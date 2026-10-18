Hà Tĩnh thu hút hơn 170.000 tỷ đồng vốn đầu tư mới vào khu kinh tế, khu công nghiệp

Mới đây, Ban Quản lý Khu kinh tế (BQL KKT) tỉnh Hà Tĩnh đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Công ty CP Hóa chất Hà Tĩnh thực hiện Dự án Nhà máy Sản xuất hóa chất và kho chứa hóa chất tại KCN Phú Vinh, phường Hoành Sơn. Dự án có tổng vốn đầu tư 2.800 tỷ đồng, quy mô sản xuất 380.000 tấn hóa chất/năm, gồm các sản phẩm phèn nhôm, phèn kép, FeCl₂, FeCl₃, CuSO₄.5H₂O, H₂SO₄, NaOH-Clo và các sản phẩm xử lý nước cấp, nước thải.

KCN Phú Vinh tiếp tục thu hút thêm một dự án đầu tư lớn.

Dự án còn đầu tư hệ thống kho, bồn chứa hóa chất với dung tích 71.000 m³ trên diện tích đất sử dụng hơn 9,6 ha. Đây là một trong những dự án thứ cấp có quy mô lớn đăng ký đầu tư vào KCN Phú Vinh, góp phần bổ sung năng lực sản xuất công nghiệp và từng bước hoàn thiện cơ cấu ngành nghề tại khu công nghiệp này.

Trước đó, tại KCN VSIP Hà Tĩnh, BQL KKT tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Công ty World Gate (H.K) LIMITED (trụ sở tại Hồng Kông, Trung Quốc) triển khai Dự án TC APPAREL (VIETNAM), với tổng vốn đầu tư 2.373,12 tỷ đồng, tương đương 90 triệu USD.

KCN VSIP Hà Tĩnh đang bắt đầu thu hút các dự án đầu tư thứ cấp.

Dự án tập trung sản xuất các sản phẩm dệt may, gồm sợi, trang phục và bao bì; phát triển các dịch vụ phụ trợ như cho thuê nhà xưởng, nhà kho, sản xuất và phân phối hơi nước. Khi đi vào hoạt động, dự án dự kiến tạo việc làm cho khoảng 5.000 lao động, góp phần giải quyết việc làm và thúc đẩy phát triển công nghiệp tại địa phương.

Phối cảnh Dự án TC APPAREL (VIETNAM), với tổng vốn đầu tư 2.373,12 tỷ đồng.

Đây là hai trong số 24 dự án được thu hút vào các KKT, KCN Hà Tĩnh trong hơn 9 tháng năm 2026. Theo BQL KKT tỉnh, trong tổng số dự án thu hút mới có 20 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký 160.312 tỷ đồng và 4 dự án nước ngoài với tổng vốn đăng ký 412,57 triệu USD, tương đương hơn 10.300 tỷ đồng. Các dự án mới tập trung vào những lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế và khả năng tạo động lực tăng trưởng lớn như luyện kim, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và phát triển hạ tầng KCN. Nổi bật là các dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Vũng Áng III, Nhà máy thép VinMetal, Nhà máy sản xuất thép không gỉ, KCN Hưng Long và KCN Bắc Hồng Lĩnh giai đoạn 1.

Các KKT, KCN trên địa bàn tỉnh đang đón những dự án đầu tư mới, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và giải quyết việc làm.

Theo ông Võ Tá Nghĩa – Phó Trưởng BQL KKT tỉnh, xác định thu hút đầu tư dự án mới và đẩy nhanh tiến độ các dự án đã được cấp có vai trò quan trọng trong thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao giá trị sản xuất, tạo việc làm và tăng thu ngân sách, thời gian qua, ban đã triển khai đồng bộ các hoạt động xúc tiến, quản lý và hỗ trợ đầu tư, gắn với tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. BQL KKT tỉnh thường xuyên làm việc với các nhà đầu tư, đôn đốc tiến độ thực hiện dự án, phối hợp với các sở, ngành, địa phương xử lý những vướng mắc liên quan đến thủ tục đầu tư, quy hoạch, đất đai, môi trường và xây dựng. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, từng bước nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư.

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh thu hút được 24 dự án mới vào các KKT, KCN.

Cùng với nỗ lực của BQL KKT tỉnh và các sở, ngành, công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bảo đảm an ninh trật tự tại các địa bàn có dự án cũng được chú trọng. Trong đó, KKT Vũng Áng tiếp tục là địa bàn trọng điểm với nhiều dự án công nghiệp, hạ tầng quy mô lớn, giữ vai trò quan trọng đối với năng lực sản xuất, hoạt động xuất nhập khẩu và nguồn thu ngân sách của tỉnh.

Các địa phương có dự án triển khai đều tập trung cao cho công tác GPMB, di dời tái định cư.

Theo ông Nguyễn Thế Anh – Chủ tịch UBND phường Vũng Áng, trên địa bàn đang triển khai nhiều dự án đầu tư công về hạ tầng giao thông và các dự án quy mô lớn của Tập đoàn Vingroup, đặt ra áp lực không nhỏ đối với công tác giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, nhờ sự hỗ trợ của các sở, ngành và sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, địa phương đã bàn giao phần lớn mặt bằng sạch phục vụ triển khai các dự án như: Nhà máy thép VinMetal, KCN Vinhomes Vũng Áng... Đối với phần diện tích còn lại, phường tiếp tục tuyên truyền, vận động, đối thoại với người dân, tập trung giải quyết các vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, phấn đấu sớm bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Bên cạnh việc đẩy mạnh xúc tiến đầu tư và tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai dự án, công tác quy hoạch, chuẩn bị quỹ đất và đầu tư hạ tầng cũng được xác định là những nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các KKT, KCN.

Khu KKT Vũng Áng được mở rộng tạo ra không gian mới để tiếp tục thu hút các dự án đầu tư.

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung KKT Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2050, đồng thời phê duyệt mở rộng KKT này. Đây là cơ sở quan trọng để Hà Tĩnh mở rộng không gian phát triển, khai thác hiệu quả lợi thế về công nghiệp, cảng biển, năng lượng và logistics, tạo dư địa thu hút các dự án quy mô lớn trong thời gian tới.

Ông Võ Tá Nghĩa – Phó Trưởng BQL KKT tỉnh cho biết: "Trên cơ sở quy hoạch chung KKT Vũng Áng hiện nay và quyết định phê duyệt mở rộng KKT Vũng Áng, Ban đã tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đề án mở rộng KKT Vũng Áng, trước mắt tập trung hoàn thiện việc lập quy hoạch chung KKT mở rộng, các quy hoạch phân khu, bảo đảm đồng bộ với quy hoạch tỉnh và quy hoạch ngành, lĩnh vực liên quan. Cùng với đó, ban sẽ rà soát nhu cầu đầu tư hạ tầng giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước, xử lý chất thải và các công trình hạ tầng xã hội thiết yếu tại các KKT, KCN trên địa bàn. Công tác chuẩn bị quỹ đất, giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án động lực cũng được chủ động triển khai, gắn với thực hiện tốt chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Đặc biệt, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng hỗ trợ doanh nghiệp và kịp thời tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục, đất đai, môi trường sẽ tiếp tục được đẩy mạnh".