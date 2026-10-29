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Hà Tĩnh: Dự kiến đấu giá trực tuyến 41 căn nhà ở thương mại Dự án thí điểm nhà ở xã hội giai đoạn II vào tháng 11

P.V
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(Baohatinh.vn) - 41 căn nhà ở thương mại liền kề thuộc Dự án thí điểm nhà ở xã hội giai đoạn II tại phường Thành Sen do Quỹ Đầu tư phát triển Hà Tĩnh làm chủ đầu tư dự kiến được đấu giá trực tuyến trong tháng 11/2026.

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Các căn nhà ở thương mại liền kề có diện tích từ 131 - 350 m²/căn

Theo đó, các căn nhà ở thương mại liền kề có diện tích từ 131 - 350 m²/căn, dự kiến được đưa ra đấu giá trực tuyến trong tháng 11/2026, với giá khởi điểm từ 6,8 tỷ đồng/căn. Đây là một trong những hạng mục thuộc Dự án thí điểm nhà ở xã hội giai đoạn II, được khởi công từ tháng 9/2025.

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Các căn nhà đang trong giai đoạn thi công phần thô, dự kiến đủ điều kiện đưa ra thị trường trong quý I/2027.

Dự án gồm 3 tòa nhà cao 12 tầng với hơn 500 căn hộ nhà ở xã hội, 41 căn nhà ở thương mại liền kề cùng hệ thống hạ tầng đồng bộ như giao thông, cây xanh, sân chơi và bãi đỗ xe.

Song song với việc đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện 3 tòa nhà ở xã hội, liên danh nhà thầu đang tập trung thi công khu nhà ở thương mại liền kề. Hiện, 41 căn nhà đang trong giai đoạn thi công phần thô, dự kiến đủ điều kiện đưa ra thị trường trong quý I/2027.

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