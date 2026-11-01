Hà Tĩnh xử lý hơn 2.300 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Thời gian qua, công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tiếp tục được Hà Tĩnh triển khai quyết liệt, đồng bộ, với sự vào cuộc của các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương.

UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo 389 tỉnh thường xuyên quán triệt, chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, công điện, chương trình, kế hoạch của Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và các bộ, ngành Trung ương. Trọng tâm là tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi kinh doanh hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Các lực lượng chức năng kiểm tra, kiểm soát phương tiện, hàng hóa qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

Các lực lượng chức năng cũng đẩy mạnh công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, trao đổi thông tin và phối hợp kiểm tra liên ngành. Qua đó, nhiều hành vi vi phạm được phát hiện, xử lý kịp thời, góp phần ổn định thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Lũy kế 10 tháng năm 2026, các lực lượng chức năng đã xử phạt vi phạm hành chính 2.179 vụ với tổng số tiền xử phạt hành chính, tiền phạt bổ sung và truy thu thuế hơn 73 tỷ đồng. Cơ quan chức năng đã xử lý hình sự 129 vụ với 274 đối tượng; trị giá hàng hóa vi phạm 19,5 tỷ đồng.

Theo ông Lê Trung Phước – Giám đốc Sở Công Thương, Phó Trưởng ban Chỉ đạo 389 tỉnh, càng về cuối năm, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và kinh doanh hàng giả có chiều hướng diễn biến phức tạp. Các đối tượng liên tục thay đổi phương thức, thủ đoạn nhằm qua mặt lực lượng chức năng; đặc biệt lợi dụng sự phát triển của thương mại điện tử và các nền tảng trực tuyến để tiêu thụ hàng vi phạm, khiến công tác phát hiện, kiểm soát gặp không ít khó khăn.

Ban Chỉ đạo 389 tỉnh tiếp tục đôn đốc các sở, ngành, địa phương tăng cường quản lý địa bàn, nắm chắc tình hình, đối tượng và các tuyến trọng điểm. Các lực lượng chủ động dự báo, nhận diện phương thức, thủ đoạn vi phạm mới; nâng cao hiệu quả phối hợp, trao đổi thông tin và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

10 tháng qua, các lực lượng chức năng xử phạt vi phạm hành chính 2.179 vụ.

Dịp cuối năm, Hà Tĩnh tăng cường kiểm tra các nhóm hàng hóa tiềm ẩn nguy cơ vi phạm cao như: thuốc lá, pháo nổ, xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng, thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và hàng hóa thiết yếu.

Đáng chú ý, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh sẽ xây dựng kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027. Đây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm chủ động kiểm soát thị trường, bảo đảm nguồn cung hàng hóa an toàn, lành mạnh, góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng.