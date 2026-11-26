(Baohatinh.vn) - Tết Dương lịch 2027 rơi vào thứ Sáu, giúp học sinh có thể được nghỉ 3 ngày liên tiếp. Tuy nhiên, không phải trường nào cũng áp dụng lịch nghỉ giống nhau.
Theo Bộ luật Lao động, người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương 1 ngày vào dịp tết Dương lịch (ngày 1/1 hằng năm). Trường hợp ngày nghỉ lễ trùng với ngày nghỉ hằng tuần, người lao động được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp.
Năm 2027, ngày 1/1 rơi vào thứ Sáu. Do đó, với những trường học tổ chức dạy học từ thứ Hai đến thứ Sáu, học sinh sẽ có 3 ngày nghỉ liên tiếp, từ thứ Sáu (1/1/2027) đến hết Chủ nhật (3/1/2027). Các em trở lại trường vào thứ Hai, ngày 4/1/2027.
Tuy nhiên, không phải tất cả học sinh đều mặc nhiên được nghỉ 3 ngày. Với những trường tổ chức dạy học 6 ngày mỗi tuần, từ thứ Hai đến thứ Bảy, học sinh vẫn có thể phải đến trường vào ngày 2/1 nếu nhà trường không điều chỉnh lịch học.
Đối với các trường có kế hoạch giáo dục hoặc lịch học đặc thù, thời gian nghỉ sẽ được bố trí theo kế hoạch của nhà trường và hướng dẫn của cơ quan quản lý giáo dục địa phương.
Do đó, phụ huynh cần theo dõi thông báo chính thức từ nhà trường để nắm lịch nghỉ cụ thể, chủ động sắp xếp việc đi lại, vui chơi và sinh hoạt của con em.
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