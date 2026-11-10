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Chính trị

Xây dựng TAND hai cấp tỉnh Hà Tĩnh trong sạch vững mạnh, siết chặt đạo đức công vụ

Thuỳ Dương
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(Baohatinh.vn) - TAND hai cấp tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục quan tâm xây dựng ngành trong sạch vững mạnh, siết chặt đạo đức công vụ; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xét xử các vụ án, vụ việc.

Chuẩn bị Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 HĐND tỉnh khóa XIX, sáng 10/11, Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc với TAND tỉnh về tình hình, kết quả hoạt động năm 2026, kế hoạch năm 2027 và TAND một số khu vực về tình hình, tổ chức, bộ máy, kết quả hoạt động từ khi thành lập đến nay.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà cùng dự.

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Đồng chí Nguyễn Thị Nhuần - Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh và đồng chí Phạm Nghĩa - Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc.

Tại cuộc làm việc, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả hoạt động năm 2026 của TAND hai cấp tỉnh Hà Tĩnh. Theo đó, từ ngày 1/11/2025 đến ngày 31/10/2026, tòa án hai cấp đã thụ lý, giải quyết 4.303/4.861 vụ, việc, đạt tỷ lệ 88,5%, tăng 692 vụ, việc (18,7%) so với cùng kỳ năm 2025. Tỷ lệ hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan chiếm 0,4%; giảm 0,1% so với cùng kỳ năm 2025 và thấp hơn mức tỷ lệ cho phép của Quốc hội 1,1%.

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Phó Chánh án TAND tỉnh Bùi Quang Năng báo cáo kết quả hoạt động năm 2026 của TAND 2 cấp tỉnh Hà Tĩnh.

Về án hình sự, đã thụ lý, giải quyết 868 vụ, 2.096 bị cáo/ 958 vụ, 2.202 bị cáo, tỷ lệ giải quyết đạt 90,6%. Đối với án dân sự, kinh doanh thương mại, lao động và hôn nhân gia đình, đã thụ lý, giải quyết 2.222/ 2.682 vụ, việc; tỷ lệ giải quyết đạt 82,8%. Về án hành chính, đã thụ lý và giải quyết 24/30 vụ, tỷ lệ giải quyết đạt 80%...

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Chánh án TAND khu vực 3 Phạm Huy Bình phát biểu tại cuộc làm việc.

Hiện nay, TAND hai cấp tỉnh Hà Tĩnh có 134 biên chế; trong đó, 5 TAND khu vực có tổng số 91 biên chế. Năm 2026, tất cả các tòa án khu vực đã ký quy chế phối hợp với UBND các xã, phường trên địa bàn thuộc phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ, thiết lập cơ chế kết nối thường xuyên, thông suốt giữa tòa án và chính quyền cơ sở. Từ ngày 1/7/2025 đến ngày 31/10/2026, các tòa án khu vực đã giải quyết 5.077/5.571 vụ, việc, đạt tỷ lệ 91,1%; tỷ lệ án bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan 0,35%. Qua đó cho thấy mô hình tòa án khu vực bước đầu đáp ứng yêu cầu tinh gọn tổ chức, nâng cao hiệu quả quản lý và hoạt động xét xử.

Tại cuộc làm việc, các đại biểu tập trung trao đổi về kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong điều kiện vận hành mô hình mới, nhất là hoạt động của các TAND khu vực; cơ chế, kết quả phối hợp giữa TAND khu vực với Viện KSND khu vực, cơ quan điều tra, cơ quan thi hành án dân sự, chính quyền cấp xã. Một số ý kiến đề cập tới khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị; việc cung cấp hồ sơ địa chính, tài liệu về nguồn gốc, quá trình sử dụng đất và các tài liệu liên quan đến tài sản tranh chấp...

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Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà phát biểu tại cuộc làm việc.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà đề nghị làm rõ các nội dung liên quan tới tỷ lệ án treo, án tồn, án quá hạn; chất lượng án bị huỷ, sửa. Đồng thời đề nghị thời gian tới, TAND hai cấp tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục quan tâm xây dựng ngành trong sạch vững mạnh, siết chặt đạo đức công vụ; tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xét xử các vụ án, vụ việc, đảm bảo đúng thời gian, quy định của pháp luật, đảm bảo thấu tình đạt lý.

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Chánh án TAND tỉnh Trần Ngọc Sơn làm rõ một số nội dung tại cuộc làm việc.
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Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nhuần kết luận cuộc làm việc.

Kết luận cuộc làm việc, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nhuần ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực và kết quả TAND hai cấp tỉnh Hà Tĩnh đạt được trong năm 2026; nhất là trong bối cảnh sắp xếp tổ chức bộ máy, mở rộng thẩm quyền, khối lượng công việc ngày càng tăng.

Đồng thời đề nghị thời gian tới, TAND tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết, xét xử các loại án; tập trung rà soát, phân loại, đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án, vụ việc tồn đọng, kéo dài, nhất là các vụ việc liên quan đến đất đai, tranh chấp dân sự; tăng cường phối hợp với các cơ quan, địa phương trong cung cấp hồ sơ, tài liệu, định giá tài sản và thực hiện các thủ tục tố tụng. Chú trọng củng cố tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của các TAND khu vực; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ; đẩy mạnh cải cách tư pháp, chuyển đổi số, đáp ứng tốt hơn yêu cầu phục vụ Nhân dân.

Đối với các kiến nghị thuộc trách nhiệm của địa phương, Ban Pháp chế ghi nhận, tổng hợp, báo cáo Thường trực HĐND tỉnh và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định. Đồng thời, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị để hoàn thiện nội dung thẩm tra, trình HĐND tỉnh khóa XIX tại Kỳ họp thường lệ cuối năm.

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Tags:

#Ban Pháp chế HĐND tỉnh Hà Tĩnh #TAND tỉnh #Kỳ họp thường lệ cuối năm HĐND tỉnh #Công tác xét xử #TAND khu vực

Chủ đề Kỳ họp HĐND tỉnh Hà Tĩnh

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