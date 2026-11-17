Sáng 17/11, Chi nhánh Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (DIV) khu vực Bắc Trung Bộ đã tổ chức chương trình tuyên truyền chính sách, pháp luật về bảo hiểm tiền gửi cho đại diện 32 quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn Hà Tĩnh.

Tại chương trình, đại diện chi nhánh đã giới thiệu những nội dung trọng tâm của Luật Bảo hiểm tiền gửi năm 2025; chức năng, nhiệm vụ, hoạt động của DIV và các quy định liên quan đến quyền lợi của người gửi tiền, trách nhiệm của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi.

Đại diện DIV truyền đạt các nội dung về chính sách bảo hiểm tiền gửi.

Với nhiều nội dung thiết thực và hình thức truyền tải sinh động, chương trình đã góp phần đưa Luật Bảo hiểm tiền gửi năm 2025 và các quy định pháp luật về bảo hiểm tiền gửi đến với người dân, nâng cao nhận thức về quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, đồng thời tăng cường hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về bảo hiểm tiền gửi trên địa bàn.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Qua đó, người dân và thành viên các quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn có thêm kiến thức về chính sách bảo hiểm tiền gửi, củng cố niềm tin khi gửi tiền tại các tổ chức tín dụng.

Đây cũng là hoạt động thiết thực góp phần hạn chế tâm lý hoang mang trước thông tin thất thiệt, nâng cao nhận thức cộng đồng và củng cố sự an toàn, ổn định của hệ thống tài chính - ngân hàng.

Chương trình có sự tham gia của đại diện DIV và lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 8.

Bảo hiểm tiền gửi là cơ chế bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền, thông qua việc hoàn trả một phần hoặc toàn bộ số tiền gửi được bảo hiểm khi tổ chức tín dụng gặp rủi ro mất khả năng chi trả hoặc phá sản.