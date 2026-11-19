Cán bộ Mặt trận phải sâu sát cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân 18/11/2026 14:38 Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026), sáng 18/11, đoàn công tác Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh do đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn đã tới tặng hoa, chúc mừng Ủy ban MTTQ tỉnh.

Kết luận của Bộ Chính trị về vị trí việc làm và phương án biên chế mới 18/11/2026 13:45 Yêu cầu hoàn thiện hệ thống danh mục vị trí việc làm gắn với bản mô tả công việc, khung năng lực và sản phẩm đầu ra, Bộ Chính trị lưu ý không hợp thức hóa tổ chức bộ máy và biên chế hiện có.

Lan tỏa hành trình nhân ái từ những việc làm thiết thực 18/11/2026 11:27 Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 - 23/11/2026), các cấp Hội Chữ thập đỏ ở Hà Tĩnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, lan tỏa tinh thần nhân ái.

Tiêu chí, thang điểm để đánh giá, xếp loại công chức cuối năm 2026 18/11/2026 10:22 Bên cạnh tiêu chí chung được chấm tối đa 30 điểm, công chức còn được đánh giá, xếp loại dựa trên kết quả thực hiện nhiệm vụ, tối đa 70 điểm.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh chúc mừng Ủy ban MTTQ tỉnh nhân ngày truyền thống 18/11/2026 10:10 Thay mặt đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hà Tĩnh, đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các đồng chí trong Ban Thường trực, các Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động và đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận các cấp.

Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump 18/11/2026 08:25 Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Việt - Mỹ tiếp tục tăng cường trao đổi để sớm hoàn tất Hiệp định thương mại đối ứng, khi gặp Tổng thống Donald Trump tại Manila.

[Motion Graphic] Phát huy giá trị văn hóa và sức mạnh đại đoàn kết trong kỷ nguyên mới 18/11/2026 06:00 Kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là dịp để ôn lại truyền thống, khẳng định những giá trị lịch sử, tư tưởng và thực tiễn sâu sắc của văn hóa Việt Nam; đồng thời tôn vinh sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, chung sức xây dựng Hà Tĩnh phát triển bền vững 18/11/2026 05:30 Đại đoàn kết toàn dân tộc là nguồn sức mạnh nội sinh, đồng thời là “chìa khóa” để Hà Tĩnh vượt qua khó khăn, nắm bắt thời cơ và hiện thực hóa các mục tiêu phát triển. Trong bối cảnh mới, việc củng cố niềm tin, tăng cường đồng thuận, khơi dậy tinh thần và trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân càng có ý nghĩa quan trọng đối với chặng đường phát triển của tỉnh.

Thủ tướng kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 18/11/2026 05:22 Chiều 17/11, tại Manila, Philippines, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam cùng lãnh đạo và các đoàn đại biểu cấp cao các nước ASEAN và đối tác tham dự Lễ bế mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các Hội nghị Cấp cao liên quan. Tối cùng ngày, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời Manila về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác.

Thêm 5 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy trên đất bạn Lào 18/11/2026 05:17 Đội Quy tập Hà Tĩnh vừa tìm thấy 5 hài cốt liệt sĩ tại Lào cùng các mẫu phẩm, mở ra hy vọng về việc xác định danh tính, đưa các anh trở về với đất mẹ.

Nghiên cứu phát triển Vũng Áng theo mô hình khu kinh tế đặc biệt 17/11/2026 21:05 Chiều 17/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị lần thứ 48 để nghe, cho ý kiến về kết quả rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027 – 2031 và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng 17/11/2026 17:29 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã nghe, cho ý kiến về kết quả rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027 - 2031; các nội dung liên quan đến nguồn vốn ngân sách Trung ương, dự án đầu tư; mô hình phát triển Khu kinh tế Vũng Áng.

Việt Nam - Trung Quốc tiếp tục nâng tầm tin cậy chiến lược, xác lập tầm cao mới cho hợp tác kinh tế - thương mại 17/11/2026 15:03 Nhân dịp tham dự Tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33 và làm việc song phương tại Trung Quốc, trưa 17/11, tại Thâm Quyến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.

Rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri 17/11/2026 14:44 Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH Hà Tĩnh và các thành viên Tổ đại biểu số 5 HĐND tỉnh đã có buổi tiếp xúc với cử tri các phường: Hà Huy Tập, Thành Sen, Trần Phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định tiếp công dân định kỳ tháng 11 17/11/2026 14:39 Sáng 17/11, đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 11. Cùng dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương liên quan.

Giải quyết các vụ việc đúng quy định, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân 17/11/2026 12:17 Tại phiên tiếp công dân định kỳ tháng 11, đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã trực tiếp trả lời, giải đáp thấu đáo các kiến nghị, phản ánh.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tiếp xúc cử tri 3 phường trung tâm ở Hà Tĩnh 17/11/2026 11:42 Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh cùng Tổ đại biểu số 5 HĐND tỉnh Hà Tĩnh tiếp xúc với cử tri 3 phường: Hà Huy Tập, Thành Sen và Trần Phú.

Trao giải báo chí "người tốt, việc tốt" và cuộc thi truyền thanh cơ sở tuyên truyền cải cách hành chính 17/11/2026 10:50 Sở VH-TT&DL tổ chức lễ trao Giải Báo chí viết về gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước tỉnh Hà Tĩnh và Cuộc thi Truyền thanh cơ sở tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2026.

Hà Tĩnh gặp mặt đoàn đại biểu dự phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” 17/11/2026 10:20 Buổi gặp mặt nhằm động viên, khích lệ các đại biểu thiếu nhi Hà Tĩnh tự tin, phát huy trí tuệ, trách nhiệm, tích cực tham gia phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ III.

Thành lập Hội đồng Tư vấn của Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2025 - 2030 17/11/2026 10:15 Hội đồng Tư vấn của Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh sẽ góp phần nghiên cứu, tư vấn về những chủ trương, chính sách liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của Nhân dân.

Chung một đại dương - chung một tương lai 17/11/2026 07:50 Nhân dịp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33 tại TP Thâm Quyến, Trung Quốc và làm việc song phương tại đây từ ngày 17 - 20/11/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài viết "Chung một đại dương - chung một tương lai" đăng trên China Daily ngày 17/11/2026. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu nội dung bài viết.

Tích cực chuẩn bị cho Ngày hội Văn hóa công nhân tại Hà Tĩnh 17/11/2026 07:47 Chuẩn bị cho Ngày hội Văn hóa công nhân năm 2026, các cấp công đoàn ở Hà Tĩnh đang tích cực tổ chức các hoạt động hưởng ứng thiết thực, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong đoàn viên, người lao động.

Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền 16/11/2026 23:45 Ngày 16/11, đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì cuộc họp của Thường trực Tỉnh ủy để nghe, cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Tiếp thu đầy đủ ý kiến để bổ sung, hoàn thiện các nội dung liên quan 16/11/2026 18:10 Tại cuộc họp Thường trực Tỉnh uỷ, đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh đề nghị Đảng ủy UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến của đại biểu để hoàn thiện các nội dung.

Nhiều ý nghĩa thiết thực từ diễn đàn trẻ em 16/11/2026 15:49 Diễn đàn trẻ em do Tỉnh đoàn Hà Tĩnh phối hợp tổ chức là dịp để trẻ em tìm hiểu các quy định của pháp luật, đồng thời được trang bị kiến thức, kỹ năng phòng tránh những nguy cơ trên không gian mạng.

[Motion Graphic] Ý nghĩa và giá trị của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 16/11/2026 14:30 Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc góp phần củng cố khối đại đoàn kết từ cơ sở; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội; khơi dậy sức mạnh cộng đồng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp các hoạt động tại Hội nghị cấp cao Pháp ngữ 16/11/2026 13:31 Trưa 16/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời thủ đô Phnom Penh, kết thúc tốt đẹp các hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20.

Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền 16/11/2026 11:21 Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã cho ý kiến về Chương trình phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030; phương án xử lý một số nguồn vốn được ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho tỉnh...

Cử tri kiến nghị nhiều nội dung về chính sách, đầu tư nâng cấp hạ tầng 16/11/2026 10:44 Cử tri các xã Cổ Đạm, Nghi Xuân, Tiên Điền, Đan Hải kiến nghị HĐND tỉnh Hà Tĩnh nhiều vấn đề liên quan tới chế độ, chính sách; đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng và phát triển kinh tế - xã hội.