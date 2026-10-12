Những nhóm lao động được nghỉ Tết Nguyên đán 2027 tới 12 ngày

Sau khi Bộ Nội vụ thông báo lịch nghỉ lễ, Tết năm 2027 với cán bộ, công chức và người lao động, bà Phạm Thị Tuyết Nhung, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Yazaki EDS Việt Nam, cho biết công ty đã thống nhất toàn bộ số ngày nghỉ các dịp lễ trong năm tới.

Bà Nhung cho rằng, lịch nghỉ lễ, Tết 2027 được cơ quan liên quan lấy ý kiến và ban hành sớm cũng tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp bố trí số ngày nghỉ phù hợp với kế hoạch sản xuất, kinh doanh cho năm tới.

Trong khi cán bộ, công chức được nghỉ 7 ngày liên tiếp dịp Tết Nguyên đán 2027, hàng nghìn công nhân Công ty TNHH Yazaki EDS Việt Nam được thông báo nghỉ dịp này lên đến 12 ngày.

Người lao động sẽ được nghỉ từ ngày 3/2 (27 tháng Chạp năm Bính Ngọ) đến hết ngày 14/2 (mùng 9 tháng Giêng năm Đinh Mùi). Theo Chủ tịch Công đoàn, công nhân, lao động của công ty đến từ nhiều địa phương khác nhau.

Chính vì vậy, năm nào đơn vị này cũng bố trí số ngày nghỉ Tết nhiều hơn quy định của nhà nước để họ có điều kiện trở về sum họp cùng gia đình dài ngày hơn. Trong một năm, dịp Tết Nguyên đán có kỳ nghỉ dài nhất nên họ tranh thủ về thăm thân.

Ngoài ra, công ty dự kiến số ngày làm việc trong năm 2027 là 269 ngày. Bên cạnh 12 ngày nghỉ theo quy định của Bộ luật Lao động, công ty còn bố trí 32 ngày nghỉ thêm có hưởng lương.

Công nhân về quê đón Tết cùng gia đình (Ảnh tư liệu: Thu Hương).

Liên quan đến lịch nghỉ lễ, Tết năm 2027, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Công nghệ Nissei Việt Nam (Khu công nghiệp Thăng Long, Hà Nội) Đỗ Danh Giáp cho biết công ty bố trí nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Mùi kéo dài 9 ngày liên tiếp.

Cụ thể, người lao động được nghỉ từ thứ tư ngày 3/2 đến hết thứ năm, ngày 11/2. Trong đó, hai ngày là ngày 3/2 và ngày 11/2 sẽ bố trí phép năm của công nhân, lao động.

Theo ông Giáp, để tạo điều kiện cho người lao động di chuyển thuận lợi, tránh ùn tắc giao thông dịp Tết Nguyên đán, công ty bố trí thêm ngày nghỉ trước và sau dịp Tết. Như vậy, họ sẽ di chuyển về quê thuận lợi hơn và có nhiều thời gian chuẩn bị đón Tết cùng người thân.

Ngoài việc công bố lịch nghỉ này, công ty đã lên kế hoạch tặng quà cho toàn bộ công nhân, lao động. Những ngày đầu dịp năm mới, đơn vị cũng có hoạt động tặng lì xì cho lao động.

Theo Thông báo số 11483 về việc nghỉ Tết Nguyên đán và Quốc khánh năm 2027 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, Bộ Nội vụ cho biết người sử dụng lao động lựa chọn phương án nghỉ Tết căn cứ điều kiện thực tế.

Theo thông báo, doanh nghiệp được lựa chọn 1 trong 3 phương án cho người lao động nghỉ Tết: Nghỉ 1 ngày trước Tết và 4 ngày từ mùng 1; Nghỉ 2 ngày trước Tết và 3 ngày từ mùng 1; Nghỉ 3 ngày trước Tết và 2 ngày từ mùng 1.

Người sử dụng lao động phải thông báo phương án nghỉ Tết Nguyên đán cho người lao động trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày.

Bộ Nội vụ khuyến khích doanh nghiệp áp dụng thời gian nghỉ như phương án đối với công chức, viên chức, nhưng phải bảo đảm đầy đủ các chế độ đối với người lao động theo pháp luật. Những thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động cũng được khuyến khích.

Theo kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động chăm lo thiết thực cho đoàn viên, người lao động dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, ở cấp Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đơn vị sẽ phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham mưu tổ chức các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc thăm, tặng quà, chúc Tết tại các đơn vị có đông lao động khó khăn, vùng sâu vùng xa, ngành nghề nặng nhọc độc hại. Mức chi dự kiến 2,5 triệu đồng/suất, gồm 2 triệu tiền mặt và 500.000 đồng quà hiện vật. Lãnh đạo Tổng Liên đoàn cũng sẽ tham mưu tổ chức các đoàn Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, lãnh đạo Quốc hội, bộ ngành thăm, tặng quà với mức 1,5 triệu đồng/suất. Ở cấp địa phương, các liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành Trung ương, tập đoàn, tổng công ty được khuyến khích huy động nguồn xã hội hóa, với mức chi từ nguồn tài chính công đoàn không quá 1,35 triệu đồng/suất, ưu tiên chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của người lao động