hệ thống Nhà thuốc và Trung tâm Tiêm chủng Long Châu cùng các đối tác y tế, hướng tới giảm gánh nặng đột quỵ và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.
Sau một năm triển khai, chương trình đã tổ chức 9 đợt khám sàng lọc, tư vấn sức khỏe tại 8 tỉnh, thành phố, giúp hơn 12.000 người dân được thăm khám, đánh giá nguy cơ và tư vấn trực tiếp. Hàng nghìn người khác được tiếp cận kiến thức phòng ngừa bệnh tim mạch, đột quỵ qua các hoạt động truyền thông, tọa đàm trực tiếp và trực tuyến. Qua đó, chương trình góp phần thúc đẩy chuyển biến từ nhận thức sang hành động phòng bệnh.
Tại xã Đức Quang, hơn 1.000 người dân được kiểm tra các chỉ số sức khỏe, sàng lọc các yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp, rung nhĩ, đái tháo đường và rối loạn lipid máu. Người dân cũng được tư vấn cách nhận biết dấu hiệu cảnh báo, kiểm soát nguy cơ và chủ động phòng ngừa đột quỵ.
Hơn 1.000 người dân xã Đức Quang được khám sàng lọc miễn phí các nguy cơ phòng chống đột quỵ.
Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt ghi nhận, đánh giá cao sự phối hợp của các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, bảo vệ sức khỏe Nhân dân không chỉ là khám, chữa bệnh mà còn phải chú trọng phòng ngừa, phát hiện sớm và kiểm soát các yếu tố nguy cơ ngay từ cơ sở. Ngành y tế và các địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh truyền thông, khuyến khích người dân khám sức khỏe định kỳ; đồng thời nâng cao năng lực y tế cơ sở và quản lý hiệu quả các bệnh không lây nhiễm. Đây là những giải pháp quan trọng để giảm gánh nặng bệnh tật, nâng cao chất lượng cuộc sống cho Nhân dân.
Dịp này, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam trao thiết bị y tế trị giá 30 triệu đồng cho Sở Y tế Hà Tĩnh.
Ngoài ra, các đơn vị tổ chức chương trình cũng đã trao nhiều phần quà cho người cao tuổi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Đức Quang.
Hà Tĩnh dành hơn 32,8 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh và yêu cầu các xã, phường bố trí thêm hơn 3,6 tỷ đồng để thực hiện nhiệm vụ khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho các đối tượng thuộc diện ưu tiên trong đợt 1.
Sau tuổi 35, sự suy giảm nội tiết tố nữ có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sắc vóc và tâm sinh lý của phụ nữ. Bác sĩ CK1 Nguyễn Thị Hiền, Khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Chảy máu khi đại tiện, đau rát, ngứa hoặc búi trĩ sa là những biểu hiện thường gặp của bệnh trĩ. Với những trường hợp có chỉ định, Laser Hemorrhoidoplasty (LHP) được áp dụng theo hướng giảm mức độ xâm lấn, hỗ trợ giảm đau và phục hồi sau điều trị.
Táo bón là tình trạng nhiều người từng gặp phải. Thế nhưng, khi tình trạng này kéo dài, tái diễn nhiều lần hoặc đi kèm những biểu hiện bất thường, liệu chúng ta có nên tiếp tục chủ quan? Bác sĩ Chuyên khoa I Lê Bá Khánh Chi, Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khoẻ cùng BHT.
Với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của ngành y tế, đến nay, Hà Tĩnh đã làm sạch 99% dữ liệu tiêm chủng. Đây là nền tảng quan trọng để quản lý chính xác lịch sử tiêm chủng và nâng cao hiệu quả phòng bệnh.
Có những chấn thương vùng đầu, sau một thời gian mới xuất hiện đau đầu, chóng mặt, giảm trí nhớ. Đó có thể là dấu hiệu của tụ máu mạn tính. Bác sĩ CKI Nguyễn Duy Cường, Phó Trưởng khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Thời tiết thất thường, trẻ trở lại trường học và gia tăng tiếp xúc trong môi trường tập thể khiến nhiều bệnh truyền nhiễm như RSV, tay chân miệng, cúm mùa... tại Hà Tĩnh có xu hướng gia tăng. Ngành y tế khuyến cáo phụ huynh chủ động phòng bệnh và theo dõi sát sức khỏe trẻ.
Hà Tĩnh đặt mục tiêu đến năm 2030, bảo đảm 100% cuộc gọi cấp cứu được tiếp nhận, hỗ trợ tư vấn và điều phối kịp thời; thời gian xuất xe cứu thương đối với trường hợp cấp cứu nguy kịch không quá 5 phút kể từ khi có quyết định điều xe.
Mỗi ngày, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, bác sĩ CKI Lê Thị Hoa Hảo cùng đồng nghiệp đón những em bé cất tiếng khóc chào đời. Mỗi ca sinh là một khoảnh khắc đặc biệt, nhưng phía sau niềm vui ấy luôn là những giờ phút tập trung cao độ, sự cẩn trọng và trách nhiệm trong từng quyết định của người thầy thuốc.