HĐND tỉnh Hà Tĩnh kiện toàn nhân sự UBND tỉnh, thông qua 4 nghị quyết chuyên đề

Các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Dương Tất Thắng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Việt Hà - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp.

Sáng 22/10, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX tổ chức Kỳ họp thứ 9 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét một số nội dung thuộc thẩm quyền. Các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Dương Tất Thắng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Việt Hà - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp. Tham dự kỳ họp có đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh.

Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đại biểu tham dự kỳ họp.

Đại biểu tham dự kỳ họp.

Mở đầu kỳ họp, HĐND tỉnh đã tiến hành bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026 – 2031 đối với ông Trần Việt Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính với số phiếu tán thành 100%.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh bỏ phiếu bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh.

Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đại biểu bỏ phiếu bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh.

Kỳ họp cũng tiến hành miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Lê Ngọc Huấn, nguyên Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh do chuyển công tác đến Ban Nội chính Tỉnh ủy, giữ chức vụ Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Trần Việt Hà và đồng chí Lê Ngọc Huấn.

Tiếp đó, đại biểu HĐND tỉnh nghe các đồng chí Ủy viên UBND tỉnh trình bày các tờ trình.

Đồng chí Trần Việt Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính báo cáo các tờ trình: Cho ý kiến về điều chỉnh dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách trung ương trong nước giai đoạn 2026-2030 và dự kiến kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách trung ương năm 2027; Sửa đổi Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 26/6/2026 về sửa đổi một số nghị quyết của HĐND tỉnh về danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Đồng chí Trần Việt Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính báo cáo các tờ trình.

Đồng chí Nguyễn Viết Trường - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo tờ trình: Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh và bố trí vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đối với nguồn vốn được giao tại Quyết định số 1039/QĐ-TTg ngày 11/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng chí Nguyễn Viết Trường - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo tờ trình.

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh báo cáo tờ trình: Quy định một số nội dung chi, mức chi đặc thù hỗ trợ công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thao - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh báo cáo tờ trình.

Kỳ họp tiếp tục với phần báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thị Thuý Nga - Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra.

Đồng chí Đào Thị Anh Nga - Trưởng ban Văn hoá - Xã hội, HĐND tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra.

Đồng chí Nguyễn Thị Nhuần - Trưởng ban Pháp chế, HĐND tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra.

Tại kỳ họp, đại biểu HĐND tỉnh đã tiến hành thảo luận các nội dung liên quan. Theo đó, các ý kiến cơ bản bày tỏ sự đồng tình với tờ trình và dự thảo các nghị quyết được trình, xem xét tại kỳ họp.

Đại biểu Lê Ngọc Hà - Ủy viên chuyên trách Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh phát biểu thảo luận.

Đại biểu cũng cho ý kiến cụ thể với các nội dung về điều chỉnh dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2026-2030, các tiêu chí về phân bổ nguồn vốn thực hiện phát triển văn hóa, mức chi hỗ trợ công tác phòng chống ma túy…

Đại biểu Nguyễn Việt Hùng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thạch Hà phát biểu thảo luận.

Liên quan đến kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2026–2030, đại biểu cho rằng cần rà soát, tính toán kỹ với phần vốn đối ứng của địa phương đối với các dự án có tổng mức đầu tư lớn; xác định thứ tự ưu tiên, lộ trình bố trí vốn phù hợp với khả năng ngân sách thực tế.

Đại biểu Phạm Nghĩa - Phó Trưởng ban Pháp chế, HĐND tỉnh phát biểu thảo luận.

Một số ý kiến đề xuất rà soát kỹ các đối tượng, đảm bảo các nội dung chi, mức chi đặc thù hỗ trợ công tác phòng, chống ma túy đảm bảo công bằng, tránh chồng chéo với các chính sách khác; xem xét phân cấp các tiêu chí quy định ở một số mục trong tờ trình phân bổ vốn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh và bố trí vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa; đảm bảo căn cứ pháp lý đối với phân bổ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa…

Tại kỳ họp, các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành đã báo cáo, giải trình, làm rõ vấn đề đại biểu quan tâm tại kỳ họp.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh giải trình một số nội dung liên quan.

