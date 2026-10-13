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Trên 75% dân số Hà Tĩnh đã được khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí

Phúc Quang
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(Baohatinh.vn) - Nhờ sự vào cuộc đồng bộ của ngành y tế, đến nay, đã có trên 75% dân số Hà Tĩnh đã được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí trong năm 2026.

Thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân, ngành y tế Hà Tĩnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, từng bước mở rộng độ bao phủ khám sức khỏe cho người dân.

Để thực hiện mục tiêu 100% người dân được khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí trong năm 2026, Sở Y tế vừa triển khai Chiến dịch 90 ngày cao điểm trên địa bàn tỉnh.

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Hà Tĩnh đang mở chiến dịch cao điểm 90 ngày khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân.

Đây được xác định là đợt cao điểm nhằm rà soát, tổ chức khám cho những người chưa được khám sức khỏe hoặc chưa tiếp cận dịch vụ y tế trong vòng 12 tháng, ưu tiên các nhóm đối tượng theo quy định.

Với sự vào cuộc đồng bộ của toàn ngành y tế, hoạt động khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân đã đạt nhiều kết quả tích cực. Chỉ tính riêng từ ngày 11/9 – 11/10, các cơ sở y tế đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí 301.417 người. Tính từ ngày 1/1/2026 đến hết ngày 11/10/2026, toàn tỉnh đã có trên 1,1 triệu người được khám sức khỏe, đạt 75,7% dân số cư trú.

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Đến nay, trên 75% dân số Hà Tĩnh đã được khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí.

Song song với đó, ngành y tế còn tiến hành lập Sổ sức khỏe điện tử để cập nhật các thông tin về sức khỏe cho mỗi người dân nhằm tạo thuận lợi cho việc theo dõi, tra cứu khi người dân đến các cơ sở y tế thăm khám, điều trị. Đến nay, đã có 573.7661 người được tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử, đạt tỷ lệ 42,97%.

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Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

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