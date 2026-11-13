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Đăng ký kinh doanh: Đẩy mạnh số hóa, cắt giảm giấy tờ

Bách Hợp - Xuân Dũng - Trần Vũ
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(Baohatinh.vn) - Việc cắt giảm hồ sơ giấy và kết nối các cơ sở dữ liệu giúp rút ngắn thời gian xử lý, hạn chế sai sót, nâng cao hiệu quả quản lý và cải thiện môi trường kinh doanh tại Hà Tĩnh.

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Tài chính thị trường ngày 12/11: Giá xăng, điện cùng giảm, vì sao người tiêu dùng chưa được hưởng lợi?

Tài chính thị trường ngày 12/11: Giá xăng, điện cùng giảm, vì sao người tiêu dùng chưa được hưởng lợi?

Giá xăng và điện đồng loạt giảm từ đầu tháng 11, nhưng giá nhiều mặt hàng thực phẩm và dịch vụ ăn uống vẫn chưa hạ nhiệt. Vì sao chi phí đầu vào giảm mà người tiêu dùng vẫn chưa được hưởng lợi tương ứng? Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
[Motion Graphic] Xác lập Ngày Văn hóa Việt Nam - bồi đắp sức mạnh nội sinh, lan tỏa giá trị dân tộc

[Motion Graphic] Xác lập Ngày Văn hóa Việt Nam - bồi đắp sức mạnh nội sinh, lan tỏa giá trị dân tộc

Việc xác lập Ngày Văn hóa Việt Nam nhằm tôn vinh, phát huy giá trị văn hóa dân tộc; khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; đồng thời thúc đẩy bảo tồn bản sắc văn hóa, khuyến khích sáng tạo và tạo điều kiện để Nhân dân tham gia, thụ hưởng các giá trị văn hóa.
Tổ đại biểu số 3 HĐND tỉnh Hà Tĩnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp cuối năm

Tổ đại biểu số 3 HĐND tỉnh Hà Tĩnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp cuối năm

Chiều 10/11, tại UBND xã Cẩm Trung, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các thành viên Tổ đại biểu số 3 HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri các xã Cẩm Lạc, Cẩm Trung, Cẩm Hưng, Yên Hòa, Cẩm Xuyên, Thiên Cầm trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XIX.
Hội nghị lần thứ 47 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Hội nghị lần thứ 47 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Tại hội nghị lần thứ 47 của BTV Tỉnh ủy Hà Tĩnh, các đại biểu đề nghị làm rõ hơn về kết quả rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027 – 2031; đề xuất bổ sung một số nội dung bảo đảm các đề án sát thực tiễn, đảm bảo tính khả thi, hiệu quả khi triển khai.
Cẩn trọng với gà ủ muối không rõ nguồn gốc

Cẩn trọng với gà ủ muối không rõ nguồn gốc

Hiện nay, trên thị trường Hà Tĩnh xuất hiện nhiều sản phẩm gà ủ muối trôi nổi được rao bán thiếu thông tin về nguồn gốc, xuất xứ và hạn sử dụng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.
Tài chính thị trường ngày 10/11: Từ 2027, trợ cấp thất nghiệp tối đa tăng lên 28,5 triệu đồng/tháng

Tài chính thị trường ngày 10/11: Từ 2027, trợ cấp thất nghiệp tối đa tăng lên 28,5 triệu đồng/tháng

Từ ngày 1/1/2027, mức trợ cấp thất nghiệp tối đa tại vùng I tăng lên 28,5 triệu đồng/tháng. Mức hưởng thực tế phụ thuộc vào tiền lương đóng bảo hiểm thất nghiệp và điều kiện của từng người lao động. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
[Motion Graphic] Bối cảnh, ý nghĩa lịch sử Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất

[Motion Graphic] Bối cảnh, ý nghĩa lịch sử Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất

Tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (ngày 24/11/1946), Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu quan điểm: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”, khẳng định vai trò định hướng của văn hóa đối với các lĩnh vực của đời sống xã hội, phục vụ Nhân dân và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
Thôn Gia Thiện – miền quê khởi sắc

Thôn Gia Thiện – miền quê khởi sắc

Thôn Gia Thiện (xã Mai Phụ, Hà Tĩnh) khang trang, đổi mới nhưng vẫn gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống được trao truyền qua nhiều thế hệ.
Kỹ năng nhỏ, bài học lớn cho học sinh

Kỹ năng nhỏ, bài học lớn cho học sinh

Nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng cho học sinh, ngay từ đầu năm học, nhiều trường học ở Hà Tĩnh đã triển khai các hoạt động tuyên truyền, trải nghiệm giúp các em chủ động bảo vệ bản thân.
Chùa Triều Sơn – dấu ấn văn hóa tâm linh

Chùa Triều Sơn – dấu ấn văn hóa tâm linh

Giữa miền quê Mai Phụ, chùa Triều Sơn là ngôi cổ tự gắn bó với đời sống tâm linh, đồng thời lưu giữ những giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc của vùng đất Hà Tĩnh.

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