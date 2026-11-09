Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Đã bổ sung ngày nghỉ lễ 27/7 vào dự luật

Sáng 9/11, Quốc hội thảo luận về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm.

Giải trình ý kiến đại biểu, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải cho biết cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu đề xuất bổ sung Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 hàng năm vào Bộ luật Lao động, cho phép người lao động nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương từ năm 2027.

Theo Bộ trưởng, việc bổ sung ngày nghỉ này nhằm tạo điều kiện để người lao động tham gia các hoạt động tri ân những người có công với Tổ quốc, người có công với cách mạng, tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Cùng với ngày 27/7, dự luật bổ sung Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 vào danh sách ngày nghỉ hưởng nguyên lương, áp dụng từ năm 2026, nhằm thể chế hóa Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị.

Bộ luật Lao động hiện hành quy định người lao động được nghỉ 11 ngày lễ, tết hưởng nguyên lương mỗi năm, gồm một ngày Tết Dương lịch, 5 ngày Tết Nguyên đán, một ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, một ngày 30/4, một ngày Quốc tế Lao động và hai ngày Quốc khánh. Nếu cả hai ngày nghỉ mới được bổ sung theo đề xuất, tổng số ngày nghỉ lễ, tết hưởng nguyên lương hằng năm sẽ tăng lên 13.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải giải trình tiếp thu ý kiến đại biểu tại Quốc hội. Ảnh: Như Ý

Nhiều cử tri mong muốn nghỉ ngày 27/7

Trước đó, trong phiên thảo luận, đại biểu Nguyễn Sỹ Hội, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Nghệ An, đề nghị Quốc hội bổ sung ngày 27/7 vào danh sách ngày nghỉ hưởng nguyên lương, bởi đây là nguyện vọng của nhiều cử tri và là dịp có ý nghĩa đặc biệt trong hoạt động đền ơn đáp nghĩa.

Theo ông, hàng năm vào dịp 27/7, các cơ quan, đoàn thể từ Trung ương đến địa phương tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh; tu sửa nghĩa trang, dâng hương và thắp nến tri ân tại các đài tưởng niệm. "Qua tiếp xúc với gia đình người có công, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và người dân, nhiều cử tri bày tỏ mong muốn Quốc hội bổ sung ngày 27/7 thành ngày nghỉ hưởng nguyên lương", ông Hội nói.

Đại biểu nhấn mạnh đền ơn đáp nghĩa là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, cần được thực hiện thường xuyên, liên tục. Tuy nhiên, những hoạt động tri ân có sự tham gia rộng rãi của người dân sẽ tạo sức lan tỏa lớn hơn.

Dẫn chứng, ông cho biết quân đội đã nỗ lực tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong nhiều năm, cả trong nước và ở nước ngoài. Gần đây, "Chiến dịch 500 ngày đêm" do Ban Chỉ đạo quốc gia phát động đã thu hút sự quan tâm rộng rãi, góp phần đáp ứng mong mỏi của các gia đình và đồng đội liệt sĩ.

Bên cạnh đó, lễ truy điệu, an táng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, TP HCM, đã thu hút đông đảo người dân đứng chờ hàng giờ để tiễn biệt các liệt sĩ về với đất mẹ. Trong số đó có cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên và cả những người lao động tự do. Một người nông dân ở Đà Lạt còn vận chuyển hơn 4.000 bông hoa xuống TP HCM để người dân dùng trong lễ tiễn biệt.

Theo ông Hội, những nghĩa cử này cho thấy các hoạt động tri ân có thể khơi dậy tinh thần đoàn kết và tạo sức lan tỏa sâu rộng khi đáp ứng tình cảm, nguyện vọng của người dân. Nếu ngày 27/7 trở thành ngày nghỉ hưởng nguyên lương, mỗi người sẽ có thêm thời gian tham gia các hoạt động tưởng niệm, đền ơn đáp nghĩa cùng gia đình, dòng họ, bạn bè và cộng đồng, phù hợp phong tục của từng địa phương.

Đại biểu Nguyễn Sỹ Hội, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Nghệ An. Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội

Cùng quan điểm, đại biểu Nguyễn Thị Kim Thoa, Phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Vĩnh Long, cho rằng ngày 27/7 mang ý nghĩa lịch sử, chính trị và nhân văn sâu sắc, là dịp toàn xã hội tưởng nhớ những người đã hy sinh, cống hiến cho đất nước.

Theo bà, bổ sung ngày nghỉ này không đơn thuần để người lao động có thêm thời gian nghỉ ngơi mà còn tạo điều kiện cho các gia đình thăm hỏi, chăm lo người có công và giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý "uống nước nhớ nguồn" cho thế hệ trẻ. "Năm 2027 đánh dấu 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, nên bổ sung ngày nghỉ vào dịp này vừa có ý nghĩa kỷ niệm, vừa tạo nền tảng để các hoạt động tri ân trở thành nét văn hóa chung, được duy trì lâu dài", bà Thoa nói.

Đề xuất nghỉ ngày 27/7 từng được Chính phủ đưa ra khi sửa đổi Bộ luật Lao động năm 2019. Khi đó, Chính phủ cho rằng Ngày Thương binh - Liệt sĩ đã trở thành biểu tượng văn hóa, thể hiện truyền thống tri ân của dân tộc; việc lựa chọn ngày nghỉ cũng tương đồng với phong tục, tập quán của nhiều quốc gia. Tuy nhiên, Quốc hội không thông qua đề xuất này. Một số đại biểu cho rằng hoạt động tri ân anh hùng liệt sĩ và người có công đã được thực hiện thường xuyên. Việc bổ sung ngày nghỉ 27/7 có thể gợi lại, kéo dài nỗi buồn mất người thân vì chiến tranh.

Tại hội nghị chuyên đề của Ủy ban Văn hóa và Xã hội ngày 3-4/10 mới đây, một số ý kiến tiếp tục đề nghị bổ sung Ngày Thương binh - Liệt sĩ vào danh sách ngày nghỉ hưởng nguyên lương.