Lịch chi tiết các kỳ nghỉ lễ, Tết trong năm 2027

Theo quy định hiện hành, năm 2027, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có 6 kỳ nghỉ lễ, Tết, với tổng cộng 22 ngày nghỉ, tính cả ngày nghỉ cuối tuần liền kề.
Tết Dương lịch 2027
Thời gian nghỉ từ thứ Sáu, ngày 1/1/2027 đến hết Chủ nhật, ngày 3/1/2027.
Tổng số: có 3 ngày liên tục (bao gồm 1 ngày nghỉ Tết Dương lịch và 2 ngày nghỉ cuối tuần).
Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027
Thời gian nghỉ từ thứ Năm, ngày 4/2/2027 đến hết thứ Tư, ngày 10/2/2027 (tức từ ngày 28 tháng Chạp năm Bính Ngọ đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Đinh Mùi).
Tổng số: có 7 ngày liên tục (bao gồm 5 ngày nghỉ Tết theo quy định và 2 ngày nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần).
Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2027
Thời gian nghỉ từ thứ Sáu, ngày 16/4/2027 đến hết Chủ nhật, ngày 18/4/2027.
Tổng số có 3 ngày liên tục (bao gồm 1 ngày nghỉ lễ và 2 ngày nghỉ cuối tuần).
Ngày Chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5
Thời gian nghỉ từ thứ Sáu, ngày 30/4/2027 đến hết thứ Hai, ngày 3/5/2027.
Tổng số có 4 ngày liên tục (đối với người lao động có chế độ nghỉ thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần).
Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2027
Thời gian nghỉ từ thứ Năm, ngày 2/9/2027 đến hết Chủ nhật, ngày 5/9/2027.
Tổng số có 4 ngày liên tục (bao gồm 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh và 2 ngày nghỉ cuối tuần).
Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11
Thời gian nghỉ: Thứ Tư, ngày 24/11/2027.
Tổng số: 1 ngày nghỉ hưởng nguyên lương.
Trả lời ý kiến của các đại biểu Quốc hội, mới đây Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải cho biết đang đề xuất ngày 27/7 (ngày Thương binh - liệt sĩ) bổ sung vào danh sách ngày nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương từ năm 2027. Nếu được bổ sung, đây sẽ là kỳ nghỉ thứ 7 trong năm.
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