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Kinh tế

Bàn giao mặt bằng dự án đường vành đai phía Đông, giai đoạn 2

Nguyễn Oanh
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(Baohatinh.vn) - Thêm 151 thửa đất của 89 hộ dân trên địa bàn phường Thành Sen (Hà Tĩnh) được bàn giao mặt bằng, góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án đường vành đai phía Đông, giai đoạn 2.

Sáng 31/10, UBND phường Thành Sen phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và Phát triển đô thị tỉnh tổ chức bàn giao mặt bằng đợt 2 dự án đường vành đai phía Đông TP Hà Tĩnh cũ, giai đoạn 2.

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Lãnh đạo UBND phường Thành Sen, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và Phát triển đô thị tỉnh kiểm tra thực địa bàn giao mặt bằng tại tổ dân phố 22, phường Thành Sen.

Trong đợt này, 151 thửa đất của 89 hộ dân thuộc tổ dân phố 22, phường Thành Sen (địa bàn phường Văn Yên cũ – PV) đã được bàn giao để thực hiện dự án.

Đây là kết quả từ quá trình phối hợp giữa chính quyền địa phương, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và Phát triển đô thị tỉnh trong tuyên truyền, vận động, hoàn thiện hồ sơ, triển khai các chính sách bồi thường, hỗ trợ, tạo sự đồng thuận của người dân.

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Lãnh đạo các đơn vị kiểm tra mặt bằng đã bàn giao cho dự án tại tổ dân phố 21.

Trước đó, ở đợt 1, dự án giai đoạn 2 đã hoàn thành bàn giao 25 thửa đất của 25 hộ dân thuộc tổ dân phố 21. Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ đã chi trả cho các hộ dân đến nay đạt trên 22 tỷ đồng. Cùng đó, hoàn thành 70% giải phóng mặt bằng đất nông nghiệp.

Theo kế hoạch, phần giải phóng mặt bằng còn lại của dự án đường vành đai phía Đông TP Hà Tĩnh cũ, giai đoạn 2 có 105 thửa đất. Thời gian tới, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với đất nông nghiệp; đồng thời khảo sát, kiểm đếm phần diện tích đất ở còn lại, làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

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Việc bàn giao thêm mặt bằng sẽ tạo điều kiện cho dự án triển khai đảm bảo kế hoạch tỉnh

Dự án đường vành đai phía Đông TP Hà Tĩnh (giai đoạn 2) tính từ nút giao đường Hải Thượng Lãn Ông đến tiếp giáp khu vực phường Đại Nài (cũ). Đây là công trình trọng điểm của tỉnh, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và Phát triển đô thị tỉnh làm chủ đầu tư, triển khai trên địa bàn phường Thành Sen.

Dự án có tổng mức đầu tư 379 tỷ đồng, chiều dài tuyến 4,62 km, xây dựng mới cầu qua sông Cụt gồm 2 đơn nguyên, tổng bề rộng 35m.

Quá trình triển khai dự án ảnh hưởng đến 550 thửa đất, với tổng diện tích gần 199.466 m². Công trình khởi công ngày 28/8/2026, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trong tháng 12/2027.

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Tags:

#đường vành đai phía Đông #Thành Sen #giải phóng mặt bằng #bồi thường hỗ trợ #Hà Tĩnh #dự án giao thông

Chủ đề Giải phóng mặt bằng

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