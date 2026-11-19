Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026), sáng 18/11, đoàn công tác Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh do đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn đã tới tặng hoa, chúc mừng Ủy ban MTTQ tỉnh.
Thay mặt đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hà Tĩnh, đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các đồng chí trong Ban Thường trực, các Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động và đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận các cấp.
Kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là dịp để ôn lại truyền thống, khẳng định những giá trị lịch sử, tư tưởng và thực tiễn sâu sắc của văn hóa Việt Nam; đồng thời tôn vinh sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Đại đoàn kết toàn dân tộc là nguồn sức mạnh nội sinh, đồng thời là “chìa khóa” để Hà Tĩnh vượt qua khó khăn, nắm bắt thời cơ và hiện thực hóa các mục tiêu phát triển. Trong bối cảnh mới, việc củng cố niềm tin, tăng cường đồng thuận, khơi dậy tinh thần và trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân càng có ý nghĩa quan trọng đối với chặng đường phát triển của tỉnh.
Chiều 17/11, tại Manila, Philippines, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam cùng lãnh đạo và các đoàn đại biểu cấp cao các nước ASEAN và đối tác tham dự Lễ bế mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các Hội nghị Cấp cao liên quan. Tối cùng ngày, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời Manila về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác.
Chiều 17/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị lần thứ 48 để nghe, cho ý kiến về kết quả rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027 – 2031 và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã nghe, cho ý kiến về kết quả rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027 - 2031; các nội dung liên quan đến nguồn vốn ngân sách Trung ương, dự án đầu tư; mô hình phát triển Khu kinh tế Vũng Áng.
Nhân dịp tham dự Tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33 và làm việc song phương tại Trung Quốc, trưa 17/11, tại Thâm Quyến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.
Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH Hà Tĩnh và các thành viên Tổ đại biểu số 5 HĐND tỉnh đã có buổi tiếp xúc với cử tri các phường: Hà Huy Tập, Thành Sen, Trần Phú.
Sở VH-TT&DL tổ chức lễ trao Giải Báo chí viết về gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước tỉnh Hà Tĩnh và Cuộc thi Truyền thanh cơ sở tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2026.
Nhân dịp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33 tại TP Thâm Quyến, Trung Quốc và làm việc song phương tại đây từ ngày 17 - 20/11/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài viết "Chung một đại dương - chung một tương lai" đăng trên China Daily ngày 17/11/2026. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu nội dung bài viết.
Chuẩn bị cho Ngày hội Văn hóa công nhân năm 2026, các cấp công đoàn ở Hà Tĩnh đang tích cực tổ chức các hoạt động hưởng ứng thiết thực, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong đoàn viên, người lao động.
Tại cuộc họp Thường trực Tỉnh uỷ, đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh đề nghị Đảng ủy UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến của đại biểu để hoàn thiện các nội dung.
Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã cho ý kiến về Chương trình phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030; phương án xử lý một số nguồn vốn được ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho tỉnh...
Đồng chí Trương Thanh Huyền - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy mong muốn cán bộ và Nhân dân thôn Cửa Nhượng, xã Thiên Cầm (Hà Tĩnh) tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.
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