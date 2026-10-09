Thống nhất nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Sáng 9/10, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị thống nhất nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XIX. Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí: Dương Tất Thắng – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Trọng Hiếu – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thành Đồng – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Thị Việt Hà – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh, các ban HĐND tỉnh và một số sở, ngành liên quan.

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị thống nhất nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XIX.

Đồng chí Dương Tất Thắng – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và các đại biểu tham dự hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Thành Đồng – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và các đại biểu tham dự hội nghị.

Dự kiến Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XIX sẽ diễn ra từ ngày 7-9/12. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ xem xét các báo cáo do UBND tỉnh trình; các báo cáo của Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh; báo cáo của các cơ quan tư pháp.

Đồng chí Nguyễn Thị Việt Hà – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh báo cáo kế hoạch dự kiến Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026.

Kỳ họp cũng nghe báo cáo của Đoàn ĐBQH tỉnh về kết quả Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI; báo cáo của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh về công tác giám sát và tham gia xây dựng chính quyền năm 2026.

Kỳ họp xem xét ban hành các nghị quyết chuyên đề; thực hiện chất vấn, trả lời chất vấn và xem xét một số nội dung quan trọng khác. Hiện UBND tỉnh, các ban HĐND tỉnh, các cơ quan liên quan đang tập trung hoàn thiện các báo cáo, tài liệu…

Đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm rõ một số nội dung UBND tỉnh dự kiến trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026.

Để chuẩn bị cho kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, thường trực HĐND và ban thường trực ủy ban MTTQ các xã, phường tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại các địa bàn bầu cử; thảo luận tại tổ đại biểu HĐND tỉnh; chuẩn bị báo cáo, thẩm tra, gửi tài liệu kỳ họp.

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh phối hợp Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh thông báo thời gian, nội dung, chương trình kỳ họp; theo dõi, cập nhật kịp thời thông tin kỳ họp trên các phương tiện thông tin đại chúng. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đưa tin, tổ chức truyền hình trực tiếp các phiên họp toàn thể của HĐND tỉnh.

Đại tá Nguyễn Trung Kiên - Phó Giám đốc Công an tỉnh làm rõ một số nội dung dự kiến trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 liên quan tới lĩnh vực Công an tỉnh phụ trách.

Đồng chí Nguyễn Viết Trường - Giám đốc Sở VH-TT&DL làm rõ một số nội dung dự kiến trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 liên quan tới lĩnh vực phụ trách.

Đồng chí Trịnh Văn Ngọc - Giám đốc Sở Nội vụ làm rõ một số nội dung dự kiến trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 liên quan tới lĩnh vực nội vụ.

Đồng chí Đào Thị Anh Nga - Trưởng ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Thị Thúy Nga - Trưởng ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tham gia ý kiến tại hội nghị.

Đồng chí Dương Tất Thắng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh tham gia ý kiến tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành cần chủ động phối hợp với các ban HĐND tỉnh trong quá trình xây dựng, hoàn thiện hồ sơ; làm rõ những vấn đề còn vướng mắc, nhất là đối với các cơ chế, chính sách liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp, nguồn lực, ngân sách.

Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Phan Thiên Định yêu cầu các cơ quan chuyên môn xác định rõ tiến độ, trách nhiệm trong từng khâu chuẩn bị; tập trung hoàn thiện các tờ trình, dự thảo nghị quyết, bảo đảm chất lượng và thời gian theo kế hoạch. Những nội dung chưa đủ điều kiện cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện trước khi trình; ưu tiên các chính sách cấp thiết, phù hợp thực tiễn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và nâng cao đời sống Nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thống nhất với các mốc chính trong dự thảo kế hoạch tổ chức Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND tỉnh. Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh: Khối lượng nội dung dự kiến trình kỳ họp rất lớn, nhiều chính sách liên quan trực tiếp đến ngân sách, người dân, doanh nghiệp và hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp. Vì vậy, các đơn vị được giao trách nhiệm phải theo dõi sát tiến độ từng nội dung, từng hồ sơ. Tinh thần chung là phải đảm bảo chất lượng, đúng thẩm quyền, đúng trình tự, thủ tục. Nội dung thực sự cần thiết, đủ điều kiện thì tập trung hoàn thành để trình; nội dung chưa đủ căn cứ pháp lý, chưa đánh giá đầy đủ tác động, chưa xác định rõ nguồn lực hoặc chưa hoàn tất quy trình thì chủ động báo cáo để điều chỉnh. Không đặt yêu cầu phải trình bằng được tất cả những nội dung đã đăng ký.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh yêu cầu Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi sát tiến độ từng hồ sơ, kịp thời tham mưu xử lý những vấn đề phát sinh; các tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh chuẩn bị tốt hoạt động tiếp xúc cử tri, nắm bắt tình hình cơ sở, tổng hợp đầy đủ kiến nghị và lựa chọn những vấn đề thiết thực để thảo luận, chất vấn tại kỳ họp.

UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành xác định rõ trách nhiệm, thời hạn hoàn thành từng nội dung; chủ động tháo gỡ khó khăn, không để công việc dồn vào sát kỳ họp. Qua đó, bảo đảm Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND tỉnh diễn ra đúng kế hoạch, dân chủ, chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và nguyện vọng của cử tri, Nhân dân.