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã giải trình, làm rõ thêm một số nội dung đại biểu quan tâm. Trong đó, phân tích cơ sở pháp lý, mục tiêu và yêu cầu thực tiễn trong việc ban hành quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh và bố trí vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại kỳ họp.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, UBND tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn đã được phân bổ, bảo đảm đúng quy định, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, góp phần thực hiện các mục tiêu của chương trình.

Tiếp đó, thư ký kỳ họp trình bày các dự thảo nghị quyết và đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua. Với sự thống nhất cao, HĐND tỉnh đã thông qua 4 nghị quyết chuyên đề.

Các đại biểu tiến hành biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết.

4 nghị quyết chuyên đề được thông qua tại Kỳ họp thứ 9 - Nghị quyết về việc điều chỉnh dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách trung ương trong nước giai đoạn 2026-2030 và dự kiến kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách trung ương năm 2027. - Nghị quyết về việc ban hành Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 26/6/2026 của HĐND tỉnh. - Nghị quyết quy định một số nội dung chi, mức chi đặc thù hỗ trợ công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. - Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh và bố trí vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đối với nguồn vốn được giao tại Quyết định số 1039/QĐ-TTg ngày 11/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ.

Bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XIX đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. HĐND tỉnh đã thực hiện quy trình miễn nhiệm và bầu Ủy viên UBND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 theo quy định; xem xét các tờ trình, báo cáo thẩm tra, thảo luận và biểu quyết thông qua 4 nghị quyết chuyên đề.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh bế mạc kỳ họp.

Để các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo rà soát, triển khai đầy đủ, kịp thời các công việc tiếp theo. Với các cơ chế, chính sách, cần hướng dẫn thống nhất, bảo đảm đúng đối tượng, đúng chế độ và phù hợp với khả năng nguồn lực.

Đối với nghị quyết cho ý kiến về điều chỉnh dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách trung ương trong nước giai đoạn 2026 - 2030 và dự kiến kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách trung ương năm 2027, đề nghị UBND tỉnh tiếp thu ý kiến tại kỳ họp, hoàn thiện phương án báo cáo Bộ Tài chính và cấp có thẩm quyền theo quy định. Khi chuẩn bị các dự án, phải tiếp tục làm rõ nguồn vốn, khả năng cân đối phần vốn còn thiếu, tính đồng bộ và tiến độ thực hiện; chỉ triển khai các bước tiếp theo khi đáp ứng đầy đủ điều kiện pháp luật, đảm bảo ngân sách.

Việc thực hiện nghị quyết sửa đổi danh mục khu đất thực hiện đấu thầu dự án có sử dụng đất phải thống nhất với các quy định hiện hành. Không đồng nhất việc điều chỉnh danh mục với việc hoàn thành các thủ tục chấp thuận đầu tư, giao đất hoặc cho thuê đất.

Đối với các nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ phòng, chống ma túy và chính sách phân bổ nguồn lực phát triển văn hóa, cần bảo đảm áp dụng công khai, minh bạch, không chồng chéo, phù hợp nhu cầu thực tế của từng địa phương, đơn vị, khẩn trương phân bổ nguồn và tổ chức thực hiện.

Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục theo dõi, giám sát việc thực hiện các nghị quyết; kịp thời nắm bắt khó khăn, bất cập, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh, thời gian còn lại của năm 2026 không nhiều, khối lượng công việc còn lớn, đòi hỏi phải tập trung cao độ, phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu đề ra, nhất là đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

Đề nghị UBND tỉnh, các ngành, địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh; đẩy nhanh tiến độ các dự án và giải ngân vốn đầu tư công; tăng cường quản lý thu, chi ngân sách; bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh.

Những việc còn chậm phải làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và có giải pháp khắc phục, phấn đấu đạt kết quả cao nhất trong thực hiện các mục tiêu đã đề ra.

Các cơ quan, đơn vị và đại biểu HĐND tỉnh tập trung chuẩn bị Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026. Đây là kỳ họp quan trọng để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2026, xem xét và quyết định các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2027. Theo đó, công tác chuẩn bị phải chủ động, chặt chẽ, đúng tiến độ; chú trọng chất lượng báo cáo, hồ sơ trình kỳ họp, công tác thẩm tra và ý kiến của cử tri. Các cơ quan liên quan phối hợp tốt, xử lý kịp thời vướng mắc ngay từ khâu chuẩn bị, bảo đảm điều kiện để HĐND tỉnh thảo luận, quyết nghị các nội dung.