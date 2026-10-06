Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh khảo sát an toàn thực phẩm tại một số cơ sở sản xuất, kinh doanh

(Baohatinh.vn) - Qua khảo sát, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực Sở Công Thương Hà Tĩnh quản lý đều chấp hành nghiêm các quy định về an toàn thực phẩm.
Tiếp tục khảo sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh, sáng 6/9, Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Tĩnh đã tiến hành khảo sát một số cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý của Sở Công Thương.
Tham gia đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Thị Việt Hà – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Trần Đình Gia - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh.
Tại Cửa hàng Winmart + HTH 13 thuộc Chi nhánh Hà Tĩnh của Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp WinCommerce; Cửa hàng Bách Hóa Xanh Hà Tĩnh trên địa bàn xã Thạch Hà, đoàn đã khảo sát, tìm hiểu quy trình kiểm soát chất lượng hàng hóa; điều kiện bảo quản đối với từng nhóm thực phẩm.
Đoàn cũng tìm hiểu việc truy xuất nguồn gốc, kiểm soát hạn sử dụng hàng hóa hoặc không bảo đảm chất lượng; quy trình tiếp nhận phản ánh và thu hồi sản phẩm khi phát hiện nguy cơ mất an toàn thực phẩm.
Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia Rượu và Nước giải khát Sao Vàng, phường Nam Hồng Lĩnh; Công ty cổ phần Rượu WHISKY Can Lộc, xã Can Lộc, đoàn đã tìm hiểu việc kiểm soát nguyên liệu, nguồn nước; quy trình sản xuất; kiểm nghiệm, kiểm soát chất lượng sản phẩm; điều kiện nhà xưởng, trang thiết bị, vệ sinh; việc ghi nhãn, bảo quản và truy xuất nguồn gốc. Đoàn cũng trao đổi về công tác quản lý sản phẩm sau khi đưa ra thị trường, cơ chế thu hồi khi phát hiện nguy cơ mất an toàn thực phẩm và việc kiểm tra, hậu kiểm của cơ quan chức năng.
Qua khảo sát, đồng chí Trần Đình Gia - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh đánh giá cao các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trong việc chấp hành các chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm. Đồng thời đề nghị các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định, tăng cường kiểm soát chất lượng trong toàn bộ quá trình từ sản xuất đến lưu thông, bảo đảm quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng.
Những ý kiến, kiến nghị của các đơn vị, doanh nghiệp sẽ được đoàn tổng hợp làm cơ sở tham gia góp ý vào dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) và kiến nghị hoàn thiện các quy định liên quan đảm bảo quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của nhà sản xuất, kinh doanh, phân phối và người tiêu dùng.
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