Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh khảo sát an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm

(Baohatinh.vn) - Qua khảo sát, Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh ghi nhận các ý kiến, kiến nghị; đồng thời đề nghị các cơ sở tiếp tục nâng cao trách nhiệm, kiểm soát chặt chẽ chất lượng và bảo đảm an toàn thực phẩm từ nguyên liệu đầu vào, quá trình chế biến đến lưu thông sản phẩm.
Tiếp tục khảo sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh, chiều 6/10, Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh đã tiến hành khảo sát một số cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm.
Tham gia đoàn có đồng chí Trần Đình Gia - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh và lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.
Tại cơ sở sản xuất giò, chả, nem của hộ kinh doanh T&D Thành Duẩn (xã Toàn Lưu), đoàn tập trung tìm hiểu việc kiểm soát nguồn gốc, chất lượng nguyên liệu, phụ gia; điều kiện sơ chế, chế biến, đóng gói, bảo quản; công tác kiểm nghiệm và truy xuất nguồn gốc sản phẩm.
Đối với Hợp tác xã Thu mua, chế biến thủy hải sản Phú Khương (xã Kỳ Xuân), đoàn đã khảo sát thực tế điều kiện, quy trình sản xuất và việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm. Đồng thời, tìm hiểu việc kiểm soát nguyên liệu cá, muối; quy trình ủ lên men, chế biến, đóng chai; điều kiện vệ sinh, kiểm nghiệm chất lượng và truy xuất nguồn gốc.
Đoàn khảo sát tại Hợp tác xã Thu mua, chế biến thủy hải sản Phú Khương.
Tại buổi khảo sát, đại diện các cơ sở đã thông tin về việc thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm, đồng thời phản ánh một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai. Đáng chú ý, việc tổ chức tập huấn, xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm cho người lao động còn nhiều vướng mắc do một bộ phận lao động làm việc thời vụ, thường xuyên biến động, khiến các cơ sở khó duy trì đầy đủ các điều kiện theo quy định.
Qua khảo sát, đồng chí Trần Đình Gia – Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh ghi nhận các ý kiến, kiến nghị; đồng thời đề nghị các cơ sở tiếp tục nâng cao trách nhiệm, kiểm soát chặt chẽ chất lượng và bảo đảm an toàn thực phẩm từ nguyên liệu đầu vào, quá trình chế biến đến lưu thông sản phẩm.
Kết quả khảo sát là cơ sở để Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh đánh giá sát hơn thực tiễn thi hành chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm; nhận diện những quy định còn khó thực hiện hoặc chưa phù hợp, từ đó tổng hợp, kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách và góp ý dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi), bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và điều kiện thực tế của các cơ sở sản xuất.
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